Wcześniejsza emerytura pomostowa w 2026 roku. Sprawdź nowe stawki i warunki ZUS

Wcześniejsza emerytura pomostowa stała się dostępna dla znacznie większej grupy Polaków. Dzięki zniesieniu wygasającego charakteru tego świadczenia oraz marcowej waloryzacji, stawki w maju 2026 roku mocno poszły w górę. Sprawdź aktualne kryteria ZUS i dowiedz się, ile wynosi minimalna wypłata za pracę w szczególnych warunkach.

Warunki przejścia na emeryturę pomostową. Lista wymagań ZUS

Samo wykonywanie ciężkiego zawodu nie wystarczy. Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję pozytywną, musisz spełnić wszystkie poniższe warunki jednocześnie:

Wiek: Co najmniej 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn.

Staż ogólny (okresy składkowe i nieskładkowe): Minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Staż w szczególnych warunkach: Minimum 15 lat pracy sklasyfikowanej jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozwiązanie umowy: Konieczne jest formalne rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Warto wiedzieć: Istnieją zawody medyczne, ratownicze czy techniczne (np. nurkowie, kesoniarze, piloci lotniczy, maszyniści), gdzie przepisy pozwalają na przejście na pomostówkę jeszcze wcześniej - nawet w wieku 50 lat lub przy krótszym stażu pracy.

Ile wynosi emerytura pomostowa? Nowa stawka minimalna od marca 2026 roku

Wysokość emerytury pomostowej jest ściśle powiązana z kwotą najniższej emerytury pracowniczej w Polsce. Po marcowej waloryzacji (wskaźnik wyniósł 5,3 proc.), stawki wyraźnie wzrosły. Minimalna kwota świadczenia wynosi obecnie dokładnie 1978,49 zł brutto. Jak ZUS wylicza Twoją indywidualną pomostówkę? Kwotę zgromadzonych składek oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku 60 lat (wspólnego dla kobiet i mężczyzn). Jeśli z wyliczeń wyjdzie kwota niższa niż ustawowe minimum, ZUS automatycznie podwyższy ją do progu 1978,49 zł brutto.

Dorabianie na emeryturze pomostowej. Limity przychodów od 1 marca do 31 maja 2026 roku

Emeryci pomostowi mogą podreperować domowy budżet, ale muszą pilnować tzw. limitów dorabiania, które zmieniają się co kwartał. Przekroczenie progu oznacza zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty z ZUS Progi przychodów obowiązujące dokładnie w maju 2026 roku kształtują się następująco:

Zarobki do 6438,50 zł brutto (do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Bezpieczna strefa. Dorabiasz bez żadnych konsekwencji, ZUS wypłaca świadczenie w pełnej wysokości.

Zarobki od 6438,50 zł do 11 957,20 zł brutto: Strefa ryzyka. ZUS zmniejszy Twoją emeryturę pomostową o kwotę przekroczenia (maksymalne potrącenie nie może jednak przekroczyć kwoty 989,41 zł).

Zarobki powyżej 11 957,20 zł brutto (powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Całkowite zawieszenie wypłaty emerytury pomostowej.

Czy emerytura pomostowa obniża przyszłą emeryturę zasadniczą?

To jedno z najważniejszych pytań zadawanych przez przyszłych emerytów. Wokół tego tematu narosło wiele mitów. Warto jasno podkreślić: pobieranie emerytury pomostowej NIE pomniejsza kapitału początkowego ani składek zgromadzonych na koncie w ZUS. Gdy osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i złożysz wniosek o standardową emeryturę, ZUS wyliczy ją na nowo. Podstawa obliczenia nie zostanie skrócona o kwoty, które pobrałeś w ramach pomostówki. Co więcej, prawo gwarantuje, że Twoja nowa emerytura powszechna nie będzie niższa niż dotychczasowa emerytura pomostowa.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć w ZUS wniosek EPOM. Do dokumentu musisz dołączyć zaświadczenia od pracodawców (świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach), które jednoznacznie potwierdzą okresy zatrudnienia w trudnych warunkach. Wniosek można złożyć osobiście w placówce, wysłać pocztą lub przesłać bezpiecznie drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS (eZUS).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - emerytura pomostowa 2026

Ile można bezpiecznie dorobić do pomostówki w maju 2026 roku? W maju 2026 roku bezpieczna kwota dorabiania na stanowisku wynosi 6438,50 zł brutto miesięcznie. Zarobki poniżej tego progu nie wpływają na wysokość wypłacanego świadczenia.