REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe 1000 plus od 1 lipca. Rząd pokazał listę osób wykluczonych z dopłat

Nowe 1000 plus od 1 lipca. Rząd pokazał listę osób wykluczonych z dopłat

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 czerwca 2026, 12:22
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, banknoty
Nowe 1000 plus od 1 lipca. Rząd pokazał listę osób wykluczonych z dopłat
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2026 roku rusza nabór wniosków o nowe świadczenie opieki energetycznej, potocznie nazywane nowym 1000 plus lub bonem ciepłowniczym. Program ma na celu zrekompensowanie rosnących rachunków za ogrzewanie. Choć rząd przygotował dopłaty wynoszące od 1000 zł do nawet 3500 zł, przepisy jasno wskazują ogromną grupę Polaków, którzy zostaną całkowicie wykluczeni z tego programu. Oto szczegóły.

Kto dostanie nowe 1000 plus? Kryteria dochodowe netto

Przyznanie bonu ciepłowniczego za 2026 rok zależy od dochodu osiągniętego przez gospodarstwo domowe w 2025 roku. Urzędnicy będą weryfikować miesięczny dochód w przeliczeniu na rękę (netto).Progi dochodowe uprawniające do wypłaty pełnej kwoty wyglądają następująco:

REKLAMA

REKLAMA

  • Gospodarstwa jednoosobowe - miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł netto.
  • Gospodarstwa wieloosobowe - limit wynosi 2454,52 zł netto na osobę.

Warto pamiętać, że w programie obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Jeśli nieznacznie przekroczysz powyższy próg, nie stracisz prawa do dopłaty. Twoje świadczenie zostanie po prostu pomniejszone o kwotę tego przekroczenia, a minimalna kwota wypłaconego bonu wyniesie 20 zł.

Rząd pokazał listę wykluczonych. Ostateczna bariera techniczna

Największe zaskoczenie dla wielu osób stanowi jednak warunek techniczny, który automatycznie eliminuje miliony gospodarstw domowych w Polsce. Nowe 1000 plus zostało zaprojektowane wyłącznie dla odbiorców tzw. ciepła systemowego. Oznacza to, że dopłata przysługuje tylko wtedy, gdy budynek jest podłączony do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej, a dostawca energii nakłada wysokie opłaty. Kto znajduje się na liście wykluczonych z bonu ciepłowniczego?

  • Właściciele domów jednorodzinnych ogrzewający się w sposób indywidualny.
  • Osoby korzystające z własnych kotłów gazowych lub olejowych.
  • Gospodarstwa domowe ogrzewane pelletem, drewnem lub węglem.
  • Użytkownicy indywidualnych pomp ciepła.

Dodatkowo z dopłat wykluczone są osoby, w których taryfach jednoskładnikowa cena ciepła systemowego netto wynosi mniej niż 170 zł za gigadżul (GJ). Wsparcie ma trafiać wyłącznie do tych, którzy ponoszą realnie najwyższe koszty.

REKLAMA

Ile wynosi dopłata? Trzy stawki bonu zależne od cen energii

Wysokość wsparcia finansowego nie jest stała, a ostateczna kwota zależy bezpośrednio od oficjalnej ceny netto za 1 GJ ciepła, jaką dyktuje Twój lokalny dostawca. Rząd przygotował trzy progi dopłat. Kwotę równą 1000 zł otrzymają te gospodarstwa domowe, w których cena ciepła systemowego netto wynosi od 170,01 zł do 200 zł za GJ. Na wyższy przelew w wysokości 2000 zł mogą liczyć osoby, których stawka za gigadżul przekracza 200 zł, ale nie jest wyższa niż 230 zł. Z kolei maksymalne wsparcie wynoszące aż 3500 zł trafi do lokatorów zmagających się z najwyższymi rachunkami, gdzie cena ciepła netto drastycznie przekracza 230 zł za GJ.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wnioski od 1 lipca. Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Okienko na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku jest stosunkowo krótkie. Nabór oficjalnie rusza 1 lipca 2026 roku i potrwa tylko do 31 sierpnia 2026 roku. Złożenie dokumentów po tym terminie sprawi, że pieniądze bezpowrotnie przepadną. Wnioski można składać na kilka sposobów:

  • Tradycyjnie - osobiście w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.
  • Internetowo - za pośrednictwem platformy ePUAP, aplikacji mObywatel lub bezpośrednio przez portal Gov.pl.

Co musisz przygotować? Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła. Dokument ten wydaje spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub bezpośredni dostawca energii cieplnej. Pieniądze po weryfikacji wniosku przez urzędników trafią bezpośrednio na podane konto bankowe.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy za 2026 rok?

Nabór wniosków o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku rusza 1 lipca 2026 roku i potrwa do 31 sierpnia 2026 roku. Złożenie dokumentów po tym terminie sprawi, że pieniądze bezpowrotnie przepadną.

Jakie są kryteria dochodowe netto dla pełnej kwoty bonu ciepłowniczego za 2026 rok?

Dla gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł netto. Dla gospodarstwa wieloosobowego limit wynosi 2454,52 zł netto na osobę.

Jaki warunek techniczny trzeba spełnić, aby otrzymać nowe 1000 plus?

Nowe 1000 plus zostało zaprojektowane wyłącznie dla odbiorców tzw. ciepła systemowego. Dopłata przysługuje tylko wtedy, gdy budynek jest podłączony do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej, a dostawca energii nakłada wysokie opłaty.

Kto jest wykluczony z bonu ciepłowniczego ze względu na indywidualne ogrzewanie?

Wykluczeni są właściciele domów jednorodzinnych ogrzewający się indywidualnie, osoby z własnymi kotłami gazowymi lub olejowymi, gospodarstwa ogrzewane pelletem, drewnem lub węglem oraz użytkownicy indywidualnych pomp ciepła.

Jakie są trzy stawki bonu ciepłowniczego zależne od ceny netto za 1 GJ ciepła?

1000 zł przysługuje przy cenie od 170,01 zł do 200 zł za GJ. 2000 zł przysługuje, gdy stawka przekracza 200 zł, ale nie jest wyższa niż 230 zł. 3500 zł trafi tam, gdzie cena ciepła netto przekracza 230 zł za GJ.

Powiązane
Pułapka w czternastkach. Marcowa waloryzacja odebrała im prawo do dodatku z ZUS. Sprawdź nowy próg
Pułapka w czternastkach. Marcowa waloryzacja odebrała im prawo do dodatku z ZUS. Sprawdź nowy próg
Koniec domysłów. Emerytura minimalna w 2027 roku po raz pierwszy przebije 2000 zł
Koniec domysłów. Emerytura minimalna w 2027 roku po raz pierwszy przebije 2000 zł
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 zł. Od czerwca weszły drastyczne zmiany
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 zł. Od czerwca weszły drastyczne zmiany
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Cyberprzestępcy podszywają się pod polityków w celu kradzieży środków finansowych
12 cze 2026

Cyberprzestępcy podszywają się pod polityków w celu pozyskania wrażliwych danych, infekcji złośliwym oprogramowaniem lub kradzieży środków finansowych. Na celowniku jest kadra kierownicza spółek Skarbu Państwa oraz sektora prywatnego – ostrzega Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
JPK-CIT pod presją krytyki. Eksperci alarmują: nowe obowiązki mogą uderzyć w najmniejsze firmy
12 cze 2026

Rozszerzanie obowiązków raportowych na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa może oznaczać wyższe koszty działalności, więcej formalności i spadek konkurencyjności sektora MŚP. Takie wnioski płyną ze stanowiska Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczącego wdrażania JPK-CIT. Eksperci podkreślają, że cyfryzacja administracji jest potrzebna, ale nie może odbywać się kosztem najmniejszych firm.
Czy zleceniobiorca może dostać pieniądze, jeśli nie wystawi rachunku? Zweryfikuj swoje postępowanie przed kontrolą PIP
12 cze 2026

Czy można odmówić zleceniobiorcy wypłaty pieniędzy ze względów formalnych? W przepisach nie zawsze można znaleźć prostą odpowiedź na pytanie, jak postępować, a zanim odmówi się wypłaty komuś, kto wykonał swoją pracę, warto się zastanowić czy są do tego podstawy prawne.
Gaz na światowych rynkach zdrożał o 40%, ale Ty nie zapłacisz więcej. URE zatwierdził taryfę – oszczędzisz nawet 1074 zł rocznie
12 cze 2026

8 czerwca 2026 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził przedłużenie taryfy na gaz dla gospodarstw domowych bez podwyżek do 31 grudnia 2026 r. Oznacza to, że polskie rodziny nie odczują wzrostu cen gazu – mimo że na europejskich giełdach surowiec zdrożał o ponad 40%. Czteroosobowa rodzina zaoszczędzi ok. 1074 zł rocznie - wylicza Ministerstwo Energii.

REKLAMA

Kredyt pod wpływem emocji. Dlaczego Polacy zadłużają się, by imponować innym? [GOŚĆ INFOR.PL]
12 cze 2026

Aż 48 proc. Polaków jest gotowych zwiększyć zadłużenie pod wpływem sugestii sprzedawcy. Część jest skłonna poświęcić równowartość nawet 42 miesięcznych pensji, by zrobić dobre wrażenie na otoczeniu. To wnioski z raportu „Polacy i kredyty. Między finansową odpowiedzialnością a codziennymi potrzebami i pragnieniami”, którego współautorką jest prof. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.
Chińskie auta coraz tańsze względem konkurencji. Dystans cenowy rośnie
12 cze 2026

Producenci z Państwa Środka mocno atakują rynek nowych samochodów w Polsce. Jedną z przewag konkurencyjnych jest cena. W pół roku dystans cenowy chińczyków zwiększył się o 25 proc. – informuje „PB”.
Ciche zwolnienia w firmach. Co napędza redukcje etatów?
12 cze 2026

Liczba tracących pracę rośnie, choć tegoroczne statystyki nie pokazują fali dużych zwolnień grupowych. Dane z rynku wskazują zaś na narastający trend punktowych redukcji - informuje „Rz”.
Trzeba zapłacić podatek od takich przydomowych tarasów. Niektórych to zaskoczy i mocno zaboli
12 cze 2026

Zwykły element posesji, podobnie jak podjazd czy ogród, tak większość właścicieli domów traktuje taras. Są przekonani, że nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości. Jednak w praktyce sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeden szczegół ma kapitalne znaczenie.

REKLAMA

Ile dni do wakacji 2026? Odliczanie
11 cze 2026

Ile dni zostało do wakacji 2026 roku? Zaczynamy odliczanie - ile dni zostało bez dni wolnych i weekendów? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego i ile trwają wakacje?
Konta OKI od 2027 roku: wady i zalety pokazane na konkretnych liczbach. Pobiorą podatek nawet przy stracie z inwestycji
11 cze 2026

Osobiste konta inwestycyjne (OKI) mają zacząć działać od 2027 r. Tak wynika z rządowego projektu ustawy procedowanej w Sejmie. Rankomat.pl policzył, jakie byłyby wyniki, gdyby OKI funkcjonowało teraz i właśnie kończył się rok. W przypadku przeciętnej lokaty największa oszczędność podatkowa (162 zł) dotyczyłaby wpłaty 25 000 zł. OKI byłoby bardziej opłacalne od zwykłej lokaty jeśli wpłacimy nie więcej niż ok. 107 000 zł. Natomiast dla inwestorów uzyskujących wysokie zyski OKI byłoby korzystniejsze od zwykłego konta maklerskiego niezależnie od kwoty. Przy zysku takim samym jak wzrost WIG (36%) wpłacając 100 000 zł można byłoby zaoszczędzić na podatku 6 694 zł, a przy 1 mln zł już 59 294 zł. Konto OKI przegrywa ze zwykłym kontem maklerskim tylko wtedy, gdy kwota przekracza limit 100 000 zł, a zysk jest niewielki lub inwestor poniósł stratę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA