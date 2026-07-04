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Renta wdowia w 2026 roku. Sprawdź, który wariant wypłaty da Ci najwięcej pieniędzy

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04 lipca 2026, 12:37
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorka, emeryt, dokumenty, renta
Renta wdowia 2026. 15% swojej emerytury i 100% renty rodzinnej po zmarłym małżonku czy na odwrót? Zobacz, co się bardziej opłaca [Przykłady i wyliczenia]
Shutterstock

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Nowe przepisy dotyczące emerytury wdowiej wzbudzają ogromne emocje, ale urzędowy język w ustawach to dla wielu czarna magia. Zamiast skomplikowanych definicji prawnych, każdy senior chce po prostu wiedzieć jedno: ile dodatkowych pieniędzy trafi co miesiąc na jego konto. Prześwietlamy nowe prawo i pokazujemy konkretne kwoty na przykładach. Oto szczegóły.

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Emerytura wdowia w 2026 roku stawia seniorów przed ważnym wyborem: lepiej pobierać 100 proc. własnej emerytury i 15 proc. renty po małżonku, czy zdecydować się na odwrotny wariant? Choć ZUS ostatecznie wskaże korzystniejszą opcję, warto samodzielnie sprawdzić liczby. Przepisy kryją bowiem pułapkę w postaci limitu wypłat (od 1 marca 2026 roku wynosi on 5935,47 zł brutto), powyżej którego pieniądze przepadają.

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Renta wdowia 2026

W 2026 roku renta wdowia w Polsce pozwala uprawnionym seniorom na łączenie dwóch świadczeń emerytalno-rentowych (własnego oraz po zmarłym małżonku), przy czym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku obowiązuje tzw. model kroczący, w ramach którego drugie świadczenie jest wypłacane w wysokości 15 proc. Aby skorzystać z tego rozwiązania w 2026 roku, wdowa lub wdowiec musi spełnić rygorystyczne warunki:

  • osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),
  • pozostać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci partnera,
  • nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem tego wieku,
  • a także zmieścić się w ustawowym limicie, według którego suma obu pobieranych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Przykład 1: Niska emerytura własna i wyższa renta po mężu

  • Twoja emerytura: 2000 zł,
  • Renta rodzinna po mężu: 3000 zł.

Jak to działa w praktyce? Wybierasz jako świadczenie główne wyższą rentę po mężu (3000 zł). Do tego dokładasz część swojej własnej emerytury. W pierwszym etapie wprowadzania zmian jest to dodatkowe 15 proc. Twojego świadczenia.

Twój zysk: Otrzymujesz pełne 3000 zł + 15 proc. z 2000 zł (czyli 300 zł). Nowa wypłata co miesiąc: 3300 zł. Zyskujesz na czysto: 300 zł miesięcznie (w kolejnych latach, gdy wskaźnik wzrośnie do 25 proc., zysk wyniesie aż 500 zł).

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Przykład 2: Dobra emerytura własna i niższa renta po żonie

  • Twoja emerytura: 4000 zł,
  • Renta rodzinna po żonie: 2500 zł.

Jak to działa w praktyce? Zostajesz przy swojej wysokiej emeryturze (4000 zł), bo to się bardziej opłaca. Jako bonus dobierasz 15 proc. renty po zmarłej małżonce.

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Twój zysk: Otrzymujesz pełne 4000 zł + 15 proc. z 2500 zł (czyli 375 zł). Nowa wypłata co miesiąc: 4375 zł. Zyskujesz na czysto: 375 zł miesięcznie (docelowo przy 25 proc. będzie to 625 zł).

Przykład 3: Dwa średnie świadczenia (Uwaga na limit!)

  • Twoja emerytura: 3500 zł,
  • Renta po małżonku: 3500 zł.

Jak to działa w praktyce? Wybierasz jedno świadczenie w całości (3500 zł) i dodajesz 15 proc. z drugiego (525 zł).

Twój zysk: Nowa wypłata co miesiąc: 4025 zł. Zyskujesz na czysto: 525 zł miesięcznie (docelowo przy wskaźniku 25% byłoby to aż 875 zł dodatku, czyli łącznie 4375 zł).

Warto pamiętać: Całość wypłaty nie może przekroczyć ustawowego limitu potrójnej minimalnej emerytury, więc przy bardzo wysokich świadczeniach ZUS odpowiednio przytnie dopłatę.

Limit renty wdowiej w 2026 roku

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto, co po odliczeniu składki zdrowotnej (9 proc.) i zastosowaniu kwoty wolnej od podatku daje 1800,43 zł netto ("na rękę"). W związku z tym maksymalny limit wypłaty dla renty wdowiej to trzykrotność tej kwoty, czyli 5935,47 zł brutto miesięcznie (około 5340 zł netto). Jeżeli suma Twoich świadczeń przekroczy ten próg, ZUS obetnie dopłatę do tego poziomu.

Renta wdowia - trzy proste zasady, które musisz zapamiętać

Zamiast czytać całą ustawę, zapamiętaj tylko te trzy fakty:

  • Zawsze zostaje 100 proc. wyższego świadczenia - nie tracisz swojej bazy.
  • Dostajesz bonus za zmarłego partnera - na początku to 15 proc., a docelowo 25 proc. drugiego świadczenia.
  • ZUS nie przyzna tego sam - aby dostać dodatkowe pieniądze, musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek o rentę wdowią

Aby złożyć wniosek o rentę wdowią, należy złożyć do ZUS oficjalny formularz o symbolu ERWD (Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną), co można zrobić elektronicznie przez portal PUE ZUS (eZUS), tradycyjną pocztą lub osobiście w placówce. Kluczowym warunkiem jest posiadanie ustalonych praw do obu świadczeń, więc jeśli nie pobierasz jeszcze renty po zmarłym małżonku, musisz najpierw (lub równocześnie) złożyć wniosek o rentę rodzinną na druku ERR. Dokumenty można składać w dowolnym momencie, jednak wypłata świadczenia w zbiegu według przepisów na 2026 rok ruszy od miesiąca, w którym do urzędu wpłynie prawidłowo wypełniony formularz ERWD.

Kiedy wskaźnik renty wdowiej wzrośnie?

Wskaźnik renty wdowiej wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. od 1 stycznia 2027 roku. Zgodnie z ustawą wyższa stawka drugiego świadczenia będzie naliczana automatycznie, co oznacza, że ZUS samodzielnie przeliczy kwoty z urzędu i nie trzeba będzie składać w tym celu żadnego nowego wniosku. Należy jednak pamiętać, że w 2027 roku nadal będzie obowiązywać reguła, według której suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, choć sam maksymalny limit kwotowy również wzrośnie po marcowej waloryzacji w 2027 roku.

O ile wzrośnie Twoja wypłata po przejściu na stawkę 25 proc. w styczniu 2027?

Wskaźnik renty wdowiej wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. od 1 stycznia 2027 roku, co przełoży się na wyższą kwotę dopłaty do Twojego podstawowego świadczenia. Na przykład, jeśli renta po zmarłym małżonku wynosi 3000 zł brutto, to w 2026 roku (przy stawce 15 proc.) dopłata wynosi 450 zł brutto, natomiast od stycznia 2027 roku (przy stawce 25 proc.) wzrośnie ona do 750 zł brutto. Oznacza to czysty zysk w postaci dodatkowych 300 zł brutto miesięcznie, pod warunkiem, że suma emerytur nie przekroczy odgórnego limitu.

Jakie są prognozy dotyczące nowego limitu maksymalnego na 2027 rok?

Nowy limit maksymalny na 2027 rok, czyli trzykrotność najniższej emerytury, również wzrośnie i według wstępnych prognoz rządu opartych na wskaźnikach inflacji może wynieść około 6170 zł brutto miesięcznie. Dokładna kwota tego progu będzie znana dopiero na początku 2027 roku, gdy Główny Urząd Statystyczny poda ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur, który wejdzie w życie 1 marca 2027 roku. Do tego momentu, czyli w styczniu i lutym 2027 roku, przy wyliczaniu nowej stawki 25 proc. wciąż będzie obowiązywał próg z 2026 roku wynoszący 5935,47 zł brutto.

Kto nie otrzyma renty wdowiej?

ZUS wyda decyzję odmowną osobom, które:

  • Owdowiały zbyt wcześnie (kobieta przed 55. rokiem życia, mężczyzna przed 60. rokiem życia).
  • Weszły w nowy związek małżeński.
  • Są rozwiedzione lub miały zasądzoną separację w momencie śmierci małżonka.
  • Nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat).

Czy ponowny ślub odbiera prawo do renty wdowiej?

Tak, zawarcie nowego związku małżeńskiego powoduje utratę prawa do renty wdowiej. O ile prawo do "zwykłej" renty rodzinnej po poprzednim mężu/żonie nie znika automatycznie, o tyle mechanizm łączenia jej z własną emeryturą zostaje w takim przypadku bezpowrotnie zablokowany.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jak działa renta wdowia w 2026 roku w modelu kroczącym?

Renta wdowia w 2026 roku pozwala łączyć własne świadczenie z rentą po zmarłym małżonku. Od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku drugie świadczenie jest wypłacane w wysokości 15 proc.

Jakie warunki musi spełnić wdowa lub wdowiec, aby skorzystać z renty wdowiej w 2026 roku?

Wdowa lub wdowiec musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny, pozostać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci partnera, nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem tego wieku oraz zmieścić się w ustawowym limicie.

Jaki jest limit wypłaty renty wdowiej od 1 marca 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, a maksymalny limit wypłaty dla renty wdowiej to 5935,47 zł brutto miesięcznie, czyli około 5340 zł netto. Jeżeli suma świadczeń przekroczy ten próg, ZUS obetnie dopłatę.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią w ZUS w 2026 roku?

Należy złożyć do ZUS formularz ERWD przez portal PUE ZUS (eZUS), tradycyjną pocztą lub osobiście w placówce. Jeśli nie pobierasz jeszcze renty po zmarłym małżonku, musisz najpierw lub równocześnie złożyć wniosek o rentę rodzinną na druku ERR.

Kiedy wskaźnik renty wdowiej wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.?

Wskaźnik renty wdowiej wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. od 1 stycznia 2027 roku. ZUS samodzielnie przeliczy kwoty z urzędu i nie trzeba będzie składać nowego wniosku.

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Źródło: INFOR
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