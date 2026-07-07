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Rząd zdecydował w sprawie wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.

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07 lipca 2026, 10:10
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
Rząd zdecydował w sprawie wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.
Rząd zdecydował w sprawie wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.
Shutterstock

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Rząd opublikował już projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. Co w praktyce oznacza to dla seniorów w kontekście tegorocznej 14. emerytury?

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Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r., Numer w wykazie prac - RD308

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia ... 2026 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2025 r. poz. 183) zarządza się, co następuje: § 1. W 2026 r. kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłaca się w miesiącu wrześniu. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

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Kiedy wypłata 14. emerytury?

Emeryci i renciści w zasadzie więc już znają termin wypłaty kolejnej "czternastki" w 2026 roku. Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, które precyzyjnie określa miesiąc, w którym trafi do nich dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów – powszechnie znane jako "14. emerytura" – zostanie wypłacone we wrześniu 2026 roku. Dokument precyzyjnie wskazuje ten miesiąc jako termin realizacji świadczenia, kończąc tym samym niepewność co do harmonogramu wypłat świadczeń.

Dlaczego akurat wrzesień? Liczą się możliwości organów rentowych

Wybór konkretnego miesiąca wypłaty nie jest przypadkowy. Rada Ministrów, ustalając termin, musi brać pod uwagę możliwości techniczne i organizacyjne instytucji odpowiedzialnych za realizację wypłat – czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz zakładów emerytalno-rentowych służb mundurowych. To właśnie zdolność tych organów do sprawnego przeprowadzenia całej operacji finansowej zdecydowała o wyborze września jako optymalnego terminu.

Warto podkreślić, że ustawa nakłada na rząd konkretny termin wydania takiego rozporządzenia – musi to nastąpić nie później niż do 31 października danego roku. Tym samym rozporządzenie na 2026 rok mieści się w ustawowych ramach czasowych.

14. emerytura: skąd bierze się obowiązek wydania rozporządzenia?

Podstawą prawną dla całego mechanizmu jest ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. To właśnie ta ustawa – obowiązująca od 2023 roku – wprowadziła coroczną, dodatkową wypłatę dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Określa ona zarówno warunki, jakie trzeba spełnić, by otrzymać "czternastkę", jak i ogólne zasady jej wypłaty.

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Co istotne, ustawodawca nie wskazał sztywno konkretnego miesiąca wypłaty na stałe – zamiast tego upoważnił Radę Ministrów do corocznego określania tego terminu w drodze rozporządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest elastyczne dostosowanie terminu do bieżącej sytuacji organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za wypłaty.

Komu przysługuje dodatkowe świadczenie?

Prawo do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego mają osoby, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty posiadają prawo do świadczeń wymienionych enumeratywnie w ustawie. Oznacza to, że o przyznaniu "czternastki" decyduje status świadczeniobiorcy bezpośrednio przed terminem wypłaty – w tym przypadku przed wrześniem 2026 roku.

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Kiedy przepisy wejdą w życie i dlaczego tak szybko

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie już następnego dnia po jego ogłoszeniu – a więc znacznie szybciej niż standardowe czternaście dni przewidziane w ogólnych przepisach o ogłaszaniu aktów normatywnych. Takie przyspieszone tempo jest jednak w pełni uzasadnione: dokument ma zostać opublikowany w lipcu 2026 roku, czyli z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną wypłatą we wrześniu. Ten czas jest niezbędny organom rentowym na przygotowanie się organizacyjne i techniczne do realizacji wypłat na masową skalę. Szybkie wejście w życie przepisów nie narusza przy tym zasad demokratycznego państwa prawnego ani reguł prawidłowej legislacji – wynika wyłącznie z konieczności zachowania odpowiedniego harmonogramu działań.

Projektowane rozporządzenie ma charakter czysto wykonawczy i nie budzi żadnych wątpliwości natury prawnej czy proceduralnej. Nie wymaga konsultacji z instytucjami Unii Europejskiej, nie zawiera przepisów technicznych wymagających notyfikacji, a także – jak podkreślają autorzy projektu – nie stwarza żadnych zagrożeń korupcyjnych. Dokument zostanie opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie ze standardową procedurą dotyczącą przejrzystości procesu legislacyjnego.

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, który jednoznacznie wskazuje wrzesień 2026 roku jako miesiąc wypłaty kolejnej "14. emerytury". Decyzja ta wynika z ustawowego obowiązku corocznego określania terminu wypłaty przez rząd, przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych ZUS, KRUS i innych instytucji rentowych. Rozporządzenie ma wejść w życie w lipcu 2026 roku, dając organom wypłacającym świadczenie odpowiedni czas na przygotowania. Dla milionów polskich emerytów i rencistów oznacza to jasność co do terminu, w którym mogą spodziewać się dodatkowych pieniędzy na swoich kontach.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r., numer w wykazie prac - RD308

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Źródło: INFOR
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