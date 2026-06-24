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Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » Dowód osobisty » Wymiana dowodu osobistego w 2027 r. Kiedy trzeba to zrobić?

Wymiana dowodu osobistego w 2027 r. Kiedy trzeba to zrobić?

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24 czerwca 2026, 15:29
Wymiana dowodu osobistego w 2027 r. Kiedy trzeba to zrobić?
Wymiana dowodu osobistego w 2027 r. Kiedy trzeba to zrobić?
Shutterstock

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Każdy pełnoletni obywatel Polski powinien posiadać dowód osobisty. Warto znać podstawowe informacje dotyczące tego dokumentu. Na przykład, ile jest ważny, kiedy trzeba go wymienić, jak to zrobić. 

Jak długo ważny jest dowód osobisty? 

Dowód osobisty jest dokumentem, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. Dowód osobisty może posiadać również osoba niepełnoletnia, na przykład, gdy chce podróżować za granicę, do krajów, w których paszport nie jest wymagany. 

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E-dowód to po prostu dowód osobisty z warstwą elektroniczną, wszystkie dowody, które zostały wydane po 4 marca 2019 roku to e-dowody.

Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku jest ważny przez:

  • 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat (również w przypadku, gdy jest trwała fizyczna przeszkoda do pobrania odcisków palców)
  • 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,
  • 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców 

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 2 sierpnia 2021 r. do 6 listopada 2021 roku jest ważny:

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  • do 3 sierpnia 2031 r. – dla osób w wieku od 5 lat,
  • przez 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty (e-dowód) wydany od 4 marca 2019 roku do 1 sierpnia 2021 roku jest ważny przez:

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  • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,
  • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku jest ważny przez:

  • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,
  • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku jest ważny przez:

  • 10 lat – dla osób pełnoletnich,
  • 5 lat – dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,  
  • bezterminowo – dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane.

Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku jest ważny przez:

  • 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat (również w przypadku, gdy jest trwała fizyczna przeszkoda do pobrania odcisków palców)
  • 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,
  • 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.
Ważne

 Dowód po zmianie danych osobowych ważny jest do 120 dni od dnia zarejestrowania zmiany danych w rejestrze PESEL.

Wymiana dowodu osobistego - kiedy należy to zrobić?

Kiedy konieczna jest wymiana dowodu osobistego? Na pewno należy to zrobić w przypadku utraty jego ważności (te dane znajdziemy na dowodzie osobistym), a także zmiany danych osobowych, np. nazwiska po ślubie. Jeśli zaszły zmiany w wyglądzie (np. po operacji plastycznej) również należy zmienić dowód i zaktualizować zdjęcie. W przypadku, gdy dowód uległ zniszczeniu lub nastąpiła kradzież danych osobowych - konieczna jest wymiana. Gdy został skradziony lub zgubiony - należy wystąpić o nowy. 

Ważne

 W przypadku utraty ważności dokumentu zaleca się złożenie wniosku o wydanie nowego co najmniej 30 dni przed upływem terminu.

Kiedy wymiana dowodu osobistego w 2027 r.?

Jeśli Twój dowód osobisty został wydany w 2017 r. to w 2027 r. mija 10 lat jego ważności. Konieczna będzie więc jego wymiana. Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet (przy użyciu profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub certyfikatu podpisu osobistego). Usługa jest bezpłatna. Na dowód osobisty czeka się do 30 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)

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Źródło: INFOR
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