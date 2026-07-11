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Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł miesięcznie

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11 lipca 2026, 11:34
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł miesięcznie
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł miesięcznie
Shutterstock

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ZUS wypłaca rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, nawet prawie 2 tys. zł miesięcznie. W 2026 roku świadczenie Mama 4+ wzrosło po waloryzacji, a z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że korzysta z niego około 60 tys. osób. Nie każdy rodzic z czwórką dzieci otrzyma jednak pieniądze — ZUS sprawdza między innymi wysokość dochodów oraz sytuację życiową wnioskodawcy.

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Mama 4+ w 2026 roku. Najważniejsze informacje

  • maksymalna kwota świadczenia: 1978,49 zł brutto miesięcznie,
  • średnia wypłata z ZUS: 1083,23 zł miesięcznie,
  • liczba osób pobierających świadczenie: około 60 tys.,
  • start programu: marzec 2019 roku,
  • liczba wymaganych dzieci: co najmniej czworo,
  • instytucja wypłacająca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

To wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które poświęciły życie wychowaniu licznej rodziny i przez lata nie mogły wypracować odpowiednio wysokiej emerytury. W wielu przypadkach świadczenie pozwala podnieść dochody seniorów do poziomu gwarantowanego przez państwo minimum emerytalnego.

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ZUS wypłaca średnio ponad 1000 zł miesięcznie

Według najnowszych danych liczba osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające utrzymuje się na poziomie około 60 tys. W kwietniu 2026 roku świadczenie otrzymywało dokładnie 60 tys. osób.

Przeciętna miesięczna wypłata wyniosła w tym okresie 1083,23 zł. Oznacza to, że wielu świadczeniobiorców pobiera już emeryturę lub rentę, jednak ich świadczenia są niższe od ustawowego minimum. ZUS dopłaca więc brakującą kwotę do wysokości najniższej emerytury.

Maksymalna kwota wzrosła do 1978,49 zł

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Tyle samo może wynosić maksymalne rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla osoby, która nie pobiera żadnej emerytury ani renty. Kwota ta wzrosła po corocznej waloryzacji świadczeń emerytalnych.

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W praktyce oznacza to, że:

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  • osoba bez prawa do emerytury może otrzymać pełne 1978,49 zł miesięcznie,
  • osoba pobierająca niską emeryturę otrzyma dopłatę do poziomu 1978,49 zł,
  • osoby mające emeryturę lub rentę równą lub wyższą od minimalnej nie mogą skorzystać ze świadczenia.

Kto może otrzymać świadczenie Mama 4+?

Program został uruchomiony w marcu 2019 roku. Jego celem jest wsparcie osób, które zrezygnowały z aktywności zawodowej lub nie mogły jej podjąć z powodu wychowywania licznego potomstwa.

Prawo do świadczenia przysługuje przede wszystkim:

  • matkom, które ukończyły 60 lat i urodziły oraz wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci,
  • ojcom po ukończeniu 65 lat, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub przez długi czas nie uczestniczyła w wychowaniu dzieci.
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Pod uwagę mogą być brane nie tylko dzieci biologiczne, ale również:

  • dzieci współmałżonka,
  • dzieci przysposobione,
  • dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych.

Nie wystarczy mieć czwórkę dzieci

Sam fakt wychowania czworga dzieci nie gwarantuje otrzymania pieniędzy.

ZUS analizuje również sytuację materialną wnioskodawcy. Świadczenie ma bowiem zapewniać środki utrzymania osobom, które nie posiadają dochodów pozwalających na samodzielne zabezpieczenie potrzeb życiowych.

Dodatkowo konieczne jest:

  • zamieszkiwanie w Polsce,
  • posiadanie w Polsce ośrodka interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia,
  • posiadanie polskiego obywatelstwa lub określonych uprawnień pobytowych w przypadku obywateli UE, EFTA oraz części cudzoziemców.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć formularz ERSU do ZUS. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymać w placówce ZUS.

Do dokumentów trzeba dołączyć między innymi:

  • informacje o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • dokumenty potwierdzające wychowywanie dzieci,
  • inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla rozpatrzenia sprawy.

Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, a decyzję o przyznaniu świadczenia wydaje prezes ZUS.

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie zostanie przyznane osobom, które mają już emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej minimalnej emerytury. Świadczenie nie przysługuje również osobom odbywającym karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, z wyjątkiem niektórych przypadków dozoru elektronicznego.

Problemy z uzyskaniem wsparcia mogą mieć także osoby pozbawione władzy rodzicielskiej lub takie, które przez długi czas nie uczestniczyły w wychowywaniu dzieci.

Coraz więcej pieniędzy po waloryzacji

Wysokość świadczenia jest corocznie waloryzowana razem z emeryturami. Oznacza to, że wraz ze wzrostem najniższej emerytury rośnie również maksymalna kwota programu Mama 4+.

Obecnie górny limit wynosi 1978,49 zł miesięcznie, ale kolejne waloryzacje mogą jeszcze zwiększyć wysokość wsparcia dla rodziców, którzy poświęcili aktywność zawodową na wychowanie dużej rodziny. Dla wielu seniorów jest to dziś jedno z najważniejszych świadczeń wypłacanych przez ZUS, pozwalające osiągnąć poziom minimalnego zabezpieczenia emerytalnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1577).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o świadczenie Mama 4+

Co to jest świadczenie Mama 4+?

Mama 4+ to rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane przez ZUS osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie wypracowały odpowiednio wysokiej emerytury. Celem programu jest zapewnienie dochodu na poziomie co najmniej minimalnej emerytury.

Ile wynosi świadczenie Mama 4+ w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku maksymalna kwota świadczenia Mama 4+ wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Pełną kwotę mogą otrzymać osoby, które nie pobierają emerytury ani renty. W przypadku niższych świadczeń ZUS dopłaca różnicę do poziomu najniższej emerytury.

Kto może otrzymać świadczenie Mama 4+?

Prawo do świadczenia mają przede wszystkim kobiety, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci. W określonych sytuacjach wsparcie mogą otrzymać także ojcowie po ukończeniu 65. roku życia.

Czy ojciec może dostać świadczenie Mama 4+?

Tak. Ojciec może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub przez długi czas nie uczestniczyła w wychowywaniu dzieci. Warunkiem jest ukończenie 65 lat oraz spełnienie pozostałych wymogów ustawowych.

Czy trzeba mieć czworo biologicznych dzieci, aby otrzymać świadczenie?

Nie. Do wymaganego limitu mogą być zaliczone również dzieci przysposobione, dzieci współmałżonka oraz dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych.

Czy samo wychowanie czworga dzieci gwarantuje przyznanie świadczenia?

Nie. ZUS analizuje również sytuację materialną i dochodową wnioskodawcy. Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które nie posiadają środków utrzymania zapewniających podstawowe potrzeby życiowe.

Czy można pobierać emeryturę i jednocześnie otrzymywać Mama 4+?

Tak, ale tylko wtedy, gdy emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury. W takiej sytuacji ZUS wypłaca wyrównanie do kwoty 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Kto nie otrzyma świadczenia Mama 4+?

Świadczenie nie przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej minimalnej emerytury. Odmowa może dotyczyć także osób pozbawionych władzy rodzicielskiej, nieuczestniczących w wychowaniu dzieci oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Mama 4+?

Należy złożyć formularz ERSU w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ZUS.

Jakie dokumenty są potrzebne do świadczenia Mama 4+?

Do wniosku należy dołączyć m.in. numery PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej oraz dokumenty potwierdzające wychowywanie dzieci. ZUS może również zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Czy świadczenie Mama 4+ podlega waloryzacji?

Tak. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest waloryzowane razem z emeryturami i rentami. Oznacza to, że wraz ze wzrostem najniższej emerytury rośnie również maksymalna kwota świadczenia.

Ile osób pobiera świadczenie Mama 4+?

Według danych ZUS w kwietniu 2026 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające otrzymywało około 60 tys. osób w całej Polsce.

Jaka jest średnia wysokość świadczenia Mama 4+?

W kwietniu 2026 roku przeciętna miesięczna wypłata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wyniosła 1083,23 zł. Wynika to z faktu, że wiele osób otrzymuje jedynie dopłatę do pobieranej już emerytury lub renty.

Czy cudzoziemiec może otrzymać świadczenie Mama 4+?

Tak, w określonych przypadkach. O świadczenie mogą ubiegać się także niektórzy obywatele państw UE, EFTA oraz cudzoziemcy posiadający odpowiednie uprawnienia pobytowe, jeśli spełniają pozostałe warunki określone w ustawie.

Jak długo trzeba mieszkać w Polsce, aby otrzymać Mama 4+?

Wnioskodawca powinien posiadać ośrodek interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia oraz zamieszkiwać na terytorium Polski w momencie ubiegania się o świadczenie.

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Źródło: INFOR
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