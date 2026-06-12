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Komfortka - pomieszczenie niezbędne dla osób ze szczególnymi potrzebami

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12 czerwca 2026, 14:03
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Komfortka - pomieszczenie niezbędne dla osób ze szczególnymi potrzebami
Komfortka - pomieszczenie niezbędne dla osób ze szczególnymi potrzebami
Shutterstock

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Komfortka to określenie pomieszczenie wyposażone w przewijak/leżankę, która może zmieścić i udźwignąć osobę dorosłą. Tak może być nazywany sam przewijak/leżanka. W jakich budynkach jest obowiązkowa, jak powinna być zaprojektowana i wyposażona?

Budynki, w których powinny się znaleźć komfortki

Od 1 kwietnia 2024 roku pomieszczenia dostosowane i przeznaczone do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami należy wydzielać w budynkach przeznaczonych na potrzeby:

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  • administracji publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 2.000 m2,
  • kultury, sportu, handlu lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym lub lotniczym o powierzchni użytkowej powyżej 10.000 m2,
  • opieki zdrowotnej - niezależnie od ich powierzchni użytkowej,
  • oraz na stacjach paliw o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2, zlokalizowanych przy autostradzie lub drodze ekspresowej.

Pomieszczenie przeznaczone na komfortkę

Pomieszczenie dla osób ze szczególnymi potrzebami musi spełniać następujące parametry:

  • lokalizacja w odległości nie większej niż 20 m od wejścia do budynku na tej samej kondygnacji;
  • minimalna powierzchnia użytkowa 12 m2, minimalna szerokość 3 m;
  • zapewniona przestrzeń manewrowa – minimum 1,5 m x 1,5 m;
  • umywalka;
  • drzwi o szerokości co najmniej 90 cm bez progów lub o progu o wysokości nieprzekraczającej 0,5 cm, bez siłowników lub z takimi które zapewniają możliwość otwarcia przy użyciu niewielkiej siły;
  • podłoga z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie nie powodującego jednocześnie hamowanie kół wózka i o właściwościach antypoślizgowych uniemożliwiająca zbieranie się na niej wody;
  • odpływy z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe wykonany w sposób nieograniczający manewrowanie wózkiem;
  • powierzchnie matowe oraz ograniczenie użycia luster;
  • blaty zaokrąglone lub sfazowane krawędzie i narożniki.

Dopuszczalne jest połączenie pomieszczenia z przewijakiem/komfortką i toalety dla osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań.

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Parametry komfortki/przewijaka:

  • wymiary nie mniejsze niż 0,6 m szerokości i 1,6 m długości, zalecane odpowiednio – 0,8-1,0 m i 1,8-2,0 m;
  • minimalne obciążenie to 100 kg, optymalne 130-200 kg;
  • wysokość montażu regulowana między 0,4 a 1,0 m z dostępem co najmniej z dłuższego i krótszego boku;
  • mała siła potrzebna do rozłożenia i regulacji z opcją zastosowania systemów elektrycznych, obsługiwanych za pomocą pilot.

W pełni wyposażone pomieszczeniu powinien się również znajdować podnośnik (sufitowy lub wolnostojący) o udźwigu minimum 150 kg, przeznaczony do transportu osoby na komfortkę/przewijak i ułatwiający przesiadanie się z wózka na poszczególne sprzęty.

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Źródło: INFOR
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