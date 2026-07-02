REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Koniec 800 plus i 2403 zł dla każdego? Sejm podjął ostateczną decyzję

Koniec 800 plus i 2403 zł dla każdego? Sejm podjął ostateczną decyzję

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lipca 2026, 10:00
[Data aktualizacji 03 lipca 2026, 10:37]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
laptop kobieta zdziwienie
Likwidacja 800 plus i 2403 zł dla każdego? To miało zastąpić dotychczasowe świadczenia. Decyzja już zapadła
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do Sejmu trafił rewolucyjny projekt zakładający rezygnację z programu 800 plus oraz trzynastych i czternastych emerytur. W zamian każdy mieszkaniec Polski po ukończeniu 3. roku życia miałby otrzymywać 2403 zł miesięcznie bez żadnych dodatkowych warunków. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji podjęła już ostateczną decyzję w tej sprawie.

Rewolucja w systemie socjalnym: 2403 zł zamiast 800 plus

Pomysł opierał się na koncepcji tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP). Według założeń petycji, która została złożona w parlamencie, stałe miesięczne świadczenie miało wynosić połowę minimalnego wynagrodzenia brutto. Przy obecnych stawkach dawało to dokładnie 2403 zł dla każdego obywatela. Nowy mechanizm miał całkowicie przekształcić system wsparcia w Polsce. Aby udźwignąć tak ogromne obciążenie finansowe, autorzy propozycji przewidywali całkowitą likwidację najważniejszych programów socjalnych. Zamiast dotychczasowych transferów, Polacy mieli otrzymywać jedną, stałą kwotę. Reforma miała trwale zastąpić:

REKLAMA

REKLAMA

  • Program wychowawczy 800 plus,
  • Trzynastą emeryturę,
  • Czternastą emeryturę,
  • Zasiłki wypłacane w ramach pomocy społecznej.

Koszty zaporowe dla budżetu. Ministerstwo Finansów alarmuje

Głos w sprawie rewolucyjnych zmian zabrało Ministerstwo Finansów, które przygotowało szczegółową analizę skutków wprowadzenia nowego świadczenia. Urzędnicy resortu ocenili finansowe konsekwencje pomysłu jako katastrofalne dla stabilności państwa i wykluczyli możliwość prowadzenia prac nad takim rozwiązaniem. Z wyliczeń przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że:

  • Nawet okrojony wariant (1300 zł miesięcznie tylko dla dorosłych) kosztowałby 40 miliardów złotych każdego miesiąca.
  • W skali roku utrzymanie takiego zredukowanego systemu generowałoby wydatek na poziomie 480 miliardów złotych.
  • Kwota ta pochłonęłaby aż trzy czwarte planowanych dochodów budżetowych państwa.
  • Wydatki na program stanowiłyby ponad 12 procent krajowego PKB.

Jest ostateczna decyzja Sejmu. Wiemy, co z 800 plus

Analizy finansowe i ogromne ryzyko załamania finansów publicznych przesądziły o losie projektu. Sprawą zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji, która przeprowadziła ostateczną weryfikację wniosku. Posłowie zasiadający w komisji uznali obciążenie budżetu za niemożliwe do zaakceptowania. Podczas posiedzenia zapadła jednogłośna decyzja o odrzuceniu petycji. To całkowicie zamknęło drogę do dalszych prac nad bezwarunkowym dochodem podstawowym na etapie parlamentarnym. Dla milionów Polaków oznacza to jedno: rewolucji nie będzie. Dotychczasowy system opieki społecznej nie zostanie naruszony, a program 800 plus, dodatkowe emerytury oraz zasiłki będą nadal wypłacane na obecnych zasadach.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co zakładała petycja o bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce?

Petycja zakładała stałe miesięczne świadczenie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli 2403 zł dla każdego obywatela.

Jakie świadczenia miał zastąpić bezwarunkowy dochód podstawowy 2403 zł?

Reforma miała trwale zastąpić program wychowawczy 800 plus, trzynastą emeryturę, czternastą emeryturę oraz zasiłki wypłacane w ramach pomocy społecznej.

Jak Ministerstwo Finansów oceniło koszty bezwarunkowego dochodu podstawowego?

Ministerstwo Finansów oceniło finansowe konsekwencje pomysłu jako katastrofalne dla stabilności państwa i wykluczyło możliwość prowadzenia prac nad takim rozwiązaniem.

Ile miał kosztować okrojony wariant bezwarunkowego dochodu podstawowego według Ministerstwa Finansów?

Okrojony wariant, czyli 1300 zł miesięcznie tylko dla dorosłych, kosztowałby 40 miliardów złotych każdego miesiąca i 480 miliardów złotych rocznie.

Jaką decyzję podjęła sejmowa Komisja do Spraw Petycji w sprawie petycji o BDP?

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji jednogłośnie odrzuciła petycję. Program 800 plus, dodatkowe emerytury oraz zasiłki będą nadal wypłacane na obecnych zasadach.

Powiązane
Pilny komunikat ZUS od 1 lipca. Polacy muszą o tym wiedzieć. Zmieniają się kluczowe wnioski
Pilny komunikat ZUS od 1 lipca. Polacy muszą o tym wiedzieć. Zmieniają się kluczowe wnioski
300 zł na wyprawkę szkolną już do wzięcia. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek
300 zł na wyprawkę szkolną już do wzięcia. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek
500 plus dla emerytów w 2026 roku. ZUS zmienia zasady, więcej osób dostanie pieniądze
500 plus dla emerytów w 2026 roku. ZUS zmienia zasady, więcej osób dostanie pieniądze
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czy kierowca może pracować bez klimatyzacji w aucie? Przepisy BHP a obowiązek zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę
03 lip 2026

Fala upałów w Polsce powoduje, że w samochodach bez klimatyzacji trudno jest funkcjonować. Bywa, że w środku jest 40 stopni. Czy kierowca może pracować w aucie bez klimatyzacji? Przepisy BHP nie określają obowiązku zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę. Co może zrobić pracownik?
Karol Nawrocki wetuje ustawę o prawach ucznia. Rozbieżne oceny w środowisku edukacji
03 lip 2026

Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli dobrze oceniają decyzję prezydenta o zawetowaniu tzw. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Wskazują, że podzielił podnoszone przez nie argumenty o tym, że będzie ona stwarzać problemy, niszczyć relacje między uczniami a nauczycielami i zwiększy biurokrację.
Egzamin ósmoklasisty 2026: CKE podała średnie wyniki z języka polskiego i matematyki
03 lip 2026

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 55 proc. – poinformowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Rynek mieszkaniowy w Polsce zmienia kierunek. Eksperci wskazują, co odgrywa teraz ważną rolę.
03 lip 2026

Polski rynek mieszkaniowy wchodzi w etap, w którym o dynamice sprzedaży i kierunkach rozwoju coraz mniej decydują stwarzane przez państwo bodźce popytowe, rośnie natomiast wpływ suburbanizacji, na znaczeniu zyskują rynki regionalne, a także automatyzacja sprzedaży - ocenili eksperci JLL.

REKLAMA

Lokalna żywność na pierwszym planie. Polacy wskazują nowy kierunek dla handlu
03 lip 2026

Bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76 proc. Polaków, a 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
Uważaj! Przy zakupie tych robotów nie skorzystasz z ulgi na robotyzację [interpretacja KIS]
03 lip 2026

Kupiłeś w pełni zautomatyzowany magazyn i liczysz na odliczenie połowy wydatków w ramach ulgi na robotyzację? Skarbówka ma dla ciebie złą wiadomość. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej robot pracujący wyłącznie w magazynie lub centrum logistycznym nie jest robotem przemysłowym w rozumieniu przepisów o uldze na robotyzację.

Zmiany w 800 plus. W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
03 lip 2026

Rodzice pobierający świadczenie 800 plus powinni w tym miesiącu zwrócić uwagę na harmonogram wypłat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni terminy przekazywania pieniędzy. Jaki jest tego powód?
Wgląd do arkusza egzaminu ósmoklasisty
02 lip 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy najważniejszy sprawdzian wiedzy, który może przesądzić o dostaniu się do wymarzonej szkoły, a następnie dalszej ścieżce zawodowej. Co, jeśli wyniki okazują się być gorsze od przewidywanych i uczeń ma wątpliwości, czy został prawidłowo oceniony?

REKLAMA

Sposoby na ciągłość pracy w okresie wakacyjnym: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe?
02 lip 2026

Są różne sposoby na zachowanie ciągłości pracy w okresie wakacyjnym, np.: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe? Oto praktyczne wskazówki.
Fikcyjna faktura w KSeF - Stanowski i Mentzen celem prowokacji. Ale wystawca zapłaci olbrzymi VAT za fakturę na ponad 4 mln zł
02 lip 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) staje się areną bezprecedensowych walk medialno-politycznych. Pojawienie się w nim faktury opiewającej na kwotę ponad 4,3 mln zł brutto, wystawionej na firmy Krzysztofa Stanowskiego oraz Sławomira Mentzena, wywołało medialne trzęsienie ziemi. Dla opinii publicznej to sensacja, a dla branży mocny sygnał ostrzegawczy. Co najważniejsze - ten z pozoru niewinny, złośliwy żart skończy się dla jego autora finansowym dramatem. Przepisy ustawy o VAT są bowiem nieubłagane: wystawca tej faktury będzie musiał zapłacić gigantyczny podatek, nawet jeśli żadna usługa nie została wykonana.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA