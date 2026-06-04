REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie dla osób 65+. Kto się załapie na bon senioralny?

Nowe świadczenie dla osób 65+. Kto się załapie na bon senioralny?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 czerwca 2026, 18:12
Adam Kuchta
Adam Kuchta
bon senioralny w ramach kpo
Nowe świadczenie dla osób 65+. Kto się załapie na bon senioralny?
fot.Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Bon senioralny dla osób 65 plus ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu i zapewnić dostęp do usług opiekuńczych. Nowe przepisy przewidują m.in. pomoc przy przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Program ma ruszyć etapami od 2026 roku, a pierwszeństwo otrzymają gminy, w których dziś brakuje publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.

rozwiń >

Bon senioralny już coraz bliżej. Sejmowe komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęły właśnie, wraz z pakietem legislacyjno-redakcyjnych poprawek, rządowy projekt ustawy o bonie senioralnym i opiece długoterminowej. Regulacje wprowadzają m.in. program bonu senioralnego, czyli świadczenia niepieniężnego dla osób 65 plus.

REKLAMA

REKLAMA

Bon senioralny dla osób 65+. Jakie wsparcie przewidują nowe regulacje?

Komisja Polityki Senioralnej, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Zdrowia na wspólnym posiedzeniu w dniu 28 maja przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Nowe przepisy wprowadzają bon senioralny – rozwiązanie, które ma pomóc osobom 65 plus w codziennym życiu, zapewniając im dostęp do usług wsparcia. Celem zmian jest ułatwienie seniorom funkcjonowanie w ich własnym środowisku, poprawa jakości opieki oraz lepsza koordynacja usług zdrowotnych i społecznych. Projekt realizuje kamień milowy KPO. Komisje wprowadziły do projektu pakiet zmian o charakterze legislacyjno-redakcyjnym.

Odrzuciły m.in. poprawkę zgłoszoną przez poseł Urszulę Rusecką (PiS), zgodnie z którą powiat otrzymywałby dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu koordynacji opieki długoterminowej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. Poprawka, która została zgłoszona jako wniosek mniejszości ma na celu zmianę charakteru przepisu z fakultatywnego na obligatoryjny.

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego? Kryteria i zasady

Bon senioralny ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.

REKLAMA

Będzie świadczeniem niepieniężnym, przyznawanym na usługi doraźne, trwające maksymalnie dwa tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, jak pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też na wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Będzie realizowany w ramach trzyletnich, rządowych programów. Ich wykonawcą będą gminy. Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026-2028. Łączna pula środków z budżetu państwa na jego realizację to miliard złotych - 100 mln zł w 2026 r. (program ma ruszyć w IV kwartale), 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.

Zobacz również:

Opieka długoterminowa i nowe obowiązki państwa wobec seniorów

Celem całości projektu ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych jest m.in. wprowadzenie definicji opieki długoterminowej wraz ze wskazaniem usług i świadczeń, w tym o charakterze pieniężnym, które będą zakwalifikowane do katalogu instrumentów opieki długoterminowej oraz wprowadzenie definicji opieki nieformalnej i opiekuna nieformalnego. Projekt wprowadza też przepisy określające zasady monitorowania realizacji usług i świadczeń opieki długoterminowej i ewaluacji ich jakości. Nowe przepisy przewidują, że Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej będzie koordynował działania dotyczące opieki długoterminowej oraz przygotowywał coroczne raporty o sytuacji osób starszych w Polsce.

Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych ocenił, że jest to dobre rozwiązanie, choć martwi mała liczba beneficjentów tego wsparcia. „Bon senioralny jest w zasadzie bliźniaczym programem do Aktywnego Rodzica, tylko jest skierowany do innej grupy obywateli. Różnica polega też na tym, że będzie on finansował usługi, czyli pieniądze trafią do placówek opiekuńczych, a nie w gotówce do seniorów czy ich rodzin. Moim zdaniem to dobre rozwiązanie” – powiedział ekspert.

Eksperci: bon senioralny pomoże rodzinom, ale problemem pozostaje brak kadr

Wskazał, że w największym stopniu z programu skorzystają seniorzy w mniejszych miejscowościach, które nie oferują żadnych usług opiekuńczych. Instrument ten – jak dodał – może być elementem stymulacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym.

Owczarek zaznaczył, że bon senioralny będzie dużym wsparciem dla dzieci opiekujących się swoimi starszymi rodzicami. „Te osoby pozostaną na rynku pracy, czyli – mówiąc kolokwialnie – będą budować PKB, płacić podatki, a ich rodzicami zajmą się osoby z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem” – podkreślił.

Według eksperta dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia. „Jeśli senior ma dobrą emeryturę lub rentę, to finansowanie takich usług dodatkowo przez państwo nie jest niezbędne” – stwierdził Owczarek.

Ilu seniorów skorzysta z programu? Pojawiają się obawy

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że według danych GUS w 2024 r. w Polsce żyło 7 mln 725 tys. osób w wieku 65 plus. Jak podano, z badania SHARE wynika, że około 25 proc. z nich ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Jak zaznaczyli autorzy projektu, biorąc pod uwagę m.in. przeciętną liczbę osób przypadających na jednego opiekuna w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (od ok. 2,15 do 4 osób), oszacowano, że wsparciem będzie mogło zostać objętych od 12 tys. do 20 tys. osób. „To akurat jest bardzo niepokojące, że tak mało seniorów będzie mogło skorzystać z bonu opiekuńczego” – ocenił Owczarek.

Zwrócił uwagę, że problemem jest brak kadr w sektorze usług społecznych, który będzie musiał zaspokoić coraz większe potrzeby. „Średnia wieku opiekunki, bo to kobiety głównie świadczą te usługi, jest bliska wiekowi emerytalnemu. Niestety istnieje obawa, że w tych najmniejszych miejscowościach profesjonalna usługa opiekuńcza będzie niedostępna” – powiedział Owczarek.

Przyznał, że obszar związany z usługami opiekuńczymi wciąż pozostaje na marginesie polityki państwa. „Ten obszar jest dosyć mocno zaniedbany. Z różnych powodów nie jest o nim tak głośno jak na przykład o służbie zdrowia. Nie ma tam silnych związków zawodowych, które mocno wyartykułowałyby swoje interesy, mimo tego, że sektor opieki będzie się znajdował w największym kryzysie w związku ze starzeniem się społeczeństwa i brakami kadrowymi” – wskazał ekspert.

FAQ – najważniejsze pytania o bon senioralny

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego?

Bon senioralny ma przysługiwać osobom, które ukończyły 65. rok życia, są obywatelami Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, a ich średni dochód nie przekracza 3410 zł.

Na czym będzie polegał bon senioralny?

Bon senioralny będzie świadczeniem niepieniężnym. Oznacza to, że seniorzy nie otrzymają gotówki, lecz dostęp do usług opiekuńczych i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jakie usługi obejmie bon senioralny?

Wsparcie ma obejmować m.in. pomoc w ubraniu się, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.

Jak długo będzie można korzystać z pomocy?

Bon senioralny ma być przyznawany na usługi doraźne realizowane maksymalnie przez dwa tygodnie.

Kiedy program bonu senioralnego ma ruszyć?

Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026–2028. Start programu zaplanowano na IV kwartał 2026 roku.

Kto będzie realizował program bonu senioralnego?

Za realizację programu mają odpowiadać gminy. W pierwszej kolejności program będzie wdrażany tam, gdzie obecnie nie funkcjonują publiczne usługi opiekuńcze dla seniorów.

Ile pieniędzy państwo przeznaczy na bon senioralny?

Łączna pula środków na realizację programu ma wynieść miliard złotych. Na 2026 rok przewidziano 100 mln zł, na 2027 rok – 400 mln zł, a na 2028 rok – 500 mln zł.

Ilu seniorów może skorzystać z programu?

Z szacunków przedstawionych w ocenie skutków regulacji wynika, że wsparciem może zostać objętych od 12 tys. do 20 tys. osób.

Dlaczego eksperci mają obawy dotyczące programu?

Eksperci wskazują przede wszystkim na niewielką liczbę potencjalnych beneficjentów oraz braki kadrowe w sektorze usług opiekuńczych, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Czy bon senioralny będzie wypłacany rodzinom seniorów?

Nie. Środki mają trafiać do placówek i podmiotów świadczących usługi opiekuńcze, a nie bezpośrednio do seniorów lub ich rodzin.

Zobacz również:
Powiązane
Podatek od trzeciego mieszkania wraca do gry. Nowy projekt może mocno uderzyć w rynek nieruchomości
Podatek od trzeciego mieszkania wraca do gry. Nowy projekt może mocno uderzyć w rynek nieruchomości
Przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka mówi wprost: nie ma przysporzenia, nie ma podatku od darowizn
Przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka mówi wprost: nie ma przysporzenia, nie ma podatku od darowizn
Skarbówka łagodzi zasady dla darowizn. Nowe przepisy o SD-Z2 mogą uratować zwolnienie podatkowe
Skarbówka łagodzi zasady dla darowizn. Nowe przepisy o SD-Z2 mogą uratować zwolnienie podatkowe
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W Polsce trwa dobrowolna likwidacja MOPS. Dlaczego je likwidują?
04 cze 2026

Jest projekt ustawy, która da podstawę dla likwidacji około 20% MOPS w ciągu 5 najbliższych lat. Jednocześnie w gminach pojawią się Centra Usług Społecznych (CUS). Jest to projekt ustawy o zmianie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Gminy dostają środki m.in. unijne w przypadku przejścia na system CUS. Co zmienią CUS? Dziś system wsparcia dla osób potrzebujących działa w ten sposób, że świadczenia niepieniężne takie jak usługi opiekuńcze są uzupełnieniem świadczeń pieniężnych. W przyszłości w perspektywie dekady proporcje mogą zostać odwrócone z prozaicznej przyczyny – braki budżetowe.
Gdzie wyrzucić karton po mleku: plastik czy zmieszane? Błędna segregacja odpadów może skutkować podwyżką opłaty za wywóz śmieci
04 cze 2026

Gdzie wyrzucić karton po mleku: do plastiku czy zmieszanych? Warto odpowiednio segregować śmieci, ponieważ błędy mogą skutkować podwyżką opłaty za wywóz śmieci - nawet czterokrotną.
Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych. Rząd zmienił przepisy „szybkim” rozporządzeniem tuż przed Bożym Ciałem
04 cze 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie jest już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu), kierowcy mogą „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia. To istotna informacja zwłaszcza dla tych osób, które wybierają się w dłuższą trasę (co zawsze wiąże się z większym ryzykiem otrzymania mandatu karnego), w długi weekend Bożego Ciała.
Ponad 4 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie, pieniądze przepadną
04 cze 2026

Jeszcze do niedawna świadczenie wspierające było dostępne głównie dla osób wymagających bardzo intensywnej opieki. Wielu chorych i osób z niepełnosprawnościami, mimo codziennych trudności i regularnej potrzeby pomocy, nie spełniało rygorystycznych kryteriów. Od początku 2026 roku system obejmuje znacznie szerszą grupę potrzebujących. Zmiany oznaczają nie tylko łatwiejszy dostęp do wsparcia, ale także możliwość otrzymania nawet 4327,40 zł miesięcznie. Aby jednak nie stracić pierwszych wypłat, trzeba pamiętać o obowiązujących terminach.

REKLAMA

Czy jutro w piątek 05.06.2026 otwarte są sklepy Biedronka i Lidl
04 cze 2026

Boże Ciało już w pierwszy czwartek czerwca to dla wielu osób zaskoczenie. Miesiąc zaczyna się podobnie jak maj – długim weekendem, od jakiegoś czasu nazywanym czerwcówką. Zaczyna się w połowie tygodnia, już w środowe popołudnie i kto dał się tym zaskoczyć, może mieć kłopot z zakupami i zaopatrzeniem.
Pracownicy nawet nie próbują kryć tego, że nadużywają swoich uprawnień, a pracodawcy nic nie mogą zrobić
04 cze 2026

Elastyczne rozwiązania, choć mają swoje uzasadnienie, często zachęcają do nadużyć. Tak stało się w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej, które miało zabezpieczać pracowników, a stało się narzędziem powszechnie wykorzystywanym niezgodnie z jego celem. Wszyscy o tym wiedzą, a jednak nie zanosi się na zmiany.
1623,35 zł netto zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 1274,82 zł netto w kolejnych. Jeszcze wyższe kwoty przy dłuższym stażu pracy od czerwca 2026 r.
03 cze 2026

1623,35 zł netto zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 1274,82 zł netto w kolejnych należy się osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy. Jeszcze wyższe kwoty przysługują przy dłuższym stażu pracy od czerwca 2026 r.
Unieważniony egzamin ósmoklasisty w maju - termin dodatkowy w czerwcu
04 cze 2026

W poniedziałek po Bożym Ciele rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Nastolatkowi będą zdawać te same przedmioty i w tej samej kolejności jak w maju - polski, matematyka, język obcy nowożytny. Dla jakiej grupy uczniów jest on przewidziany ?

REKLAMA

Pracodawca nie musi informować o tych pieniądzach. Albo zadbasz sam, albo stracisz
03 cze 2026

Nie ma podstaw do tego, by pracownicy oczekiwali od pracodawców szczególnej opieki i dbałości o ich interesy. Trzeba pamiętać o tym, że choć czasami pracodawcy są wobec nich ustawowo obciążeni obowiązkiem informacyjnym, to nie zawsze tak jest. To pracownik musi dbać o swoje interesy i wykazywać się niezbędną aktywnością.
Segregacja śmieci [KOLORY]
03 cze 2026

Segregacja śmieci - kolory poszczególnych frakcji odpadów. Do którego pojemnika wyrzucić papier, szkło, plastik, metal, bioodpady i zmieszane? Oto podstawowe zasady.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA