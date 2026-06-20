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ZUS ma dobrą informację dla seniorów - teraz wyliczy emerytury wyższe o 10 procent

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20 czerwca 2026, 06:32
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Od czerwca nowe emerytury wyższe będą o ok. 10 proc. - to efekt waloryzacji kont i subkont emerytalnych 1 czerwca 2026
Od czerwca nowe emerytury wyższe będą o ok. 10 proc. - to efekt waloryzacji kont i subkont emerytalnych 1 czerwca 2026
Shutterstock

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Z dniem 1 czerwca ZUS dokonuje waloryzacji kont i subkont emerytalnych, które ma każdy kto zapłacił choć raz składkę na ubezpieczenie emerytalne. Wartość składek zapisanych na kontach emerytalnych wzrosła właśnie o 9,81 proc., a na subkontach aż o 10,61 proc. Co to oznacza dla przyszłych emerytów?

Ujmując rzec najprościej - przechodzącym na emeryturę teraz ZUS wyliczy świadczenie o około 10 proc. wyższe niż przed rokiem. Także Ci, którzy ze złożeniem wniosku o emeryturę wstrzymali się kilka miesięcy i złożą go np. w lipcu będą dostawać emeryturę o ok. 10 proc. wyższą niż gdyby zrobili to przed waloryzacją kapitału.
Zyskali także ci, którzy nie przechodzili na emeryturę w lutym, licząc że zostanie ona od razu zwaloryzowana w marcu – przypomnijmy, że waloryzacja emerytur w tym roku była o połowę niższa – wskaźnik waloryzacji rocznej emerytur wyniósł 1,05 przy 1,0981 proc. waloryzacji konta emerytalnego i 1,1061 waloryzacji subkonta.

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Waloryzacja konta emerytalnego i subkonta emerytalnego w ZUS - jak wpływa na wysokość emerytury

Jeśli ktoś ma aktualnie zgromadzone na koncie emerytalnym 300 tys. zł, a jest to kwota doś- taka i zbliżona do niej dość powszechnie u osób w wieku przedemerytalnym, to aktualnie ma już 329 430 zł czyli jego kapitał wzrósł automatycznie o 29 430 zł.
Ten sam wskaźnik waloryzacji dotyczy kapitału początkowego, który jest trzecim składnikiem stanowiącym podstawę do wyliczania emerytur, a dotyczy osób, którym składki emerytalne potrącano przed 1999 rokiem.

Jeszcze wyższa jest waloryzacja składek zgromadzonych na subkoncie emerytalnym w ZUS. Dopisano do nich 10,61 proc. wartości. Subkonta posiadają wszyscy płacący składki po 1 stycznia 1999 r. – o ile nie przystąpili do OFE lub sami nie przenieśli środków z OFE do ZUS.
Ponadto obowiązkowo w ramach tak zwanego suwaka przenoszone są na subkonto emerytalne środki z OFE począwszy od dnia, gdy przyszłemu emerytowi pozostaje już tylko 10 lat do ustawowego wieku emerytalnego.
Jeśli 221 20 zł ktoś ma na subkoncie 200 tys. zł, to z dniem 1 czerwca automatycznie kapitał na subkoncie wzrósł mu do 221 220 zł czyli o 21 20 zł.

Wyższy wskaźnik waloryzacji subkonta od konta to efekt innego sposobu waloryzacji – zależy ona nie od inflacji, ale od tego jak rósł produkt krajowy brutto – PKB w ostatnich pięciu latach. To z kolei jest związane z tym, że środki zgromadzone w OFE są pomnażane dzięki inwestowaniu ich na rynkach kapitałowych.

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Roczna waloryzacja kont i subkont emerytalnych w ZUS - na czym polega

Tegoroczna waloryzacja składek zgromadzonych na kontach i subkontach ZUS nie jest jednak rekordowa – taka była dwa lata temu gdy ZUS dopisał do kont emerytalnych 9,91 proc. ich wartości, a do subkont aż 14,87 proc.
Zgodnie z prawem, jak co roku po waloryzacji kont i subkont emerytalnych ZUS przygotuje aktualne informacje dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. Dokument ten – Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) i zostanie udostępniony elektronicznie na eZUS (PUE ZUS) był przez wiele lat wysyłany do wszystkich listownie, aktualnie jednak ta zasada nie obowiązuje powszechnie.

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Kalendarz przesądza, że ZUS wyliczy emeryturę wyższą lub niższą

Czerwcowa waloryzacja kont i subkont emerytalnych w ZUS to doskonały moment, by wskazać na korzyści z odpowiedniego wyboru miesiąca, w którym – oczywiście po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego - złoży się wniosek o emeryturę.
Czasami wystarczy nawet miesięczna zwłoka, by ZUS wyliczył świadczenie dużo wyższe od tego, jakie ustali gdy wniosek o emeryturę trafi do Zakłdu już następnego dnia po osiągnięciu przez kobietę wieku 60 lat a mężczyznę – 65 lat.

Eksperci wskazują przy tym dwa miesiące jako najlepsze z tego punktu widzenia. Pierwszy to luty – wtedy emerytura wyliczona na podstawie aktualnego stanu konta i subkonta, z ewentualnym uwzględnieniem kapitału początkowego zostanie natychmiast zwaloryzowana w marcu.
W tym roku marcowa emerytura „z marszu” była wyższa od pierwszej, lutowej o 3,5 procent.

Drugi miesiąc to lipiec gdy ZUS będzie świadczenie wyliczał na podstawie kapitałów zgromadzonych na koncie i subkoncie, świeżo co zwaloryzowanych w czerwcu czyli podwyższonych jak w tym roku niemal o 10 procent.
Co oczywiście odłożenie w czasie wniosku o emeryturę sprawi, że ZUS ustali w konsekwencji jej wysokość odpowiednio wyższą niż gdyby wyliczał ją np. w maju, przed waloryzacją czerwcową.

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Źródło: INFOR
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