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4133 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. ZUS przypomina o ważnym terminie, po którym pieniądze przepadną

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11 czerwca 2026, 13:25
[Data aktualizacji 12 czerwca 2026, 12:50]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze, składki
4133 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. ZUS przypomina o ważnym terminie, po którym pieniądze przepadną
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Program Świadczenie wspierające wszedł w ostatni, kluczowy etap wdrażania. Od początku roku o pieniądze mogą wnioskować osoby z najniższą wymaganą liczbą punktów (od 70 do 77 pkt). Temat wywołuje ogromne emocje. Kwoty wsparcia są bezprecedensowe, ale system przyznawania punktów przez Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) jest niezwykle rygorystyczny.

Dla wielu rodzin ubieganie się o te pieniądze to gra o wszystko. Istnieje poważny haczyk: jeśli chory otrzyma świadczenie z ZUS, jego opiekun automatycznie straci prawo do dotychczasowego Świadczenia Pielęgnacyjnego z gminy. Polacy masowo sprawdzają przepisy, aby przeliczyć, co im się bardziej opłaca.

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Ostateczny termin ZUS. Pieniądze mogą przepaść

Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję WZON, muszą bezwzględnie pilnować kalendarza. ZUS przypomina o zasadzie 3 miesięcy. Jeśli wniosek o wypłatę świadczenia zostanie złożony w ciągu 90 dni od dnia wydania decyzji przez WZON, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od dnia ustalenia liczby punktów. Jeżeli jednak przekroczysz ten termin nawet o jeden dzień, świadczenie będzie przyznane wyłącznie od miesiąca, w którym wniosek trafił do ZUS. Spóźnienie oznacza bezpowrotną utratę tysięcy złotych z wyrównania. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Ile punktów, tyle pieniędzy. Jak ZUS przelicza stawki?

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z rentą socjalną i zależy wyłącznie od poziomu potrzeby wsparcia. Pieniądze są wypłacane bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

  • Osoby, które zdobędą najwyższą punktację (od 95 do 100 pkt), mają prawo do maksymalnej stawki wynoszącej 220 proc. renty socjalnej, co daje kwotę około 4353 zł miesięcznie.
  • Przy punktacji na poziomie od 90 do 94 pkt ZUS wypłaca 180 proc. renty (3561 zł), a próg od 85 do 89 pkt uprawnia do 120 proc. renty (2375 zł).

Dla niższych przedziałów punktowych stawki są odpowiednio mniejsze.

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  • Osoby z wynikiem od 80 do 84 pkt otrzymują 80 proc. renty socjalnej (1583 zł).

Z kolei wchodzące obecnie do systemu osoby z najniższą punktacją muszą liczyć się ze skromniejszym wsparciem.

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  • Przedział od 75 do 79 pkt gwarantuje 60 proc. renty (1188 zł), natomiast absolutne minimum, czyli od 70 do 74 pkt, to zaledwie 40 proc. podstawy, czyli około 792 zł miesięcznie.

Warto pamiętać, że kwota bazowa 4133 zł odnosi się do stawek przed ostatnią waloryzacją, która podniosła te kwoty jeszcze wyżej.

Pułapka systemu. Świadczenie wspierające a świadczenie pielęgnacyjne

Największe kontrowersje wzbudza relacja między nowym programem a dotychczasową pomocą państwa. Wybór świadczenia wspierającego rodzi nieodwracalne skutki dla budżetu domowego:

  • Utrata świadczenia pielęgnacyjnego: Świadczenie wspierające trafi bezpośrednio do rąk osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna. W momencie przyznania tych pieniędzy przez ZUS, opiekun z urzędu traci prawo do Świadczenia Pielęgnacyjnego pobieranego z gminy.
  • Ryzyko niskiej punktacji: Jeśli WZON przyzna osobie chorej od 70 do 74 punktów, ZUS wypłaci jedynie około 792 zł miesięcznie. Dla wielu rodzin rezygnacja ze stałego świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz tak niskiej kwoty oznacza finansową katastrofę.
  • Możliwość pracy zarobkowej: Z drugiej strony, przejście na nowy system całkowicie znosi zakaz pracy dla opiekuna, co dla wielu osób jest jedyną szansą na powrót do aktywności zawodowej.

Jak wygląda procedura? Krok po kroku

Uzyskanie pieniędzy wymaga przejścia dwustopniowej, rygorystycznej ścieżki urzędowej:

  1. Złożenie wniosku do WZON: Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Komisja analizuje zdolność wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania codziennych czynności (np. jedzenie, mycie się, poruszanie).
  2. Oczekiwanie na decyzję punktową: Aby w ogóle myśleć o wypłacie z ZUS, należy zdobyć minimum 70 punktów w skali od 0 do 100.
  3. Wniosek elektroniczny do ZUS: Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji WZON, składa się właściwy wniosek o wypłatę gotówki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przed złożeniem dokumentów każda rodzina powinna dokładnie przeanalizować stan zdrowia chorego oraz stan finansów, aby uniknąć pułapki utraty dotychczasowych praw do zasiłków gminnych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaki jest termin złożenia wniosku do ZUS po decyzji WZON o poziomie potrzeby wsparcia?

ZUS przypomina o zasadzie 3 miesięcy. Jeśli wniosek o wypłatę świadczenia zostanie złożony w ciągu 90 dni od dnia wydania decyzji przez WZON, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od dnia ustalenia liczby punktów.

Co grozi za przekroczenie terminu 90 dni na wniosek o świadczenie wspierające do ZUS?

Po przekroczeniu terminu świadczenie wspierające będzie przyznane wyłącznie od miesiąca, w którym wniosek trafił do ZUS. Spóźnienie oznacza bezpowrotną utratę tysięcy złotych z wyrównania.

Gdzie można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego do ZUS?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Jakie kwoty świadczenia wspierającego przysługują za najwyższą punktację WZON?

Osoby z punktacją od 95 do 100 pkt mają prawo do 220% renty socjalnej, czyli około 4353 zł miesięcznie. Przy punktacji od 90 do 94 pkt ZUS wypłaca 180% renty, czyli 3561 zł.

Jak świadczenie wspierające wpływa na świadczenie pielęgnacyjne opiekuna z gminy?

Świadczenie wspierające trafia bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. W momencie przyznania tych pieniędzy przez ZUS opiekun z urzędu traci prawo do Świadczenia Pielęgnacyjnego pobieranego z gminy.

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Źródło: INFOR
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