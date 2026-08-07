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Renta szkoleniowa z ZUS. Sprawdź, jak dostać pieniądze na nowy zawód

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07 sierpnia 2026, 08:00
[Data aktualizacji 07 sierpnia 2026, 16:34]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus pieniądze gotówka
Renta szkoleniowa z ZUS. Mało znane świadczenie, które płaci za przekwalifikowanie zawodowe
Shutterstock

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Utrata zdrowia uniemożliwiająca dalszą pracę w dotychczasowym zawodzie to ogromny cios, ale nie musi oznaczać końca aktywności zawodowej. ZUS przypomina o istnieniu renty szkoleniowej. To wyjątkowe i mało znane świadczenie, które nie tylko gwarantuje comiesięczny zastrzyk gotówki, ale przede wszystkim finansuje naukę nowego fachu. Kto może ubiegać się o te pieniądze, ile dokładnie wynosi wypłata i jak długo ZUS pozwala z niej korzystać?

Większość Polaków kojarzy system rentowy ZUS wyłącznie z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Tymczasem przepisy przewidują instrument, którego celem nie jest pasywne wypłacanie środków, ale aktywna pomoc w powrocie na rynek pracy.

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Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to rozwiązanie dla osób, które z powodów zdrowotnych (np. w wyniku ciężkiego wypadku przy pracy lub postępującej choroby zawodowej) bezpowrotnie straciły możliwość wykonywania swojego dotychczasowego zajęcia, ale ich ogólny stan zdrowia pozwala na podjęcie innej pracy po uprzednim przekwalifikowaniu. Państwo płaci za to, by chory zyskał nowy zawód.

Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową? Kluczowe warunki ZUS

Aby otrzymać rentę szkoleniową, wnioskodawca musi spełnić jednocześnie kilka restrykcyjnych warunków formalnych i medycznych:

  1. Orzeczenie lekarza orzecznika: Kluczowym dokumentem jest orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS lub Komisji Lekarskiej ZUS stwierdzające celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
  2. Wymagany staż ubezpieczeniowy: Podobnie jak przy klasycznej rencie, wnioskodawca musi wykazać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy, uzależniony od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy (np. minimum 5 lat dla osób powyżej 30. roku życia).
  3. Czas powstania niezdolności: Niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie musi powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych określonych w ustawie, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Najczęstszymi beneficjentami tego świadczenia są osoby po wypadkach (np. pracownik budowlany, który z powodu urazu kręgosłupa nie może dźwigać, ale może pracować w biurze) oraz osoby zmagające się z chorobami zawodowymi układu ruchu czy wzroku.

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Ile wynosi renta szkoleniowa? Gwarantowane minimum

Kwestia finansowa to jeden z największych atutów tego świadczenia. Renta szkoleniowa jest wyliczana w sposób bardzo korzystny dla ubezpieczonego, aby zapewnić mu stabilność finansową w trakcie nauki.

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  • Standardowa kwota: Świadczenie wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty.
  • Gwarantowane minimum: Renta szkoleniowa nie może być niższa niż kwota najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2026 roku kwota ta wynosi 1483,87 zł brutto.
  • Bonus za wypadek przy pracy: Jeśli utrata możliwości wykonywania zawodu była skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa wzrasta i wynosi aż 100% podstawy wymiaru renty (finansowana jest wtedy z funduszu wypadkowego).

Co ważne, kwota ta trafia bezpośrednio do kieszeni ubezpieczonego na pokrycie kosztów utrzymania, podczas gdy same koszty kursów zawodowych i szkoleń są opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP).

Jak długo ZUS wypłaca pieniądze? Czas na naukę jest ściśle określony

Renta szkoleniowa z założenia jest świadczeniem terminowym. ZUS nie przyznaje jej na stałe, ponieważ jej celem jest jedynie zabezpieczenie okresu edukacji.

  • Okres podstawowy: Świadczenie przyznawane jest standardowo na okres 6 miesięcy.
  • Możliwość przedłużenia: Czas ten może zostać wydłużony na wniosek starosty (urzędu pracy) o okres niezbędny do ukończenia szkolenia i pełnego przekwalifikowania zawodowego. Maksymalnie renta szkoleniowa może być wypłacana przez 36 miesięcy (3 lata).
  • Skrócenie wypłaty: ZUS natychmiast wstrzyma wypłatę pieniędzy, jeśli ubezpieczony z własnej winy nie podejmie szkolenia, przerwie kurs lub zacznie opuszczać zajęcia bez usprawiedliwienia. Informacje o postępach w nauce regularnie przekazuje do ZUS urząd pracy.

Po zakończeniu okresu pobierania renty szkoleniowej i zdobyciu nowego zawodu, urzędy pracy pomagają w znalezieniu nowego, dostosowanego do stanu zdrowia zatrudnienia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o rentę szkoleniową

Jak dostać rentę szkoleniową z ZUS? Aby otrzymać rentę szkoleniową, należy złożyć do ZUS wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (formularz ERN) wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (OL-9) wystawionym przez lekarza prowadzącego. Podczas badania Lekarz Orzecznik ZUS musi wydać oficjalne orzeczenie, że istnieje celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na stan zdrowia.

Czy na rencie szkoleniowej można pracować? Nie. Podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej (zarówno na umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne czy prowadzenie firmy) w trakcie pobierania renty szkoleniowej skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem wypłaty tego świadczenia przez ZUS. Renta ta ma finansowo zabezpieczać czas, w którym ubezpieczony poświęca się wyłącznie nauce i zdobywaniu nowych kwalifikacji.

Kto płaci za kursy i szkolenia podczas renty szkoleniowej? ZUS wypłaca ubezpieczonemu comiesięczne świadczenie pieniężne (rentę), natomiast za samą organizację, wybór oraz sfinansowanie kursów zawodowych odpowiada właściwy Powiatowy Urząd Pracy (PUP). Po przyznaniu renty przez ZUS, ubezpieczony zostaje skierowany do urzędu pracy, gdzie doradca zawodowy dobiera szkolenie adekwatne do jego predyspozycji i ograniczeń zdrowotnych.

Co się dzieje, gdy nie zdam egzaminu na rencie szkoleniowej? Jeśli ubezpieczony rzetelnie uczestniczył w zajęciach, ale nie zdał egzaminu końcowego z przyczyn niezależnych, starosta może wnioskować do ZUS o przedłużenie renty w celu podejścia do egzaminu poprawkowego lub dokończenia edukacji. Jeśli jednak niepowodzenie wynika z rażącego niedbalstwa lub porzucenia nauki, ZUS natychmiast odbierze prawo do świadczenia.

Czy renta szkoleniowa wlicza się do stażu emerytalnego? Tak. Okres pobierania renty szkoleniowej jest traktowany przez przepisy ubezpieczeniowe jako okres nieskładkowy. Oznacza to, że czas spędzony na przekwalifikowaniu zawodowym pod okiem ZUS i urzędu pracy dopisuje się do ogólnego stażu ubezpieczeniowego, co ma znaczenie przy późniejszym ustalaniu prawa do emerytury.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę szkoleniową z ZUS?

Wymagane są: orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS lub Komisji Lekarskiej ZUS o celowości przekwalifikowania, odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy oraz powstanie niezdolności w okresach ustawowych albo nie później niż 18 miesięcy od ich ustania.

Ile wynosi renta szkoleniowa z ZUS?

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty i nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy; od 1 marca 2026 roku to 1483,87 zł brutto. Po wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej wynosi 100% podstawy wymiaru renty.

Jak długo ZUS wypłaca rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa jest standardowo przyznawana na 6 miesięcy. Na wniosek starosty może zostać wydłużona o okres niezbędny do ukończenia szkolenia, maksymalnie do 36 miesięcy (3 lata).

Czy podczas pobierania renty szkoleniowej z ZUS można pracować zarobkowo?

Nie. Podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej, w tym na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne lub prowadzenie firmy, skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem wypłaty renty szkoleniowej przez ZUS.

Kto finansuje kursy zawodowe podczas pobierania renty szkoleniowej z ZUS?

ZUS wypłaca ubezpieczonemu comiesięczną rentę szkoleniową, natomiast za organizację, wybór oraz sfinansowanie kursów zawodowych odpowiada właściwy Powiatowy Urząd Pracy (PUP).

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Źródło: INFOR
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