Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Tyle ZUS przeleje na konto w 2026 roku

Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Tyle ZUS przeleje na konto w 2026 roku

25 maja 2026, 09:55
Anna Kot

Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, emerytura, emerytka, seniorka, senior, emeryt
Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Tyle ZUS przeleje na konto w 2026 roku
PawelKacperek
shutterstock

Jakie dodatki do emerytury po 65. roku życia wypłaca ZUS? Po marcowej waloryzacji o 5,3 proc. stawki świadczeń dla seniorów mocno wzrosły. Sprawdź nowe kwoty i dowiedz się, które pieniądze otrzymasz w 2026 roku automatycznie, a które przepadną, jeśli nie złożysz odpowiedniego wniosku.

Ile wynosi dodatek do emerytury po 65. roku życia?

Wiek 65 lat to czas, kiedy Polacy zyskują prawo do pobierania nowych świadczeń lub ponownego przeliczenia dotychczasowego kapitału. Oto oficjalne zestawienie dodatków finansowych, o które można ubiegać się po przekroczeniu tej granicy wieku w 2026 roku:

Świadczenie uzupełniające, czyli "500 plus dla seniora"

Osoby po 65. roku życia, które mają problemy ze zdrowiem, mogą otrzymać maksymalnie 500 zł miesięcznie "na rękę".

  • Warunek konieczny: Posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Kryterium dochodowe: Pełna kwota przysługuje osobom, których dotychczasowe świadczenia nie przekraczają 2187,67 zł brutto. Obowiązuje tutaj próg maksymalny wynoszący 2687,67 zł brutto - powyżej tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę".

Bon senioralny - nowość dla osób 65+

W 2026 roku na mocy rządowego programu wchodzi w życie nowe świadczenie opiekuńcze ukierunkowane na osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jego celem jest sfinansowanie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i organizacji opieki domowej bez konieczności umieszczania seniora w placówkach stałych.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Choć standardowo ZUS przyznaje ten dodatek automatycznie każdemu po ukończeniu 75. roku życia, to osoby po 65. roku życia mogą otrzymać go wcześniej.

  • Kwota od 1 marca 2026 roku: 366,68 zł miesięcznie.
  • Jak dostać?: Należy złożyć do ZUS wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk OL-9) potwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Ekstra gotówka: Trzynasta i czternasta emerytura

Każdy senior, który osiągnął wiek emerytalny, ma gwarantowane roczne wypłaty dodatkowe.

  • 13. emerytura: Wypłacona wiosną 2026 roku wyniosła dokładnie 1978,49 zł brutto (równowartość emerytury minimalnej).
  • 14. emerytura: Kolejny gwarantowany zastrzyk gotówki zaplanowano na wrzesień 2026 roku. Pełna kwota wyniesie 1978,49 zł brutto dla osób, których bazowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
Ważne dla kobiet: Przeliczenie emerytury po 65. roku życia

Osiągnięcie wieku 65 lat jest szczególnie opłacalne dla kobiet, które były członkiniami OFE i pobierały tzw. okresową emeryturę kapitałową. Po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego (65 lat) ZUS ma obowiązek przeliczyć ich świadczenie na nowo. W wielu przypadkach emerytura rośnie z urzędu nawet o 45-53 proc., co oznacza zysk rzędu kilkuset złotych każdego miesiąca.

Tabela podsumowująca. Dodatki dla seniorów 65+ w 2026 roku

Nazwa dodatku / świadczenia

Kwota w 2026 roku

Czy wniosek jest wymagany?

"500 plus dla seniora"

Do 500 zł / miesięcznie

Tak (wymagane orzeczenie)

Dodatek pielęgnacyjny (przed 75. rokiem życia)

366,68 zł / miesięcznie

Tak (na wniosek z lekarzem)

Bon senioralny

Wsparcie usługowe

Tak (zależnie od kryteriów dochodowych)

Trzynasta emerytura

1978,49 zł brutto (raz w roku)

Nie (ZUS wypłaca automatycznie)

Dodatkowe przywileje. Darmowe leki i ulgi 65+

Przekroczenie progu 65 lat daje także ogromne oszczędności pozagotówkowe:

  • Darmowe leki dla seniorów 65+: Lista bezpłatnych medykamentów obejmuje obecnie około 3800 produktów na choroby przewlekłe oraz infekcje sezonowe. Aby z nich skorzystać, receptę musi wystawić uprawniony lekarz.
  • Zniżki transportowe i Karta Seniora: Ukończenie 65 lat uprawnia do wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz korzystania z ulgowych przejazdów kolejowych (np. w PKP Intercity czy lokalnej komunikacji miejskiej).
FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatki dla seniorów 65+

Jakie dodatki do emerytury przysługują po 65. roku życia automatycznie? Z urzędu (bez składania wniosku) ZUS wypłaca seniorom po 65. roku życia 13. oraz 14. emeryturę, o ile pobierają oni emeryturę zasadniczą. Z urzędu następuje również przeliczenie emerytury kapitałowej u kobiet, które kończą 65 lat. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny przed 75. rokiem życia czy "500 plus dla niesamodzielnych", wymagają złożenia wniosku.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny dla osób powyżej 65 lat w 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Osoba, która ukończyła 65 lat, otrzyma go jednak tylko wtedy, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że jest ona całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Po ukończeniu 75 lat dodatek ten jest przyznawany już każdemu emerytowi automatycznie.

Jaki jest próg dochodowy do "500 plus dla seniora" w 2026 roku? W maju 2026 roku pełne 500 zł dodatku uzupełniającego otrzymają osoby, których suma świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 2187,67 zł brutto. Maksymalny próg uprawniający do jakiejkolwiek dopłaty wynosi 2687,67 zł brutto - powyżej tej kwoty dodatek nie przysługuje.

Co daje ukończenie 65 lat kobiecie w 2026 roku? Dla kobiet wiek 65 lat to moment zakończenia pobierania okresowej emerytury kapitałowej. ZUS łączy wtedy środki z subkonta i konta głównego, przeliczając emeryturę na nowo według aktualnych tablic dalszego trwania życia. W 2026 roku proces ten podwyższa comiesięczną wypłatę dla kobiet średnio o kilkaset złotych.

Kto ma prawo do darmowych leków po 65. roku życia? Prawo do bezpłatnych leków z oficjalnej listy Ministerstwa Zdrowia przysługuje każdej osobie, która ukończyła 65. rok życia i jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby lek był darmowy, recepta musi zawierać specjalne oznaczenie "DZ" i zostać wystawiona przez lekarza POZ, specjalistę lub uprawnioną pielęgniarkę.

Infor.pl
KSC 2.0 już obowiązuje. Firmy muszą sprawdzić, czy mają nowy obowiązek
25 maja 2026

Od 7 maja 2026 r. działa samorejestracja w nowym Wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Znowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tzw. ustawa o KSC 2.0.), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2, objęła tysiące firm, które wcześniej nie podlegały tak szerokim obowiązkom – od producentów żywności i firm kurierskich, po zakłady chemiczne i producentów maszyn. Dla wielu z nich termin na zgłoszenie upływa 3 października 2026 r.
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
25 maja 2026

Płatności bezgotówkowe stały się codziennością. Korzystamy nie tylko z kart, lecz także z telefonów i zegarków, a opór przed korzystaniem z nowych rozwiązań jest coraz mniejszy. Trudno też zaprzeczać związanej z tym wygodzie, jednak coraz częściej mówi się też o jej kosztach.
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
24 maja 2026

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.
Pracodawca nie może pozbawić pracownika podwyżki z powodu częstych nieobecności. Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości
25 maja 2026

Częste nieobecności w pracy nie mogą podstawą do pozbawiania pracownika podwyżek wynagrodzenia i odmowy wypłaty składników dodatkowych. Owszem, nieobecność ma związek z wydajnością, ale trzeba stosować sieć obiektywnych wzorców.

Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
24 maja 2026

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.
Zesłanie Ducha Świętego. Jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim
24 maja 2026

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną Zielonymi Świątkami. To jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętnia zesłanie Ducha Świętego na apostołów i symbolicznie kończy okres wielkanocny.
Biegli rewidenci 2026: usługi dodatkowe audytora dla spółek publicznych od 28 maja
24 maja 2026

Od 28 maja 2026 r. firmy audytorskie będą mogły świadczyć znacznie szerszy katalog usług dodatkowych. Polska rezygnuje z krajowej „białej listy" usług dozwolonych i przechodzi na model unijny, w którym zakazane jest tylko to, co wprost wymienia rozporządzenie 537/2014. Dla spółek giełdowych oznacza to większą elastyczność przy transakcjach kapitałowych oraz mniejsze ryzyko nieważności badania.
Niedziela handlowa 24.05.2026. Dziś w niedzielę 24 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce
24 maja 2026

Maj jest jednym z większości miesięcy w roku, który ma wszystkie niedziele objęte zakazem handlu. Najbliższa niedziela, w którą otwarte będą wszystkie sklepy to ostatnia niedziela czerwca 28 VI, poprzedzająca wakacje i sezon urlopowy.

Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
25 maja 2026

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w czerwcu.
Wczasy pod gruszą w Boże Ciało 2026 r. Komu należą się dodatkowe pieniądze od pracodawcy?
23 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje u pracodawcy.
