Masz 65 lat i 45 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS

Przejście na emeryturę w wieku 65 lat po przepracowaniu aż 45 lat gwarantuje wysokie świadczenie z ZUS. Tak długi staż i dekady odkładania składek stawiają przyszłego seniora w doskonałej sytuacji finansowej, zapewniając przelew znacznie wyższy od krajowej średniej. Ile dokładnie wynosi emerytura po niemal pół wieku aktywności zawodowej?

rozwiń >

Kto może otrzymać minimalną emeryturę z ZUS?

Żeby otrzymać minimalną emeryturę w Polsce, musisz spełnić jednocześnie dwa warunki: osiągnąć powszechny wiek emerytalny oraz posiadać wymagany staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe). Powszechny wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wymagany staż pracy uprawniający do podwyższenia wyliczonego świadczenia do kwoty minimalnej to co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Jeśli Twoje składki zgromadzone na koncie w ZUS nie pozwalają na wypłatę najniższej krajowej emerytury, ale masz odpowiednią liczbę lat pracy, państwo dopłaci różnicę do obowiązującego minimum. W przypadku braku wymaganego stażu ubezpieczeniowego, ZUS wypłaci Ci emeryturę wyliczoną wyłącznie na podstawie zebranych składek, nawet jeśli będzie ona znacznie niższa od kwoty minimalnej.

REKLAMA

REKLAMA

Jak ZUS wylicza emeryturę dla 65-latka z dużym stażem?

Polski system emerytalny działa według prostej zasady zdefiniowanej składki. Cały kapitał, który zgromadziłeś przez 45 lat aktywności zawodowej, zostaje zsumowany. W skład tej kwoty wchodzą środki zapisane na koncie i subkoncie ZUS, a także kapitał początkowy, czyli wyliczenie Twojej pracy przed 1999 rokiem. Tak olbrzymia kwota jest następnie dzielona przez wskaźnik średniego dalszego trwania życia. Wskaźnik ten jest co roku w marcu publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w formie specjalnych tablic. Według oficjalnej tablicy GUS obowiązującej od 1 kwietnia 2026 roku, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat średnie dalsze trwanie życia wynosi 222,7 miesiąca. Długi czas pracy oznacza ogromną bazę składkową, a podział przez tak wyznaczony wskaźnik skutkuje wysoką kwotą końcową.

Mam 65 lat i 45 lat stażu pracy. Ile wyniesie moja emerytura z ZUS? Oto konkretne kwoty

Ostateczna wysokość przelewu z ZUS zależy od tego, ile zarabiałeś w trakcie swojej 45-letniej kariery. Staż pracy na poziomie 45 lat całkowicie eliminuje jednak ryzyko otrzymania świadczenia groszowego.

Wariant minimalny: Dotyczy osób, które przez całe życie zawodowe otrzymywały najniższe dopuszczalne prawem wynagrodzenie. W takim scenariuszu wyliczone świadczenie z ZUS i tak przekroczy kwotę minimalną i wyniesie około 2500,00 zł brutto . Od tej kwoty nie jest pobierany podatek dochodowy, ponieważ mieści się ona dokładnie w kwocie wolnej od podatku (zwolnienie do 2500 zł). ZUS potrąci jedynie 9 proc. składki zdrowotnej, co oznacza wypłatę na rękę w kwocie 2275,00 zł netto.

. Od tej kwoty nie jest pobierany podatek dochodowy, ponieważ mieści się ona dokładnie w kwocie wolnej od podatku (zwolnienie do 2500 zł). ZUS potrąci jedynie 9 proc. składki zdrowotnej, co oznacza wypłatę Wariant średni: Dotyczy większości polskich pracowników, którzy zarabiali w okolicach przeciętnego wynagrodzenia. Przy takim profilu zarobków emerytura po 45 latach pracy wynosi od 4800,00 zł do 5500,00 zł brutto. W przypadku kwoty 4800,00 zł brutto, ZUS potrąci 9 proc. składki zdrowotnej oraz 12 proc. podatku dochodowego od nadwyżki ponad 2500 zł, co da emerytowi 4091,00 zł netto. Jeżeli Twoja emerytura wyniesie 5500,00 zł brutto, comiesięczny przelew na konto wyniesie 4643,00 zł netto.

W przypadku kwoty 4800,00 zł brutto, ZUS potrąci 9 proc. składki zdrowotnej oraz 12 proc. podatku dochodowego od nadwyżki ponad 2500 zł, co da emerytowi 4091,00 zł netto. Jeżeli Twoja emerytura wyniesie 5500,00 zł brutto, comiesięczny przelew na konto wyniesie Wariant wysoki: Obejmuje osoby na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, których zarobki regularnie przekraczały średnią krajową. Jeśli Twoje zarobki oscylowały wokół dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia, Twoja emerytura osiągnie poziom około 8000,00 zł brutto. Po odliczeniu 9 proc. składki zdrowotnej oraz 12 proc. podatku od nadwyżki ponad kwotę wolną, ZUS wypłaci Ci 6620,00 zł netto.

Gwarancje państwowe i dodatkowe wypłaty

Osoba z 45-letnim stażem pracy znacznie przekracza ustawowy wymóg 25 lat okresów składkowych przewidziany dla mężczyzn. Oznacza to stuprocentowe bezpieczeństwo prawne. Twoje świadczenie z racji stażu w żadnym wypadku nie spadnie poniżej najniższej emerytury krajowej, która po waloryzacji z 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, czyli 1800,43 zł netto. Twój realny kapitał zapewni Ci jednak kwotę znacznie wyższą. Jako emeryt zyskujesz również prawo do dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych:

REKLAMA

Trzynasta emerytura: Wypłacana automatycznie na wiosnę każdemu seniorowi. W 2026 roku wynosi ona dokładnie 1978,49 zł brutto (co daje 1800,43 zł na rękę, o ile nie jest pobierana zaliczka na podatek z racji przekroczenia progu kwoty wolnej w danym miesiącu).

Czternasta emerytura: Wypłacana w drugiej połowie roku. Przy jej wypłacie obowiązuje ustawowe kryterium dochodowe ze stawką złotówka za złotówkę. Z racji bardzo wysokiego stażu (45 lat) i wyższej emerytury bazowej, Twoja "czternastka" zostanie odpowiednio pomniejszona lub nie będzie przysługiwać, jeśli przekroczysz maksymalny próg dochodowy.

Jak zyskać kilkaset złotych więcej do emerytury? Sprytny trik z terminem

Przejście na emeryturę nie musi nastąpić dokładnie w dniu 65. urodzin. Kluczowy dla wysokości Twoich przyszłych pieniędzy jest wybór odpowiedniego miesiąca na złożenie dokumentów. Najbardziej opłacalnym momentem w roku na złożenie wniosku do ZUS jest lipiec (lub końcówka czerwca). Wynika to z faktu, że w czerwcu ZUS dokonuje corocznej, potężnej waloryzacji składek i kapitału początkowego na kontach ubezpieczonych. Po czerwcowej waloryzacji stan Twojego konta emerytalnego wyraźnie wzrasta. Złożenie wniosku w lipcu sprawi, że ta sama historia 45 lat pracy przyniesie emeryturę wyższą o kilkaset złotych brutto każdego miesiąca, aż do końca życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - najczęściej zadawane pytania o emeryturę po 45 latach pracy

Czy mając 45 lat stażu pracy, mogę przejść na emeryturę przed ukończeniem 65 lat? Aktualne przepisy prawa powszechnego w Polsce nie pozwalają mężczyźnie na przejście na emeryturę wyłącznie na podstawie stażu pracy przed 65. rokiem życia. Projekty dotyczące tzw. emerytur stażowych bez kryterium wiekowego nie weszły w życie jako powszechne prawo. Musisz osiągnąć wiek 65 lat, chyba że pracowałeś w szczególnych warunkach bądź przysługuje Ci emerytura pomostowa.

Ile dokładnie wynosi najniższa emerytura w Polsce w 2026 roku? Gwarantowana emerytura minimalna od 1 marca 2026 roku wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto, co po odliczeniu 9 proc. składki zdrowotnej daje 1800,43 zł netto na rękę.

Czy od kwoty 2300 zł lub 2500 zł brutto zapłacę podatek dochodowy? Nie. Świadczenia emerytalne do wysokości 2500,00 zł brutto miesięcznie są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego (PIT), ponieważ mieszczą się w rocznej kwocie wolnej wynoszącej 30 000 zł. ZUS potrąci z tej kwoty wyłącznie 9 proc. na ubezpieczenie zdrowotne.

Gdzie najszybciej sprawdzić stan swoich składek i wyliczyć emeryturę? Najlepszym miejscem jest oficjalny portal internetowy eZUS (nowoczesna odsłona dawnego PUE ZUS). Znajdziesz tam spersonalizowany kalkulator emerytalny, który automatycznie pobierze całą historię Twoich faktycznych zarobków i wyliczy prognozowaną kwotę.