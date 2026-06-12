Komfortka - pomieszczenie niezbędne dla osób ze szczególnymi potrzebami
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Komfortka to określenie pomieszczenie wyposażone w przewijak/leżankę, która może zmieścić i udźwignąć osobę dorosłą. Tak może być nazywany sam przewijak/leżanka. W jakich budynkach jest obowiązkowa, jak powinna być zaprojektowana i wyposażona?
- Budynki, w których powinny się znaleźć komfortki
- Pomieszczenie przeznaczone na komfortkę
- Parametry komfortki/przewijaka:
Budynki, w których powinny się znaleźć komfortki
Od 1 kwietnia 2024 roku pomieszczenia dostosowane i przeznaczone do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami należy wydzielać w budynkach przeznaczonych na potrzeby:
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- administracji publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 2.000 m2,
- kultury, sportu, handlu lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym lub lotniczym o powierzchni użytkowej powyżej 10.000 m2,
- opieki zdrowotnej - niezależnie od ich powierzchni użytkowej,
- oraz na stacjach paliw o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2, zlokalizowanych przy autostradzie lub drodze ekspresowej.
Pomieszczenie przeznaczone na komfortkę
Pomieszczenie dla osób ze szczególnymi potrzebami musi spełniać następujące parametry:
- lokalizacja w odległości nie większej niż 20 m od wejścia do budynku na tej samej kondygnacji;
- minimalna powierzchnia użytkowa 12 m2, minimalna szerokość 3 m;
- zapewniona przestrzeń manewrowa – minimum 1,5 m x 1,5 m;
- umywalka;
- drzwi o szerokości co najmniej 90 cm bez progów lub o progu o wysokości nieprzekraczającej 0,5 cm, bez siłowników lub z takimi które zapewniają możliwość otwarcia przy użyciu niewielkiej siły;
- podłoga z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie nie powodującego jednocześnie hamowanie kół wózka i o właściwościach antypoślizgowych uniemożliwiająca zbieranie się na niej wody;
- odpływy z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe wykonany w sposób nieograniczający manewrowanie wózkiem;
- powierzchnie matowe oraz ograniczenie użycia luster;
- blaty zaokrąglone lub sfazowane krawędzie i narożniki.
Dopuszczalne jest połączenie pomieszczenia z przewijakiem/komfortką i toalety dla osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań.
Parametry komfortki/przewijaka:
- wymiary nie mniejsze niż 0,6 m szerokości i 1,6 m długości, zalecane odpowiednio – 0,8-1,0 m i 1,8-2,0 m;
- minimalne obciążenie to 100 kg, optymalne 130-200 kg;
- wysokość montażu regulowana między 0,4 a 1,0 m z dostępem co najmniej z dłuższego i krótszego boku;
- mała siła potrzebna do rozłożenia i regulacji z opcją zastosowania systemów elektrycznych, obsługiwanych za pomocą pilot.
W pełni wyposażone pomieszczeniu powinien się również znajdować podnośnik (sufitowy lub wolnostojący) o udźwigu minimum 150 kg, przeznaczony do transportu osoby na komfortkę/przewijak i ułatwiający przesiadanie się z wózka na poszczególne sprzęty.
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