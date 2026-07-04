REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ruszyły wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną. Sprawdź, jak szybko dostać pieniądze

Ruszyły wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną. Sprawdź, jak szybko dostać pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lipca 2026, 12:35
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
300 plus
Ruszył program Dobry Start 2026, czyli 300 zł ekstra na wyprawkę szkolną. Jak i kiedy złożyć wniosek o 300 plus?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2026 roku rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start. Pieniądze przysługują na każde uczące się dziecko bez względu na dochody rodziny. Warto się jednak pośpieszyć - złożenie wniosku do końca wakacji to gwarancja, że środki trafią na konto jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

rozwiń >

Komu przysługuje "wyprawka", czyli 300 plus?

Świadczenie z programu Dobry Start to coroczny zastrzyk gotówki dla budżetów domowych, który można przeznaczyć m.in. na zakup podręczników, zeszytów, plecaków oraz innego niezbędnego wyposażenia szkolnego. Wsparcie jest przyznawane na zasadach, które warto znać:

REKLAMA

REKLAMA

  • Wiek dziecka: Świadczenie przysługuje na uczące się w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wiek ten wydłużony jest do ukończenia 24. roku życia.
  • Zasada rocznika: Warto pamiętać, że granice wieku (20 i 24 lata) liczone są rocznikowo. Dzięki temu uprawnieni są również uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, którzy swój 20. lub 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.
  • Kto nie skorzysta: Pieniądze nie przysługują na dzieci uczęszczające do tzw. "zerówek" oraz na studentów.

Laptop, strój na WF czy biurko? Na co można wydać 300 plus?

Choć program oficjalnie nazywa się "wyprawką szkolną", przepisy nie definiują sztywnego katalogu produktów, które musisz kupić. ZUS nie będzie żądał od Ciebie faktur ani paragonów. Pieniądze możesz przeznaczyć nie tylko na podręczniki, zeszyt czy piórnik. Równie dobrze możesz sfinansować z nich zakup nowego obuwia zmiennego, stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego, a także urządzeń elektronicznych ułatwiających naukę, takich jak tablet, komputer czy lampka na biurko.

Kluczowe terminy - nie przegap!

Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek. Okres naboru dla rodziców trwa od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku Obowiązuje jednak bardzo ważna zależność dotycząca terminu wypłaty:

  • Złożenie wniosku do końca sierpnia 2026 roku gwarantuje, że przelew otrzymamy do 30 września 2026 roku.

Jak złożyć wniosek o 300 plus na wyprawkę? Tylko online!

Wniosek o świadczenie 300 plus można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Masz do wyboru kilka wygodnych kanałów:

REKLAMA

  • Aplikację mobilną mZUS,
  • Zmodernizowany portal usług elektronicznych eZUS,
  • Portale bankowości elektronicznej,
  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia.

Bardzo ważna zmiana: Wszelkie zawiadomienia oraz korespondencja w sprawie Twojego wniosku (w tym decyzje o przyznaniu lub wezwania do uzupełnienia dokumentów) będą trafiały wyłącznie w formie elektronicznej. Znajdziesz je w swojej skrzynce odbiorczej na indywidualnym profilu na portalu eZUS - dotyczy to również sytuacji, gdy wniosek był składany przez bank lub portal Emp@tia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zadbaj o poprawność danych

Zanim klikniesz "wyślij", dokładnie sprawdź wpisane dane. Błędy mogą wydłużyć czas rozpatrzenia Twojej sprawy. Upewnij się, że poprawnie podałeś:

  1. PESEL dziecka,
  2. Nazwę i adres szkoły,
  3. Aktualny numer konta bankowego - pieniądze są wypłacane wyłącznie w formie przelewu.

Zrobiłeś błąd we wniosku? Nie składaj nowego!

Jeśli po wysłaniu formularza zorientujesz się, że podałeś błędny numer konta lub pomyliłeś się w danych dziecka, nie wypełniaj kolejnego, osobnego wniosku. Może to niepotrzebnie wydłużyć procedurę w ZUS. Zamiast tego zaloguj się na swój profil na portalu eZUS (dawny PUE ZUS), znajdź złożony dokument i wyślij korektę wniosku. Jeśli system wykryje błąd, ZUS sam wyśle do Ciebie wezwanie do poprawienia dokumentów. Informację o tym znajdziesz wyłącznie w swojej elektronicznej skrzynce odbiorczej na eZUS.

Dobry Start 2026 a dzieci z Ukrainy - nowe zasady

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu, również mogą ubiegać się o 300 zł na wyprawkę, jednak w 2026 roku obowiązują ich zaostrzone kryteria. Warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia Dobry Start (podobnie jak w przypadku 800 plus) jest realizacja obowiązku szkolnego. Oznacza to, że ukraińskie dziecko musi fizycznie uczęszczać do polskiej szkoły (szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej) w polskim systemie edukacji. Samo prowadzenie nauki zdalnej w ukraińskiej szkole (online) nie daje już prawa do pobierania świadczenia.

Czy 300 plus przysługuje na 6-latka, który idzie do pierwszej klasy?

Tak. Świadczenie zależy od rozpoczęcia nauki w szkole, a nie od wieku, w którym dziecko ją zaczyna. Kluczowe jest to, że dziecko uczy się w szkole podstawowej, a nie w przedszkolu.

Czy dostanę 300 plus na dziecko w zerówce szkolnej?

Nie. Świadczenie nie przysługuje na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej przy szkole.

Czy uczeń szkoły dla dorosłych lub szkoły policealnej może dostać 300 plus?

Tak. Świadczenie przysługuje uczniom szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, o ile mieszczą się oni w kryterium wiekowym (ukończenie 20. lub 24. roku życia rocznikowo).

Czy do programu Dobry Start wlicza się dochód rodziny?

Nie. Program nie posiada żadnego kryterium dochodowego. Wsparcie otrzyma każda rodzina, bez względu na zarobki czy sytuację zawodową rodziców.

Rozwód a Dobry Start - jak wypłacane jest świadczenie przy opiece naprzemiennej?

W przypadku opieki naprzemiennej ustalonej przez sąd, oboje rodzice mogą złożyć wniosek. W takiej sytuacji ZUS wypłaca każdemu z nich po połowie kwoty, czyli po 150 zł.

Czy od kwoty 300 zł muszę zapłacić podatek lub czy może ją zająć komornik?

Nie. Świadczenie Dobry Start jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego i wolne od egzekucji komorniczych.

Czy otrzymanie 300 plus wpłynie na inne zasiłki (np. z pomocy społecznej)?

Nie. Świadczenia tego nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do wsparcia z innych systemów świadczeń (np. pomocy społecznej).

Co się stanie, jeśli spóźnię się i złożę wniosek w grudniu?

Wniosek złożony po 30 listopada pozostanie bez rozpatrzenia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności już po tym terminie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o 300 plus na wyprawkę szkolną

Komu przysługuje świadczenie Dobry Start 2026?

Świadczenie Dobry Start 2026 przysługuje na uczące się w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia. Pieniądze nie przysługują na dzieci w „zerówkach” ani na studentów.

Do kiedy należy złożyć wniosek o 300 plus w programie Dobry Start 2026?

Okres naboru trwa od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia 2026 roku gwarantuje przelew do 30 września 2026 roku.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus na wyprawkę szkolną?

Wniosek o świadczenie 300 plus można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną: przez aplikację mobilną mZUS, portal eZUS, portale bankowości elektronicznej albo portal Emp@tia.

Na co można przeznaczyć 300 plus z programu Dobry Start?

Przepisy nie definiują sztywnego katalogu produktów, a ZUS nie żąda faktur ani paragonów. 300 plus można przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, piórnik, obuwie zmienne, strój sportowy, tablet, komputer czy lampkę na biurko.

Jakie zasady Dobry Start 2026 dotyczą dzieci z Ukrainy?

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu, mogą ubiegać się o 300 zł, ale warunkiem jest realizacja obowiązku szkolnego. Ukraińskie dziecko musi fizycznie uczęszczać do polskiej szkoły w polskim systemie edukacji.

Powiązane
Koniec odliczania. Ci rodzice nie dostaną 800 plus za czerwiec. Zegar tyka, zostały ostatnie godziny
Koniec odliczania. Ci rodzice nie dostaną 800 plus za czerwiec. Zegar tyka, zostały ostatnie godziny
Zaloguj się do ZUS i sprawdź jaką emeryturę dostaniesz po waloryzacji 2026
Zaloguj się do ZUS i sprawdź jaką emeryturę dostaniesz po waloryzacji 2026
Kto złoży wniosek do ZUS w terminie, dostanie wyższą 14. emeryturę we wrześniu 2026. Nie wszyscy seniorzy skorzystają
Kto złoży wniosek do ZUS w terminie, dostanie wyższą 14. emeryturę we wrześniu 2026. Nie wszyscy seniorzy skorzystają
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Tysiące Polaków z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może dostać nowe świadczenie z ZUS. Dlaczego nie składają wniosków?
04 lip 2026

Zmiana przepisów otwiera drzwi do dodatkowych pieniędzy dla potężnej grupy beneficjentów, którzy dotychczas byli pomijani przez system. Sprawdź, jak odebrać nawet 4350 zł miesięcznie z ZUS bez względu na zarobki.
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – zapadła decyzja rządu w sprawie terminu, a co z kwotą świadczenia?
04 lip 2026

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dniu 29 czerwca br. opublikowała założenia projektu rozporządzenia, z których wynika, w jakim terminie – w 2026 roku – ma zostać wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie określane czternastą emeryturą lub po prostu czternastką. Świadczenie to przysługuje nie tylko seniorom, ale nawet osobom, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli spełniają określone warunki ustawowe do jej otrzymania. Nie zawsze czternasta emerytura musi również odpowiadać kwocie najniższej, gwarantowanej ustawowo wysokości emerytury. Co oczywiste – może to być również kwota niższa, ale ustawodawca pozostawił także „furtkę” dla rządu do przyznania uprawnionym beneficjentom świadczenia w kwocie wyższej. Jakiej czternastki należy zatem spodziewać się w 2026 r.? Niektórzy uprawnieni do świadczenia, powinni również rozważyć wystąpienie do ZUS z wnioskiem, dzięki któremu kwota wypłaty będzie wyższa.
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty
04 lip 2026

Utrzymywanie latami niskiego wynagrodzenia zasadniczego, bo brakującą, ustawową płacę minimalną można „dobijać” premiami, dodatkami funkcyjnymi i innymi składnikami wynagrodzenia. Te stosowane przez niektórych pracodawców praktyki rząd ukrócić, ale rewolucja nie nastąpi z dnia na dzień. Zmiany będą wprowadzane etapami, a pełne odejście od obecnych zasad może potrwać jeszcze kilka lat.
Dieta pudełkowa z VAT 8%, nie 5%. NSA: to usługa gastronomiczna, nie zwykła dostawa jedzenia
04 lip 2026

NSA rozstrzygnął spór o stawkę VAT od diet pudełkowych. Przedsiębiorca oferujący kompleksowe diety z dostawą do domu chciał stosować stawkę 5% zamiast 8%, argumentując, że dostarcza gotowe posiłki. NSA orzekł, że dieta pudełkowa to usługa gastronomiczna, w której dostawa jedzenia jest wspierana przez usługi dodatkowe. A firma świadczy usługę, która podlega VAT 8%, a nie zwykłą dostawę towaru.

REKLAMA

Cyfrowe e-dyplomy obowiązkowe od 2027 roku. Papierowe tylko na wniosek. Co uczelnia musi zmienić w procedurach?
03 lip 2026

Od 30 czerwca 2026 roku podmioty wydające dyplomy mogą rejestrować dokumenty elektroniczne w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych, które jest częścią systemu POL-on. Przez drugą połowę 2026 roku korzystanie z tego rozwiązania ma charakter dobrowolny. Od 1 stycznia 2027 roku wydawanie dyplomów elektronicznych jako podstawowego dokumentu poświadczającego uzyskany stopień lub tytuł stanie się obowiązkowe. Dla absolwentów oznacza to łatwiejszy dostęp do dokumentu, możliwość zdalnego pobrania dyplomu oraz jego szybkiej weryfikacji. Dla uczelni zmiana jest jednak dużo głębsza niż przejście z papieru na format cyfrowy. E-dyplom jest efektem całego łańcucha działań: od jakości danych w systemach uczelni, przez poprawność informacji w POL-onie, aż po podpisy, konfiguracje, role użytkowników, suplementy, odpisy i obsługę sytuacji niestandardowych. Dlatego wdrożenie e-dyplomów warto potraktować nie jako zadanie wyłącznie techniczne, lecz sprawdzian gotowości organizacyjnej uczelni. Jeśli w danych, procedurach albo odpowiedzialności pojawią się luki, repozytorium ich nie ukryje. Przeciwnie - cyfrowy proces może je ujawnić dokładnie w momencie, w którym absolwent będzie czekał na gotowy dokument.
Czy WIBOR poprawnie mierzy cenę pieniądza? Nie jest tak, że liczba transakcji nie ma znaczenia dla jakości WIBOR-u [Polemika]
03 lip 2026

W artykule „Dlaczego liczba transakcji na rynku międzybankowym nie przesądza o wiarygodności i jakości WIBOR-u” opublikowanym 16 czerwca 2026 r. na infor.pl Marcin Bartczak i Marek Trzos-Rastawiecki bronią WIBOR-u, opierając się na eleganckim rozróżnieniu pojęciowym. Ich zdaniem krytycy wskaźnika mieszają dwie różne kategorie: aktywność rynku, czyli liczbę transakcji, oraz cenę pieniądza, czyli przedmiot pomiaru. WIBOR - jak argumentują Autorzy - jest wskaźnikiem stopy procentowej, a więc ma mierzyć cenę, nie wolumen. Skoro cena pieniądza jest „zakotwiczona” w stopach NBP, to niewielka liczba depozytów międzybankowych nie podważa wiarygodności wskaźnika. Zliczanie transakcji jako test jakości WIBOR-u ma być więc „błędem kategorialnym”. Samo rozróżnienie jest trafne. Wniosek już nie – pisze Krzysztof Szymański.
Agentyczne AI w organizacji i rola AI Orchestratora - zarządzanie zespołem cyfrowych agentów i botów [WYWIAD]
03 lip 2026

Około połowa organizacji w Europie już korzysta z agentycznego AI. Znacząco wzrasta również liczba organizacji posiadających formalne kodeksy etyczne AI. Czym jest AI Orchestrator? Jak zarządzać zespołem cyfrowych agentów i botów? Na nasze pytania odpowiada Patrik Rendel, Regional Manager DACH & CEE, Top Employers Institute.
Co zrobić z umowami B2B przed 8 lipca 2026 r. aby uniknąć represji podatkowo-składkowych? Prof. Modzelewski: warto rozważyć rozwiązanie tych umów i zawarcie na nowych zasadach
03 lip 2026

PIP zacznie od 8 lipca 2026 r. przekształcać umowy cywilnoprawne z samozatrudnionymi (umowy B2B) w umowy o pracę. Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje pewną możliwość złagodzenia prawdopodobnych represji podatkowo-składkowych po wejściu w życie nowych przepisów. Otóż decyzja „przekształcenia” nie ma formalnie mocy wstecznej i może dotyczyć (podobnie jak powództwo) umów wykonywanych w dniu wejścia w życie tej nowelizacji. Czyli można przed tą datą rozwiązać istniejące umowy B2B do tego dnia i zawrzeć je na nowych zasadach. Bo decyzja Okręgowego Inspektora Pracy nie może dotyczyć umów rozwiązanych przed 8 lipca 2026 r.

REKLAMA

3 lipca Sejm uchwalił: Zakaz komórek, lex szarlatan, OKI, vouchery
03 lip 2026

Posłowie mieli pracowity piątek. Dziś Sejm uchwalił ważne zmiany w prawie. Ustawa o Osobistych Kontach Inwestycyjnych zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł, a aktywa oszczędnościowe - do 25 tys. zł. Nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe wprowadza zakaz korzystania z m.in. telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 września 2026 r. Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, tj. w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera.
300 plus 2026 - zmiany. Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną w roku 2026/2027?
03 lip 2026

300 plus w 2026 roku - jakie zmiany weszły w życie? Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną w kolejnym roku szkolnym 2026/2027? Kto nie musi już spełniać warunku aktywności zawodowej, by uzyskać świadczenie z ZUS?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA