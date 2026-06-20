REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Gdzie jest przechowywany testament spisany u notariusza?

Gdzie jest przechowywany testament spisany u notariusza?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 czerwca 2026, 07:07
Adam Kuchta
Adam Kuchta
dziedziczenie spadek testament
Testament notarialny – gdzie jest przechowywany?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej Polaków decyduje się na uporządkowanie spraw spadkowych jeszcze za życia. Liczba testamentów notarialnych systematycznie rośnie, a wraz z nią zainteresowanie sposobami bezpiecznego przechowywania ostatniej woli. Wiele osób zastanawia się, gdzie trafia testament sporządzony u notariusza i czy po śmierci spadkodawcy będzie można go bez problemu odnaleźć.

rozwiń >

Testament notarialny zyskuje w Polsce na popularności. Coraz więcej osób decyduje się na uregulowanie spraw spadkowych jeszcze za życia, aby uniknąć nieporozumień między bliskimi. Gdzie przechowywany jest taki dokument, czy może zaginąć i jakie zabezpieczenia gwarantują jego odnalezienie po śmierci spadkodawcy? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej testamentów notarialnych

Z najnowszych danych Krajowej Rady Notarialnej wynika, że w 2019 roku sporządzono około 144 tys. testamentów notarialnych. W 2025 roku liczba ta przekroczyła już 207 tys., co oznacza wzrost o blisko 44 proc. w ciągu sześciu lat.

Rosnąca popularność tej formy rozporządzania majątkiem świadczy o większej świadomości prawnej społeczeństwa. Coraz więcej osób chce samodzielnie zdecydować o losach swojego majątku i ograniczyć ryzyko sporów między bliskimi po swojej śmierci. Zobacz artykuł: Testament może być nieważny. Jeden szczegół przesądza o wszystkim

Gdzie przechowywany jest testament notarialny?

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego pozostaje w kancelarii notarialnej, w której został sporządzony. Oryginał aktu jest przechowywany przez notariusza w specjalnym archiwum zgodnie z zasadami określonymi w Prawie o notariacie. Spadkodawca otrzymuje natomiast wypis dokumentu.

REKLAMA

W przypadku zakończenia działalności kancelarii dokumentacja notarialna nie przepada. Akta przekazywane są do innej kancelarii wskazanej przez właściwą izbę notarialną albo do archiwum ksiąg wieczystych i dokumentów notarialnych. Dzięki temu testament może zostać odnaleziony nawet po wielu latach od jego sporządzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Notarialny Rejestr Testamentów pomaga odnaleźć dokument

Dodatkowym zabezpieczeniem jest Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Rejestr nie przechowuje treści testamentu, lecz informacje o jego sporządzeniu oraz miejscu przechowywania.

Po śmierci testatora uprawnione osoby mogą sprawdzić, czy testament został zarejestrowany i w której kancelarii znajduje się dokument. Rozwiązanie to ma zapobiegać sytuacjom, w których testament zostaje zagubiony lub nie zostaje odnaleziony przez spadkobierców.

Dynamicznie rośnie także liczba wpisów do NORT, co pokazuje, że Polacy coraz częściej korzystają z dodatkowych zabezpieczeń związanych z dziedziczeniem.

Zobacz również:

Czy testament notarialny może zaginąć?

Ryzyko zagubienia testamentu notarialnego jest znacznie mniejsze niż w przypadku testamentu własnoręcznego. Oryginał dokumentu - jak już zostało wspomniane - pozostaje w kancelarii notarialnej, gdzie jest przechowywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami archiwizacji akt notarialnych. Spadkodawca otrzymuje jedynie wypis aktu notarialnego, natomiast oryginał pozostaje pod pieczą notariusza. Nawet jeśli kancelaria zakończy działalność, dokumentacja nie przepada. Akta notarialne są przekazywane zgodnie z przepisami do innego notariusza lub właściwego archiwum. Dzięki temu testament może zostać odnaleziony również po wielu latach od jego sporządzenia.

Dodatkową ochronę zapewnia wpis do Notarialnego Rejestru Testamentów. Rejestr nie ujawnia treści ostatniej woli, ale pozwala ustalić, czy testament został sporządzony oraz gdzie jest przechowywany. W praktyce połączenie urzędowego przechowywania dokumentu i rejestracji w NORT sprawia, że ryzyko utraty testamentu jest minimalne. To jedna z najważniejszych przewag testamentu notarialnego nad testamentem własnoręcznym, który często jest przechowywany w domu i zdarza się, że po śmierci spadkodawcy nie zostaje odnaleziony lub jego istnienie nie jest znane spadkobiercom.

Dlaczego warto sporządzić testament u notariusza?

Notariusze podkreślają, że testament sporządzony w formie aktu notarialnego zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego. Dokument urzędowy ma większą moc dowodową niż testament własnoręczny, a notariusz czuwa nad tym, aby jego treść była zgodna z prawem i rzeczywistą wolą spadkodawcy.

Dzięki temu znacznie trudniej podważyć taki testament przed sądem. Dodatkowym atutem jest możliwość wpisania go do Notarialnego Rejestru Testamentów, co ułatwia jego późniejsze odnalezienie.

Co można zapisać w testamencie notarialnym?

Testament notarialny pozwala nie tylko wskazać spadkobierców. Można w nim również zawrzeć bardziej szczegółowe dyspozycje dotyczące majątku, w tym:

  • zapisy zwykłe, np. przekazanie określonej kwoty pieniędzy,
  • zapisy windykacyjne, dzięki którym wskazana osoba automatycznie nabywa własność konkretnego składnika majątku, np. mieszkania lub przedsiębiorstwa,
  • polecenia dotyczące określonych działań,
  • powołanie wykonawcy testamentu.

Przepisy dopuszczają także wydziedziczenie określonej osoby, jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w Kodeksie cywilnym.

Kto może sporządzić testament?

Testament musi zostać sporządzony osobiście przez spadkodawcę. Nie można sporządzić go przez pełnomocnika. Dokument może zawierać wolę wyłącznie jednej osoby – polskie prawo nie przewiduje wspólnych testamentów małżonków.

Zgodnie z przepisami testament może sporządzić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli co do zasady osoba pełnoletnia.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Testament to sposób na uniknięcie sporów

Eksperci wskazują, że rosnąca liczba testamentów notarialnych jest efektem większej świadomości dotyczącej planowania spadkowego. Dla wielu rodzin testament staje się nie tylko dokumentem prawnym, ale również narzędziem pozwalającym uniknąć konfliktów i niepewności po śmierci bliskiej osoby.

Bezpieczne przechowywanie dokumentu przez notariusza oraz możliwość jego zarejestrowania w Notarialnym Rejestrze Testamentów sprawiają, że ostatnia wola spadkodawcy ma większą szansę zostać skutecznie wykonana.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2025 poz. 1071).
Uchwała KRN nr VII/46/2011 z dn. 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania.
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2024 poz. 1001).

Powiązane
Testament singla – kto odziedziczy majątek, jeśli nie masz dzieci?
Testament singla – kto odziedziczy majątek, jeśli nie masz dzieci?
Darowizna czy testament? Jak przekazać majątek dzieciom i uniknąć problemów?
Darowizna czy testament? Jak przekazać majątek dzieciom i uniknąć problemów?
5 błędów w testamencie, które mogą kosztować singla cały majątek
5 błędów w testamencie, które mogą kosztować singla cały majątek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
W 2026 r. ZUS zablokował wyrównania. On ma art. 5 jednej ustawy. Ale art. 26 ust. 2 innej ustawy mają osoby niepełnosprawne
19 cze 2026

Fora internetowe osób niepełnosprawnych zalane są informacjami o zaprzestaniu w 2026 r. przez ZUS wypłaty wyrównań w świadczeniu wspierającym. Większa część osób wiąże to z nowelizacją przepisów. Nie było takiej. ZUS powołuje się na art. 5 jednej ustawy. Można w drodze wykładni systemowej wyprowadzić podstawę do blokady wyrównać przez ZUS. Ale jednocześnie ZUS nie stosuje art. 26 ust. 2 innej ustawy, który nakazuje wypłatę wyrównań za okres między datą złożenia wniosku do WZON a datą wydania przez WZON decyzji o przyznaniu punktów w świadczeniu wspierającym. Okres między tymi datami może wynosić 3 miesiące, 6 miesięcy, rok itd. I tak samo zmienia się wartość wyrównania - 4000 zł, 8000 zł, 12 000 zł, 30 000 zł, 50 000 zł ....
Od 1,5 nawet do 22 tys. złotych na hektar. O takie wsparcie można wnioskować do końca lipca 2026 r.
19 cze 2026

Z początkiem czerwca wystartował nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. W zależności od rodzaju inwestycji można zyskać od 1,5 do 22 tysięcy złotych na hektar m.in. na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych i tworzenie zalesień śródpolnych.
Nieważność kredytu - od kiedy liczyć odsetki? TSUE: decyduje data wezwania do zapłaty i wskazanie konkretnej kwoty roszczenia
19 cze 2026

W dniu 11 czerwca 2026 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-903/24 (Zmarka), istotny dla kredytobiorców frankowych. Tym razem przedmiotem rozstrzygnięcia nie była kwestia abuzywności klauzul przeliczeniowych ani nieważności umowy - te sprawy zostały rozstrzygnięte wcześniej i linia orzecznicza jest tu ugruntowana. TSUE wypowiedział się w kwestii, która w praktyce sądowej generuje liczne spory: od kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu?
Cena benzyny i oleju napędowego od 20 do 22 czerwca. Podajemy ceny paliw na weekend
19 cze 2026

Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniach od 20 do 22 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w weekend?

REKLAMA

MOPS wygrywa w sądzie: Dochód 5700 zł nie przeskoczy limitu 3292 zł
19 cze 2026

MOPS wygrywa w sądzie sprawę o zasiłek: Dochód rodziny 5700 zł nie przeskoczy limitu dochodowego 3292 zł. Zasiłku nie będzie. łMOPS odmówił jego przyznania. Bo osoba niepełnosprawna ma dochód 1420 zł na osobę w rodzinie. Zasiłki są według kryterium dochodowego dla osób poniżej 823 zł. Przekroczenie kryterium dochodowego jeszcze lepiej pokazuje suma dochodów rodziny osoby niepełnosprawnej – w sprawie rozstrzygniętej przez sąd dochód rodziny to aż 5700 zł (wszystko z zasiłków). Limit z ustawy o pomocy społecznej wynosił dla rodziny 3292 zł.
Czy czas, w którym pracownik przygotowuje się do wykonywania pracy, zalicza się do jego czasu pracy? SN nie miał wątpliwości
19 cze 2026

Czy przebieranie się i kąpiel należy zaliczać do czasu pracy pracownika? To pytanie z perspektywy jednych pracowników (i pracodawców) może być uznane za sztuczne tworzenie problemów, a z perspektywy innych stanowić istotny problem we wzajemnych relacjach. Nawet sądy nie są zgodne udzielając na nie odpowiedzi.
Sądy źle stosowały przepisy o przepadku równowartości pojazdu - są pieniądze do odzyskania, a przykładem kasacja RPO z czerwca 2026
19 cze 2026

Jeśli dostałeś wyrok na przepadek równowartości pojazdu za prowadzenie po pijaku i wyrok II instancji był po 29 stycznia 2026 r., możesz go zaskarżyć. RPO złożył właśnie w takiej sprawie kasację do Sądu Najwyższego, która dotyczyła kobiety skazanej na przepadek 19,2 tys. zł. Od stycznia 2026 r. przepadku równowartości już się nie orzeka – zamiast tego jest nawiązka. Jak dokładnie to wygląda?
Polacy nie ufają sztucznej inteligencji. Ponad 70 proc. obawia się o swoje dane
19 cze 2026

Ponad 70 proc. Polaków obawia się o prywatność swoich danych w związku z rozwojem sztucznej inteligencji - wynika z raportu firmy Future Mind. Wielu dostrzega też m.in. ryzyko dla demokracji związane z dezinformacją napędzaną przez AI oraz obawia się zastosowań wojskowych tej technologii.

REKLAMA

PZON odbierają świadczenia niepełnosprawnym. Takie są przepisy. Komisje z restrykcyjną interpretacją
18 cze 2026

Stale widzę skargi rodziców, których dzieci straciły pkt 7 w PZON - oznacza to utratę cennego świadczenia pielęgnacyjnego. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich niepełnosprawnych dzieci. Niestety wynika to z przepisów (choć trzeba przyznać restrykcyjnie interpretowanych w PZON). Dla otrzymania świadczenia dziecko w relacji do otoczenia musi spełnić wymogi tej definicji: "Całkowita zależność osoby od otoczenia, polegająca na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych". Jeżeli dziecko wykonuje choć część tych czynności samodzielnie (np. myje sobie zęby, wiąże buty, ubiera się, utrzymuje kontakty z rówieśnikami), to PZON odbiera pkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Orzeczenie potwierdza niepełnosprawność, ale nie wynika z niego niesamodzielność.
Przepisy upokorzyły stopień znaczny. Osoby niepełnosprawne symulują na komisjach orzeczniczych
18 cze 2026

Na czym polega to upokorzenie? Do mieszkania osoby niepełnosprawnej przychodzi komisja z WZON. Chodzi o świadczenie wspierające. Nawet 4353 zł miesięcznie. Osoba niewidoma będzie sprawdzana co do samodzielności w swoim mieszkaniu (określenie poziomu potrzeby wsparcia). Doskonale wie jak otworzyć drzwi (mieszka w tym mieszkaniu od urodzenia - 45 lat). Ale specjalnie nie wykonuje płynnie tej czynności. Wie, że jeżeli ją wykona to komisja natychmiast to wykorzysta do przyznania jej mniejszej liczby punktów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA