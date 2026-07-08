Renta chorobowa dla osób po 50. roku życia: Komu przysługuje? Ile wynosi?
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Renta chorobowa, formalnie nazywana rentą z tytułu niezdolności do pracy, jest istotnym świadczeniem dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie kontynuować aktywności zawodowej. Dla osób po 50. roku życia, które często zmagają się z przewlekłymi schorzeniami, świadczenie to może stanowić ważne wsparcie. Obowiązują konkretne zasady przyznawania i wyliczania renty chorobowej, które warto poznać.
- Czym jest renta chorobowa?
- Warunki przyznania renty chorobowej po 50. roku życia
- Wysokość renty chorobowej w 2026 roku
- Jak obliczana jest wysokość renty?
- Proces ubiegania się o rentę chorobową
- Możliwość dorabiania do renty
- Dodatki do renty
Renta chorobowa to świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które z powodu pogarszającego się stanu zdrowia utraciły zdolność do pracy. Może dotyczyć zarówno całkowitej, jak i częściowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Choć wiek nie wpływa na wysokość świadczenia, to dla osób po 50. roku życia renta ta może być istotnym wsparciem finansowym. W obliczu rosnącej liczby chorób przewlekłych w tej grupie wiekowej, warto wiedzieć, komu przysługuje renta, ile wynosi w 2026 roku i jak krok po kroku ubiegać się o jej przyznanie.
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Czym jest renta chorobowa?
Renta chorobowa to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które zostały uznane za niezdolne do pracy z powodu stanu zdrowia. Niezdolność ta może być całkowita lub częściowa:
- całkowita niezdolność do pracy – osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
- częściowa niezdolność do pracy – osoba w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.
Wiek nie wpływa na wysokość świadczenia – osoby po 50. roku życia otrzymują takie same kwoty jak młodsi świadczeniobiorcy.
Warunki przyznania renty chorobowej po 50. roku życia
Aby otrzymać rentę chorobową, należy spełnić trzy podstawowe warunki:
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- Orzeczenie o niezdolności do pracy – lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić całkowitą lub częściową niezdolność do pracy.
- Wymagany staż ubezpieczeniowy – długość wymaganego okresu składkowego zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Dla osób po 50. roku życia zazwyczaj wymagany jest staż wynoszący co najmniej 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku.
- Niezdolność do pracy powstała w odpowiednim czasie – niezdolność do pracy musi powstać w okresie ubezpieczenia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tych okresów.
Jeśli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musisz posiadać 5 lat w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz udowodniłeś:
- 25 lat okresów składkowych – kobieta,
- 30 lat okresów składkowych – mężczyzna.
Wysokość renty chorobowej w 2026 roku
Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe stawki waloryzacyjne:
- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1 978,49 zł brutto,
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1 483,87 zł brutto.
W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową kwoty te są odpowiednio wyższe:
- całkowita niezdolność do pracy: 2 374,19 zł brutto,
- częściowa niezdolność do pracy: 1 780,64 zł brutto.
Jak obliczana jest wysokość renty?
Wysokość renty chorobowej zależy od kilku czynników:
- podstawa wymiaru – średnie wynagrodzenie z wybranych lat, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne,
- okresy składkowe i nieskładkowe – liczba lat, w których opłacano składki oraz okresy nieskładkowe (np. studia, urlopy wychowawcze),
- rodzaj niezdolności do pracy – całkowita lub częściowa.
ZUS stosuje określone algorytmy do wyliczenia wysokości świadczenia, uwzględniając powyższe elementy.
Proces ubiegania się o rentę chorobową
- Zgromadzenie dokumentacji medycznej – opinii lekarzy, wyników badań i historii choroby.
- Złożenie wniosku w ZUS – wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS).
- Badanie przez lekarza orzecznika ZUS – ocena stanu zdrowia i zdolności do pracy.
- Decyzja ZUS – po analizie dokumentów i orzeczenia lekarskiego ZUS wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie renty.
Możliwość dorabiania do renty
Osoby pobierające rentę chorobową mogą podejmować pracę zarobkową, jednak obowiązują limity dochodów. Przekroczenie określonych progów może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty renty.
W 2026 roku nadal obowiązują następujące zasady:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – przekroczenie tego progu powoduje zmniejszenie renty,
- 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty renty.
Aktualne limity są publikowane na stronie ZUS i podlegają zmianom co kwartał, ponieważ zależą od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i mają prawo do emerytury, nie mogą jednocześnie pobierać renty chorobowej. W takim przypadku ZUS przyznaje świadczenie, które jest korzystniejsze dla ubezpieczonego. Wybór między rentą a emeryturą zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i wysokości świadczeń.
Dodatki do renty
Osoby pobierające rentę chorobową mogą być uprawnione do dodatków, takich jak:
- dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji; od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł miesięcznie,
- dodatek dla sierot zupełnych – przysługuje dzieciom, które straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną; od 1 marca 2026 r. wynosi 689,17 zł miesięcznie,
- dodatek kombatancki – dla osób, które posiadają status kombatanta; od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Wysokość i zasady przyznawania takich dodatków są określone w przepisach prawa i mogą ulegać zmianom.
A zatem renta chorobowa po 50. roku życia stanowi ważne wsparcie dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą kontynuować pracy zawodowej. Obowiązują konkretne zasady przyznawania i wyliczania tego świadczenia. Ważne jest spełnienie warunków dotyczących niezdolności do pracy, odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego oraz złożenie kompletnego wniosku w ZUS. Osoby zainteresowane uzyskaniem renty chorobowej powinny dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i – w razie wątpliwości – skonsultować się z doradcą ZUS lub prawnikiem specjalizującym się w prawie ubezpieczeń społecznych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1749, z późn. zm.) oraz Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.
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