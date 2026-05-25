Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wcześniejsza emerytura pomostowa w 2026 roku. Sprawdź nowe stawki i warunki ZUS

Wcześniejsza emerytura pomostowa w 2026 roku. Sprawdź nowe stawki i warunki ZUS

25 maja 2026, 09:55
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytura pomostowa
Wcześniejsza emerytura pomostowa w 2026 roku. Sprawdź nowe stawki i warunki ZUS
Wcześniejsza emerytura pomostowa stała się dostępna dla znacznie większej grupy Polaków. Dzięki zniesieniu wygasającego charakteru tego świadczenia oraz marcowej waloryzacji, stawki w maju 2026 roku mocno poszły w górę. Sprawdź aktualne kryteria ZUS i dowiedz się, ile wynosi minimalna wypłata za pracę w szczególnych warunkach.

Warunki przejścia na emeryturę pomostową. Lista wymagań ZUS

Samo wykonywanie ciężkiego zawodu nie wystarczy. Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję pozytywną, musisz spełnić wszystkie poniższe warunki jednocześnie:

  • Wiek: Co najmniej 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn.
  • Staż ogólny (okresy składkowe i nieskładkowe): Minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
  • Staż w szczególnych warunkach: Minimum 15 lat pracy sklasyfikowanej jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Rozwiązanie umowy: Konieczne jest formalne rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Warto wiedzieć: Istnieją zawody medyczne, ratownicze czy techniczne (np. nurkowie, kesoniarze, piloci lotniczy, maszyniści), gdzie przepisy pozwalają na przejście na pomostówkę jeszcze wcześniej - nawet w wieku 50 lat lub przy krótszym stażu pracy.

Ile wynosi emerytura pomostowa? Nowa stawka minimalna od marca 2026 roku

Wysokość emerytury pomostowej jest ściśle powiązana z kwotą najniższej emerytury pracowniczej w Polsce. Po marcowej waloryzacji (wskaźnik wyniósł 5,3 proc.), stawki wyraźnie wzrosły. Minimalna kwota świadczenia wynosi obecnie dokładnie 1978,49 zł brutto. Jak ZUS wylicza Twoją indywidualną pomostówkę? Kwotę zgromadzonych składek oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku 60 lat (wspólnego dla kobiet i mężczyzn). Jeśli z wyliczeń wyjdzie kwota niższa niż ustawowe minimum, ZUS automatycznie podwyższy ją do progu 1978,49 zł brutto.

Dorabianie na emeryturze pomostowej. Limity przychodów od 1 marca do 31 maja 2026 roku

Emeryci pomostowi mogą podreperować domowy budżet, ale muszą pilnować tzw. limitów dorabiania, które zmieniają się co kwartał. Przekroczenie progu oznacza zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty z ZUS Progi przychodów obowiązujące dokładnie w maju 2026 roku kształtują się następująco:

  • Zarobki do 6438,50 zł brutto (do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Bezpieczna strefa. Dorabiasz bez żadnych konsekwencji, ZUS wypłaca świadczenie w pełnej wysokości.
  • Zarobki od 6438,50 zł do 11 957,20 zł brutto: Strefa ryzyka. ZUS zmniejszy Twoją emeryturę pomostową o kwotę przekroczenia (maksymalne potrącenie nie może jednak przekroczyć kwoty 989,41 zł).
  • Zarobki powyżej 11 957,20 zł brutto (powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Całkowite zawieszenie wypłaty emerytury pomostowej.

Czy emerytura pomostowa obniża przyszłą emeryturę zasadniczą?

To jedno z najważniejszych pytań zadawanych przez przyszłych emerytów. Wokół tego tematu narosło wiele mitów. Warto jasno podkreślić: pobieranie emerytury pomostowej NIE pomniejsza kapitału początkowego ani składek zgromadzonych na koncie w ZUS. Gdy osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i złożysz wniosek o standardową emeryturę, ZUS wyliczy ją na nowo. Podstawa obliczenia nie zostanie skrócona o kwoty, które pobrałeś w ramach pomostówki. Co więcej, prawo gwarantuje, że Twoja nowa emerytura powszechna nie będzie niższa niż dotychczasowa emerytura pomostowa.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć w ZUS wniosek EPOM. Do dokumentu musisz dołączyć zaświadczenia od pracodawców (świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach), które jednoznacznie potwierdzą okresy zatrudnienia w trudnych warunkach. Wniosek można złożyć osobiście w placówce, wysłać pocztą lub przesłać bezpiecznie drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS (eZUS).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - emerytura pomostowa 2026

Ile można bezpiecznie dorobić do pomostówki w maju 2026 roku? W maju 2026 roku bezpieczna kwota dorabiania na stanowisku wynosi 6438,50 zł brutto miesięcznie. Zarobki poniżej tego progu nie wpływają na wysokość wypłacanego świadczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową z ZUS?

Emerytura pomostowa wymaga jednocześnie: wieku co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, stażu ogólnego 20/25 lat, 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze oraz rozwiązania stosunku pracy.

Ile wynosi minimalna emerytura pomostowa po marcowej waloryzacji w 2026 roku?

Po marcowej waloryzacji, przy wskaźniku 5,3 proc., minimalna kwota emerytury pomostowej wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto.

Jakie limity dorabiania do emerytury pomostowej obowiązują w maju 2026 roku?

W maju 2026 roku zarobki do 6438,50 zł brutto nie wpływają na świadczenie. Zarobki od 6438,50 zł do 11 957,20 zł brutto powodują zmniejszenie emerytury pomostowej, a powyżej 11 957,20 zł brutto — całkowite zawieszenie wypłaty.

Czy pobieranie emerytury pomostowej obniża przyszłą emeryturę powszechną?

Pobieranie emerytury pomostowej nie pomniejsza kapitału początkowego ani składek zgromadzonych na koncie w ZUS. Nowa emerytura powszechna nie będzie niższa niż dotychczasowa emerytura pomostowa.

Jak złożyć wniosek o emeryturę pomostową w ZUS?

Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, należy złożyć w ZUS wniosek EPOM i dołączyć zaświadczenia od pracodawców. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez platformę PUE ZUS (eZUS).

KSC 2.0 już obowiązuje. Firmy muszą sprawdzić, czy mają nowy obowiązek
25 maja 2026

Od 7 maja 2026 r. działa samorejestracja w nowym Wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Znowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tzw. ustawa o KSC 2.0.), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2, objęła tysiące firm, które wcześniej nie podlegały tak szerokim obowiązkom – od producentów żywności i firm kurierskich, po zakłady chemiczne i producentów maszyn. Dla wielu z nich termin na zgłoszenie upływa 3 października 2026 r.
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
25 maja 2026

Płatności bezgotówkowe stały się codziennością. Korzystamy nie tylko z kart, lecz także z telefonów i zegarków, a opór przed korzystaniem z nowych rozwiązań jest coraz mniejszy. Trudno też zaprzeczać związanej z tym wygodzie, jednak coraz częściej mówi się też o jej kosztach.
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
24 maja 2026

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.
Pracodawca nie może pozbawić pracownika podwyżki z powodu częstych nieobecności. Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości
25 maja 2026

Częste nieobecności w pracy nie mogą podstawą do pozbawiania pracownika podwyżek wynagrodzenia i odmowy wypłaty składników dodatkowych. Owszem, nieobecność ma związek z wydajnością, ale trzeba stosować sieć obiektywnych wzorców.

Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
24 maja 2026

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.
Zesłanie Ducha Świętego. Jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim
24 maja 2026

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną Zielonymi Świątkami. To jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętnia zesłanie Ducha Świętego na apostołów i symbolicznie kończy okres wielkanocny.
Biegli rewidenci 2026: usługi dodatkowe audytora dla spółek publicznych od 28 maja
24 maja 2026

Od 28 maja 2026 r. firmy audytorskie będą mogły świadczyć znacznie szerszy katalog usług dodatkowych. Polska rezygnuje z krajowej „białej listy" usług dozwolonych i przechodzi na model unijny, w którym zakazane jest tylko to, co wprost wymienia rozporządzenie 537/2014. Dla spółek giełdowych oznacza to większą elastyczność przy transakcjach kapitałowych oraz mniejsze ryzyko nieważności badania.
Niedziela handlowa 24.05.2026. Dziś w niedzielę 24 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce
24 maja 2026

Maj jest jednym z większości miesięcy w roku, który ma wszystkie niedziele objęte zakazem handlu. Najbliższa niedziela, w którą otwarte będą wszystkie sklepy to ostatnia niedziela czerwca 28 VI, poprzedzająca wakacje i sezon urlopowy.

Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
25 maja 2026

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w czerwcu.
Wczasy pod gruszą w Boże Ciało 2026 r. Komu należą się dodatkowe pieniądze od pracodawcy?
23 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje u pracodawcy.
