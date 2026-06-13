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Ponad 4000 złotych co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie, pieniądze przepadną

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13 czerwca 2026, 08:44
Maja Retman
Maja Retman
Ponad 4 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie te pieniądze przepadną
Ponad 4 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie te pieniądze przepadną
Shutterstock

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Jeszcze do niedawna świadczenie wspierające było dostępne głównie dla osób wymagających bardzo intensywnej opieki. Wielu chorych i osób z niepełnosprawnościami, mimo codziennych trudności i regularnej potrzeby pomocy, nie spełniało rygorystycznych kryteriów. Od początku 2026 roku system obejmuje znacznie szerszą grupę potrzebujących. Zmiany oznaczają nie tylko łatwiejszy dostęp do wsparcia, ale także możliwość otrzymania nawet 4327,40 zł miesięcznie. Aby jednak nie stracić pierwszych wypłat, trzeba pamiętać o obowiązujących terminach.

Najważniejsza zmiana, która weszła w życie od stycznia 2026 roku, dotyczy minimalnej liczby punktów wymaganych do uzyskania świadczenia wspierającego. Dotychczas wiele osób nie kwalifikowało się do programu, mimo że ich stan zdrowia znacząco ograniczał samodzielne funkcjonowanie. Często o odmowie decydowało zaledwie kilka punktów.

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Od nowego roku próg został obniżony do 70 punktów w ocenie potrzeby wsparcia. Oznacza to, że świadczenie może trafić do osób, które nie wymagają całodobowej opieki, ale regularnie potrzebują pomocy w codziennym życiu.

Jak wskazywała gazetaprawna.pl, zmiana oznacza odejście od modelu skoncentrowanego niemal wyłącznie na osobach najbardziej niesamodzielnych. Wsparciem zostali objęci również chorzy przewlekle, osoby z postępującymi schorzeniami oraz ci, którzy są w stanie wykonywać część czynności samodzielnie, lecz nie funkcjonują całkowicie niezależnie.

Bez zmian pozostaje procedura przyznawania świadczenia. Oceny potrzeby wsparcia nadal są dokonywane przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast za wypłatę środków odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Samo złożenie wniosku do ZUS nie wystarczy — wcześniej konieczne jest uzyskanie decyzji punktowej wydanej przez właściwy zespół.

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Nie choroba, lecz codzienne funkcjonowanie decyduje o przyznaniu pieniędzy

Jednym z najczęściej powtarzanych nieporozumień dotyczących świadczenia wspierającego jest przekonanie, że istnieje zamknięta lista schorzeń automatycznie uprawniających do otrzymania pieniędzy. Takiego wykazu nie ma.

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Komisje oceniają przede wszystkim zakres samodzielności danej osoby i faktyczne zapotrzebowanie na wsparcie. Sama diagnoza nie przesądza o wyniku postępowania.

Podczas oceny analizowane są między innymi możliwości poruszania się, wykonywania czynności higienicznych, ubierania się, przygotowywania posiłków, organizowania codziennych obowiązków, kontrolowania leczenia czy zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Znaczenie ma także konieczność stałej lub okresowej pomocy ze strony innych osób.

W praktyce oznacza to, że dwie osoby cierpiące na tę samą chorobę mogą otrzymać zupełnie różne decyzje. O wyniku decyduje bowiem nie nazwa schorzenia, lecz skala ograniczeń i rzeczywisty wpływ problemów zdrowotnych na codzienne życie.

Które schorzenia najczęściej przekładają się na wysoką ocenę potrzeb wsparcia?

Choć przepisy nie przewidują specjalnej punktacji dla konkretnych chorób, doświadczenia orzecznicze pokazują, że najwyższe oceny otrzymują zwykle osoby, których schorzenia w znaczący sposób utrudniają normalne funkcjonowanie.

Do takich przypadków należy między innymi stwardnienie rozsiane. Choroba ma często nieprzewidywalny przebieg, a komisje biorą pod uwagę nie tylko aktualny stan zdrowia, ale również zmienność objawów, przewlekłe zmęczenie, zwiększone ryzyko upadków oraz okresowe utraty samodzielności.

Wysokie oceny uzyskują również osoby cierpiące na schizofrenię i inne ciężkie zaburzenia psychiczne. Szczególne znaczenie mają tutaj kwestie bezpieczeństwa, zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji oraz konieczność kontrolowania leczenia. W wielu sytuacjach uznawana jest potrzeba stałego lub czasowego nadzoru ze strony opiekuna.

Podobnie oceniana bywa zaawansowana niewydolność serca. Kluczowe znaczenie ma rzeczywista wydolność organizmu. Duszność, szybkie męczenie się czy trudności z wykonywaniem podstawowych obowiązków domowych mogą znacząco podnieść ocenę potrzeby wsparcia.

W grupie osób często uzyskujących wysoką punktację znajdują się także pacjenci po leczeniu onkologicznym. Następstwa choroby nowotworowej mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy lub lat i obejmować osłabienie organizmu, zaburzenia neurologiczne, problemy z koncentracją czy ograniczenie samodzielności. Podobnie oceniane są osoby cierpiące na mukowiscydozę oraz liczne choroby rzadkie wymagające intensywnego leczenia i stałego nadzoru.

Jaka jest aktualna wysokość świadczenia wspierającego

Wysokość świadczenia wspierającego zależy bezpośrednio od liczby punktów uzyskanych podczas oceny potrzeby wsparcia.

Jeszcze w styczniu i lutym 2026 roku obowiązywały stawki wyliczane na podstawie dotychczasowej wysokości renty socjalnej. Po marcowej waloryzacji kwoty wzrosły automatycznie.

Po marcowej waloryzacji w 2026 roku renta socjalna wzrosła do 1978,49 zł brutto. W rezultacie miesięczne świadczenia mieszczą się w przedziale od około 792 zł do ponad 4350 zł. Osoby z najwyższą oceną potrzeby wsparcia mogą otrzymać ponad cztery tysiące złotych miesięcznie, natomiast najniższy próg oznacza wypłatę niespełna 800 zł.

Dokumentacja może przesądzić o decyzji komisji

Eksperci zwracają uwagę, że o złożeniu wniosku warto pomyśleć zawsze wtedy, gdy przewlekła choroba lub niepełnosprawność utrudnia codzienne funkcjonowanie. Dotyczy to problemów z poruszaniem się, wykonywaniem czynności samoobsługowych, organizacją dnia, kontrolą leczenia czy zapewnieniem bezpieczeństwa.

W wielu województwach już teraz mówi się o wydłużających się kolejkach do komisji. Zwlekanie ze złożeniem dokumentów może oznaczać utratę kilku miesięcy potencjalnych wypłat.

Istotne jest również odpowiednie przygotowanie dokumentacji. Jak pokazuje praktyka, część odmownych decyzji wynika nie z braku problemów zdrowotnych, ale z niewystarczająco dokładnego opisania codziennych ograniczeń.

Komisja ocenia wyłącznie informacje zawarte w dokumentach medycznych oraz przedstawione podczas badania. Jeśli określone trudności nie zostaną wskazane, nie będą mogły zostać uwzględnione przy przyznawaniu punktów.

Trzymiesięczny termin i wyłącznie elektroniczny wniosek

Po uzyskaniu decyzji określającej poziom potrzeby wsparcia należy pamiętać o kolejnym etapie procedury. Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

– Wniosek o świadczenie wspierające składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Można to zrobić samodzielnie albo skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników ZUS, którzy pomagają wypełnić formularz – wyjaśnia cytowana przez pulshr.pl Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Na złożenie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przewidziano trzy miesiące. Termin liczony jest od dnia, w którym decyzja wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stała się ostateczna, lub od dnia utrzymania jej w mocy przez sąd po zakończeniu postępowania odwoławczego. Przekroczenie tego terminu może oznaczać utratę części należnych świadczeń.

Źródło: INFOR
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