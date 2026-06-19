REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wdowia renta 2026 i 2027: wkrótce będą zmiany. Czy na korzyść, kto dostanie więcej pieniędzy z ZUS

Wdowia renta 2026 i 2027: wkrótce będą zmiany. Czy na korzyść, kto dostanie więcej pieniędzy z ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 czerwca 2026, 05:29
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Wdowia renta 2026 to świadczenie wypłacane przez ZUS, którego wysokość w 2026 roku nikogo nie satysfakcjonuje
Wdowia renta: seniorzy liczyli na wyższe świadczenia z ZUS w 2026 roku: czy podwyższą je chociaż w przyszłym roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Fundamentalnym założeniem nowego rozwiązania - wdowiej renty z ZUS, było uzupełnienie jednej emerytury lub renty częścią drugiego świadczenia, choć tylko w przypadku gdy wdowiec lub wdowa mają prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta wdowia: co to za świadczenie z ZUS, jakie są zasady jego waloryzacji i podwyżek

Przypomnijmy, że ideą wprowadzenia w życie nowego świadczenia jakim jest tak zwana renta wdowia jest chęć wyrównania emerytce lub emerytowi osamotnionemu po śmierci życiowej partnerki wzrostu kosztów utrzymania. Dzielone na dwoje zwykle są niższe niż gdy trzeba je pokryć z jednej renty lub emerytury.
Wdowy i wdowcy, którym obiecano w trakcie kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi dodatkowe świadczenie z ZUS, wciąż są rozczarowani przyjętymi przez Sejm rozwiązaniami. Są one dalekie od obietnic, zwłaszcza co do wysokości wdowiej renty. Samotni seniorzy wciąż liczą na poprawienie prawa, które da im więcej pieniędzy.

REKLAMA

REKLAMA

Rozbieżność w oczekiwaniach seniorów oraz ostatecznie wdrożonego rozwiązania sprowadza się do wysokości tego drugiego świadczenia. Można co prawda jako główne płatne dalej w 100 proc. wybrać własne świadczenie lub świadczenie po zmarłym, ale drugie świadczenie wynosi 15 proc. – niezależnie czy jest to wariant 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym (jej wysokość to 85 proc. świadczenia, które otrzymywała zmarła osoba) czy 100 proc. własnego świadczenia. Osamotniony emeryt dodatkowo ma ten przywilej, że sam decyduje, z której opcji chce skorzystać. Od ponad roku na stronie internetowej ZUS jest zamieszczony specjalny kalkulator, który ma pomagać w wyborze korzystniejszego wariantu.

Dodatkowo nie jest to jedyne ograniczenie, bowiem obowiązuje też przepis, w myśl którego suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Pamiętać też trzeba, że do tego limitu ZUS wlicza świadczenia, które są wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub podobnych przepisów.

Wdowia renta 2026: wyższa o 5,3 procent tytułem waloryzacji

Trzeba też pamiętać, że wdowia renta, podobnie jak inne stałe świadczenia z ZUS podlega co roku waloryzacji dokonywanej z dniem 1 marca danego roku. Dzięki temu aktualnie, od marca 2026 r. limit trzykrotności najniższej emerytury wynosi 5 935,47 zł brutto. Niestety w 2026 roku jest to jedyna zmiana w wysokości wdowiej renty, na której korzystają osoby tracące w pierwszym okresie obowiązywania wdowiej renty na tym, że ich łączne świadczenie (100 proc. plus 15 proc.) przekraczało 5 637 zł brutto – czyli trzykrotność najniższej emerytury w 2025 r. oraz w styczniu i lutym 2026. Oczywiście trzeba także uwzględnić to, że o 5,3 proc. wzrosła sama renta wdowia bowiem zarówno jedno świadczenie (100 proc.) jak i drugie (15 proc.) zostały zwaloryzowane o ten sam wskaźnik waloryzacji wynoszący 1,053.

REKLAMA

Wdowia renta: korzystna zmiana od 1 stycznia 2027

Inaczej będzie w roku przyszłym. Poza marcową waloryzacją wcześniej bowiem z 15 do 25 proc. podwyższone zostanie drugie świadczenie składające się na wdowią rentę. Przypomnijmy, że teraz limit stanowi 15 proc. renty rodzinnej – gdy głównym świadczeniem pozostaje własna emerytura lub renta albo 15 proc. własnego świadczenia dodawanego do 100 proc. renty rodzinnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tytułem porządku przypomnijmy, że prawo do wdowiej renty nie przysługuje z automatu każdemu osamotnionemu seniorowi. Osoba, która chce skutecznie wnioskować o rentę wdowią musi spełniać łącznie wszystkie następujące warunki: pełnić wszystkie poniższe warunki: ma co najmniej 60 lat (jeśli jest kobietą) i 65 lat (jeśli jest mężczyzną), do dnia śmierci małżonka lub małżonki pozostawała (lub pozostawał) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej, nabyła lub nabył prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyła 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończył 60 lat, jeśli jest mężczyzną oraz nie jesteś w momencie składania wniosku o rentę rodzinną w związku małżeńskim. Ponadto prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje, jeśli wdowa lub wdowiec zawrze nowy związek małżeński.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Demografowie: za 3 pokolenia w Polsce będzie 12,5-18,6 mln osób (1/3-1/2 obecnej liczby ludności). I to przy założeniu średniej dzietności z minionych 25 lat
18 cze 2026

Eksperci z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ przedstawili 18 czerwca 2026 r. najważniejsze wnioski dotyczące przeprowadzonej przez nich analizy zmian demograficznych w Polsce od początku XXI w., opartej na raportach Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza ta wykazała przede wszystkim brak zastępowalności pokoleń prowadzący do szybkiego spadku liczby ludności oraz starzenie się społeczeństwa. Czy ten ubytek uzupełnią cudzoziemcy, których coraz więcej przyjeżdża do Polski?
PZON odbierają świadczenia niepełnosprawnym. Takie są przepisy. Komisje z restrykcyjną interpretacją
18 cze 2026

Stale widzę skargi rodziców, których dzieci straciły pkt 7 w PZON - oznacza to utratę cennego świadczenia pielęgnacyjnego. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich niepełnosprawnych dzieci. Niestety wynika to z przepisów (choć trzeba przyznać restrykcyjnie interpretowanych w PZON). Dla otrzymania świadczenia dziecko w relacji do otoczenia musi spełnić wymogi tej definicji: "Całkowita zależność osoby od otoczenia, polegająca na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych". Jeżeli dziecko wykonuje choć część tych czynności samodzielnie (np. myje sobie zęby, wiąże buty, ubiera się, utrzymuje kontakty z rówieśnikami), to PZON odbiera pkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Orzeczenie potwierdza niepełnosprawność, ale nie wynika z niego niesamodzielność.
Korekta faktury w KSeF: kiedy „wyzerowanie” faktury może wywołać spór ze skarbówką i problemy z VAT
18 cze 2026

W Krajowym Systemie e-Faktur każda faktura, która została przesłana do systemu i otrzymała numer KSeF, trafia do obrotu prawnego. Oznacza to, że nie można jej po prostu edytować, usunąć ani anulować. Jeżeli na fakturze pojawi się błąd, należy go poprawić przez wystawienie faktury korygującej. Nie oznacza to jednak, że każdy błąd można naprawić w ten sam sposób. W praktyce coraz częściej pojawia się pytanie, czy w przypadku pomyłki na fakturze podatnik może wystawić fakturę korygującą „do zera”, a następnie wystawić nową, poprawną fakturę z nowym numerem. Odpowiedź wymaga ostrożności. Taki sposób postępowania może być prawidłowy w niektórych sytuacjach, ale nie powinien być stosowany automatycznie - szczególnie wtedy, gdy błąd nie dotyczy nabywcy, a transakcja faktycznie miała miejsce.
Program FEnIKS: Gliwice budują nowoczesny system retencji wód opadowych
18 cze 2026

Gliwice realizują program FEnIKS, którego celem jest lepsze przygotowanie miasta na skutki zmian klimatu. Powstaną zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz zostaną odtworzone rowy. Pomoże to ograniczać ryzyko podtopień, wspiera miejską zieleń i poprawi jakość przestrzeni publicznej.

REKLAMA

Przepisy upokorzyły stopień znaczny. Osoby niepełnosprawne symulują na komisjach orzeczniczych
18 cze 2026

Na czym polega to upokorzenie? Do mieszkania osoby niepełnosprawnej przychodzi komisja z WZON. Chodzi o świadczenie wspierające. Nawet 4353 zł miesięcznie. Osoba niewidoma będzie sprawdzana co do samodzielności w swoim mieszkaniu (określenie poziomu potrzeby wsparcia). Doskonale wie jak otworzyć drzwi (mieszka w tym mieszkaniu od urodzenia - 45 lat). Ale specjalnie nie wykonuje płynnie tej czynności. Wie, że jeżeli ją wykona to komisja natychmiast to wykorzysta do przyznania jej mniejszej liczby punktów.
600 plus na dentystę, czyli pieniądze na zęby dla milionów Polaków. Czym jest to świadczenie i jak je odebrać?
18 cze 2026

Wizyta w prywatnym gabinecie stomatologicznym to dla wielu Polaków potężny cios w domowy budżet. Plombowanie, zdjęcie kamienia i znieczulenie potrafią kosztować kilkaset złotych. Istnieje jednak legalny sposób, aby te pieniądze zostały w Twojej kieszeni. 600 plus na dentystę to potoczne określenie pakietu darmowych świadczeń gwarantowanych, które przysługują każdemu ubezpieczonemu w ramach NFZ.
Rozwód bez orzekania o winie, alimenty w tydzień, dziecko u mamy i taty – największa reforma prawa rodzinnego. Sprawdź, co się zmienia
18 cze 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 17 czerwca 2026 r. kompleksową reformę prawa rodzinnego – największą od dekad. Pakiet wprowadza ustawową definicję pieczy współdzielonej, alimenty podstawowe orzekane w 7 dni, koniec orzekania o winie w rozwodach oraz nowe postępowanie wykonawcze chroniące dzieci. Wszystko po to, by dziecko nie straciło rodzica, nawet gdy rodzice się rozstają.
Kto ponosi odpowiedzialność za szkody powodowane przez dziki? W mieście, na drodze i na terenach rolniczych
18 cze 2026

REKLAMA

Polacy coraz ostrożniejsi. Chętnie wykupują ochronę dla auta i domu
18 cze 2026

Najpopularniejszym dobrowolnym ubezpieczeniem jest AC pojazdu, którego posiadanie deklaruje 81 proc. badanych. Polisę na mieszkanie ma 70 proc. respondentów – wynika z opublikowanego w czwartek raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Uniwersytetu Warszawskiego.
Prawie co druga firma ma ten sam problem. Ratunkiem są wyższe płace
18 cze 2026

Niemal co druga firma mierzy się z problemem rotacji pracowników, dlatego coraz więcej z nich ogranicza ryzyko odejść m.in. poprzez podwyżki wynagrodzeń, premie i możliwości rozwoju – wynika z raportu „Barometr rynku pracy 2026” przygotowanego przez Gi Group Holding.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA