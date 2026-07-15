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Złóż wniosek do ZUS, a dostaniesz wyższą 14. emeryturę 2026. Nie wszyscy seniorzy skorzystają

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15 lipca 2026, 18:49
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Kto złoży ten wniosek do ZUS, dostanie wyższą 14. emeryturę 2026
Kto złoży ten wniosek do ZUS, dostanie wyższą 14. emeryturę 2026
Shutterstock

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Już w wrześniu 2026 ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Okazuje się, że część seniorów może otrzymać wyższe świadczenie „na rękę”, jeśli wcześniej złoży specjalny wniosek o symbolu EPD-21. Nie oznacza to jednak podwyżki samej czternastki. Chodzi o możliwość uniknięcia potrącenia zaliczki na podatek dochodowy. W niektórych przypadkach na konto może wpłynąć nawet kilkaset złotych więcej. ZUS podkreśla jednak, że nie jest to rozwiązanie dla wszystkich.

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Jaki wniosek trzeba złożyć przed wypłatą 14. emerytury?

Chodzi o formularz EPD-21, czyli wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Po jego złożeniu ZUS nie pobiera zaliczek na podatek nie tylko od emerytury lub renty, ale także od dodatkowych świadczeń, takich jak 13. i 14. emerytura. To znaczy, że część seniorów może otrzymać wyższą kwotę netto podczas wrześniowej wypłaty czternastki. Ale jest haczyk.

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Kto może dostać wyższą 14. emeryturę?

Najwięcej mogą zyskać osoby, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł i które obecnie mają potrącane zaliczki na podatek z dodatkowych świadczeń. W takiej sytuacji podatek pobrany od 13. i 14. emerytury jest później zwracany przez urząd skarbowy po rocznym rozliczeniu PIT.

Po złożeniu formularza EPD-21 senior nie musi czekać na zwrot podatku. ZUS po prostu nie pobierze zaliczki, dzięki czemu wypłata czternastki będzie wyższa już w momencie jej otrzymania.

O ile wyższą 14. emeryturę otrzyma senior?

Złożenie formularza EPD-21 może sprawić, że senior otrzyma „na rękę” więcej od około 175 zł przy minimalnej emeryturze do nawet 225 zł przy emeryturze 2,4 tys. zł brutto miesięcznie.

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Nie każdy emeryt powinien składać ten wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że formularz EPD-21 nie zawsze będzie korzystny. Problem może pojawić się wtedy, gdy łączne dochody seniora ze wszystkich źródeł przekroczą 30 tys. zł rocznie.

Dotyczy to między innymi osób, które:

  • pobierają drugie świadczenie z innej instytucji,
  • dorabiają do emerytury,
  • mają inne opodatkowane źródła dochodu np. wynajmują mieszkanie.

W takiej sytuacji niepobieranie zaliczek może zakończyć się niedopłatą podatku. Po rozliczeniu rocznym urząd skarbowy może zażądać dopłaty, która w niektórych przypadkach wyniesie nawet kilkaset złotych.

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Do kiedy warto złożyć formularz EPD-21?

Jeżeli senior chce, aby brak poboru zaliczki miał wpływ na wysokość tegorocznej 14. emerytury, nie powinien zwlekać ze złożeniem dokumentu. Wniosek można przekazać w placówce ZUS, wysłać pocztą albo złożyć elektronicznie przez PUE ZUS. Warto pamiętać, że zaczyna on działać od miesiąca następującego po miesiącu złożenia, czyli trzeba go złożyć do końca sierpnia.

Wniosek EPD-21 do pobrania

Wniosek EPD-21 z ZUS

Raz złożony wniosek działa także w kolejnych latach

To ważna informacja dla seniorów. Formularz EPD-21 nie obowiązuje tylko przez jeden rok. Po złożeniu pozostaje aktywny również w kolejnych latach, dopóki emeryt lub rencista go nie wycofa albo nie złoży innego wniosku podatkowego. Dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoje dochody.

Źródło: INFOR
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