Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ulga rehabilitacyjna w 2026 roku. Sprawdź pełną listę odliczeń i zyskaj tysiące złotych zwrotu

25 maja 2026, 09:56
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Ulga rehabilitacyjna w 2026 roku. Sprawdź pełną listę odliczeń i zyskaj tysiące złotych zwrotu
Większość podatników korzystających z ulgi rehabilitacyjnej odlicza tylko leki, tracąc szansę na ogromne zwroty. W 2026 roku skarbówka pozwala odzyskać tysiące złotych m.in. za używanie samochodu, remont łazienki, a nawet zakup pieluchomajtek. Sprawdź pełną listę ukrytych odliczeń i zobacz, jak prosto odzyskać swoje pieniądze.

Wielu podatników traktuje ulgę rehabilitacyjną z dystansem, obawiając się drobiazgowych kontroli z Urzędu Skarbowego. Tymczasem przepisy są skonstruowane tak, aby realnie wspierać osoby wymagające rehabilitacji lub ułatwiać im codzienne funkcjonowanie. Kluczem do sukcesu jest rozróżnienie wydatków nielimitowanych od limitowanych oraz posiadanie odpowiedniego orzeczenia. W 2026 roku, przy rosnących kosztach opieki medycznej, każda złotówka odliczona od dochodu to realny zysk w domowym budżecie.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w 2026 roku?

Ulga rehabilitacyjna nie jest dostępna dla każdego. Prawo do odliczeń mają dwie grupy osób:

  • Osoby z niepełnosprawnością: Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim), decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, bądź orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.
  • Opiekunowie: Osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby z niepełnosprawnością, pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły w roku podatkowym określonego limitu (w 2026 roku limit ten podlega waloryzacji i wynosi dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego - warto sprawdzić dokładną kwotę przed samym wysłaniem PIT).

Do kręgu osób utrzymywanych zaliczamy m.in. współmałżonka, dzieci (własne, przysposobione, obce przyjęte na wychowanie), rodziców, teściów, rodzeństwo oraz zięciów i synowe.

Wydatki nielimitowane - tutaj zwroty są największe

Wydatki nielimitowane to takie, od których możesz odliczyć całą wydaną kwotę. Nie ma tu górnego progu, co przy dużych inwestycjach (np. w remont domu) pozwala na znaczące obniżenie podatku.

1. Adaptacja i wyposażenie mieszkań. To najczęściej pomijany element ulgi. Jeśli dostosowujesz łazienkę do potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. likwidacja progu, montaż uchwytów, wymiana wanny na kabinę z odpływem liniowym), możesz odliczyć każdy koszt: od zakupu materiałów budowlanych po robociznę. Ważne: Adaptacja musi wynikać z potrzeb związanych z konkretną niepełnosprawnością (np. osoba niedowidząca nie odliczy likwidacji progu, ale odliczy montaż dodatkowego, jasnego oświetlenia).

2. Wyposażenie w wyroby medyczne i sprzęt rehabilitacyjny. Chodzi o zakup urządzeń ułatwiających życie, takich jak wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, specjalistyczne łóżka ortopedyczne czy podnośniki. Do tej kategorii zaliczamy także zakup komputera lub oprogramowania wspomagającego komunikację, pod warunkiem, że parametry techniczne urządzeń ułatwiają osobie z niepełnosprawnością codzienne funkcjonowanie.

3. Pobyty na turnusach i w uzdrowiskach. Pełnemu odliczeniu podlegają wydatki na odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego czy zakładzie rehabilitacji leczniczej. Dotyczy to również opieki pielęgniarskiej w domu podczas przewlekłej choroby.

Wydatki limitowane - pułapki i limity w 2026 roku

Wydatki limitowane to takie, gdzie przepisy określają maksymalną kwotę, jaką możesz odjąć od dochodu, lub wprowadzają tzw. "próg wejścia".

1. Leki - magiczna granica 100 zł. To najpopularniejsze odliczenie. Możesz odliczyć nadwyżkę ponad 100 zł wydanych na leki w danym miesiącu.

  • Przykład: Jeśli w maju wydałeś na leki 350 zł, Twoje odliczenie wynosi 250 zł. Jeśli w czerwcu wydałeś 90 zł - nie odliczasz nic.
  • Dokumentacja: Musisz posiadać dokument (zaświadczenie lekarza specjalisty, e-receptę, historię choroby), potwierdzający, że powinieneś stosować dane leki (stale lub czasowo).

2. Samochód bez tajemnic - ryczałt 2280 zł. Wydatki na używanie samochodu osobowego na potrzeby związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osobę niepełnosprawną (nie musisz udowadniać, że jeździłeś na zabiegi lecznicze!).

  • Bez paragonów: To jedyne odliczenie, gdzie nie musisz zbierać faktur za paliwo czy naprawy. Obowiązuje stała kwota ryczałtowa 2280 zł.
  • Kluczowy warunek: Osoba niepełnosprawna (lub jej opiekun) musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.

3. Pieluchomajtki i wyroby chłonne. Limit wynosi 2280 zł rocznie. Obejmuje on zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, podkładów czy wkładów anatomicznych. Tutaj musisz posiadać dowody zakupu.

Dokumentacja: Czego naprawdę wymaga Urząd Skarbowy?

W 2026 roku skarbówka kładzie duży nacisk na rzetelność, ale przepisy chronią świadomego podatnika.

  • Faktura imienna lub rachunek: Są niezbędne przy wydatkach nielimitowanych (remont, sprzęt) oraz przy lekach i pieluchomajtkach. Zwykły paragon to za mało - dokument musi zawierać Twój PESEL lub dane osobowe.
  • Dowody niefakturowane: W przypadku ryczałtu na samochód lub opłacenia przewodnika (również limit 2280 zł), nie musisz mieć faktur za paliwo czy usługę. Urząd może jednak poprosić o uprawdopodobnienie prawa do ulgi (posiadanie auta, posiadanie psa asystującego itp.).
  • Orzeczenie: Musi być ważne w momencie ponoszenia wydatku. Jeśli orzeczenie wygasło w marcu, a remont zrobiłeś w czerwcu - odliczenie przepadnie.

Ekspert Infor.pl radzi: Największym błędem podatników jest wyrzucanie dokumentów zaraz po złożeniu PIT. Pamiętaj, że Urząd Skarbowy ma 5 lat na skontrolowanie Twojego rozliczenia, licząc od końca roku, w którym złożono deklarację. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej załóż osobny segregator na faktury apteczne, e-recepty i zaświadczenia. Szczególną uwagę zwróć na wydatki samochodowe - choć nie zbierasz faktur za benzynę, w dowodzie rejestracyjnym musi widnieć Twoje nazwisko lub nazwisko Twojego podopiecznego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ulgę rehabilitacyjną

Czy mogę odliczyć suplementy diety? Zazwyczaj nie. Ulga dotyczy wyłącznie leków wpisanych do Oficjalnego Rejestru Produktów Leczniczych. Suplementy diety i wyroby kosmetyczne, mimo że kupowane w aptece, nie dają prawa do ulgi. Kluczowe jest zalecenie lekarza i status produktu leczniczego.

Czy odliczenie na samochód przysługuje, jeśli auto jest w leasingu lub najmie długoterminowym? Nie. Krajowa Informacja Skarbowa stoi na twardym stanowisku, że leasing operacyjny czy najem konsumencki wykluczają prawo do tego odliczenia. Ustawa jednoznacznie wymaga, aby pojazd był własnością lub współwłasnością podatnika.

Czy remont łazienki może odliczyć syn dla niepełnosprawnej matki? Tak, jeśli matka jest na utrzymaniu syna (nie przekracza rocznego limitu dochodów), a syn poniósł faktyczny koszt remontu, co zostało potwierdzone fakturą wystawioną na jego nazwisko.

Czy okulary korekcyjne podlegają uldze? Tylko wtedy, gdy są one traktowane jako sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowych przy wadzie wzroku powiązanej z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (narządu wzroku). Zwykłe okulary do czytania dla osoby bez takiego orzeczenia nie podlegają odliczeniu.

KSC 2.0 już obowiązuje. Firmy muszą sprawdzić, czy mają nowy obowiązek
25 maja 2026

Od 7 maja 2026 r. działa samorejestracja w nowym Wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Znowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tzw. ustawa o KSC 2.0.), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2, objęła tysiące firm, które wcześniej nie podlegały tak szerokim obowiązkom – od producentów żywności i firm kurierskich, po zakłady chemiczne i producentów maszyn. Dla wielu z nich termin na zgłoszenie upływa 3 października 2026 r.
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
25 maja 2026

Płatności bezgotówkowe stały się codziennością. Korzystamy nie tylko z kart, lecz także z telefonów i zegarków, a opór przed korzystaniem z nowych rozwiązań jest coraz mniejszy. Trudno też zaprzeczać związanej z tym wygodzie, jednak coraz częściej mówi się też o jej kosztach.
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
24 maja 2026

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.
Pracodawca nie może pozbawić pracownika podwyżki z powodu częstych nieobecności. Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości
25 maja 2026

Częste nieobecności w pracy nie mogą podstawą do pozbawiania pracownika podwyżek wynagrodzenia i odmowy wypłaty składników dodatkowych. Owszem, nieobecność ma związek z wydajnością, ale trzeba stosować sieć obiektywnych wzorców.

Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
24 maja 2026

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.
Zesłanie Ducha Świętego. Jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim
24 maja 2026

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną Zielonymi Świątkami. To jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętnia zesłanie Ducha Świętego na apostołów i symbolicznie kończy okres wielkanocny.
Biegli rewidenci 2026: usługi dodatkowe audytora dla spółek publicznych od 28 maja
24 maja 2026

Od 28 maja 2026 r. firmy audytorskie będą mogły świadczyć znacznie szerszy katalog usług dodatkowych. Polska rezygnuje z krajowej „białej listy" usług dozwolonych i przechodzi na model unijny, w którym zakazane jest tylko to, co wprost wymienia rozporządzenie 537/2014. Dla spółek giełdowych oznacza to większą elastyczność przy transakcjach kapitałowych oraz mniejsze ryzyko nieważności badania.
Niedziela handlowa 24.05.2026. Dziś w niedzielę 24 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce
24 maja 2026

Maj jest jednym z większości miesięcy w roku, który ma wszystkie niedziele objęte zakazem handlu. Najbliższa niedziela, w którą otwarte będą wszystkie sklepy to ostatnia niedziela czerwca 28 VI, poprzedzająca wakacje i sezon urlopowy.

Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
25 maja 2026

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w czerwcu.
Wczasy pod gruszą w Boże Ciało 2026 r. Komu należą się dodatkowe pieniądze od pracodawcy?
23 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje u pracodawcy.
