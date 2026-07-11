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ZUS wypłaci ponad 4000 zł na opiekę nad rodzicem. Jeden szczegół decyduje o przelewie

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11 lipca 2026, 15:25
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
opieka, senior, emeryt
Dodatkowe pieniądze na opiekę nad rodzicem w 2026. Jak dostać ponad 4000 zł z ZUS?
Shutterstock

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Zajmujesz się chorym lub starszym rodzicem? Państwo zmieniło zasady gry. Tradycyjne zasiłki odchodzą w zapomnienie, a na ich miejsce weszło potężne świadczenie wspierające. W lipcu 2026 roku kwoty zwalają z nóg - najbardziej niesamodzielni seniorzy mogą otrzymać z ZUS nawet 4353 zł miesięcznie. Te pieniądze legalnie mogą trafić do Twojej kieszeni jako wynagrodzenie za opiekę. Jak krok po kroku ominąć urzędowe pułapki i zdobyć najwyższą stawkę?

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Świadczenie wspierające 2026. Nowy próg punktowy otworzył drzwi dla tysięcy rodzin

Od stycznia 2026 roku weszła w życie kluczowa nowelizacja przepisów. Próg punktowy uprawniający do otrzymania gotówki spadł do minimum 70 punktów w skali WZON. To oznacza, że w 2026 roku o pieniądze może ubiegać się znacznie większa grupa seniorów niż rok czy dwa lata temu. Co ważne: pieniądze trafiają bezpośrednio na konto niepełnosprawnego rodzica, ale przepisy zostały skonstruowane tak, aby senior mógł z tych środków opłacić Ciebie jako oficjalnego opiekuna.

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Tyle przeleje ZUS w lipcu 2026 roku (Aktualne stawki netto)

Kwoty zależą od poziomu niesamodzielności i są powiązane z tegoroczną rentą socjalną (1978,49 zł):

  • 4353 zł (220 proc. renty) - przy 95–100 pkt WZON,
  • 3562 zł (180 proc. renty) - przy 90–94 pkt WZON,
  • 2375 zł (120 proc. renty) - przy 85–89 pkt WZON,
  • 1583 zł (80 proc. renty) - przy 80–84 pkt WZON,
  • 1187 zł (60 proc. renty) - przy 75–79 pkt WZON,
  • 792 zł (40 proc. renty) - przy 70–74 pkt WZON.

Pułapka urzędowa. Świadczenie pielęgnacyjne już NIE DLA CIEBIE

Wielu opiekunów dorosłych osób popełnia błąd, szukając w sieci informacji o świadczeniu pielęgnacyjnym (które w 2026 roku wynosi kuszące 3386 zł). Uwaga! Urząd odrzuci Twój wniosek. To świadczenie przysługuje obecnie wyłącznie na dzieci. Jeśli opiekujesz się dorosłym rodzicem, Twoją jedyną drogą do dużych pieniędzy jest opisane wyżej świadczenie wspierające.

Nie masz 70 punktów WZON? Odbierz mniejsze kwoty (ZUS i MOPS)

Jeśli stan zdrowia rodzica jest lepszy i komisja przyzna mniej niż 70 punktów, nadal nie zostajecie bez pomocy. W lipcu 2026 roku działają dwa alternatywne programy:

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  1. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS (366,68 zł) - trafia do każdego seniora po 75. roku życia automatycznie lub wcześniej, jeśli lekarz orzeknie całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.
  2. Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS (215,84 zł) - dla osób bez prawa do emerytury/renty z ZUS. Pamiętaj: nie można łączyć dodatku z zasiłkiem.

Instrukcja krok po kroku: Jak załatwić formalności bez wychodzenia z domu?

Algorytmy urzędowe wymagają precyzji. Jeśli pomylisz kolejność wniosków, procedura wydłuży się o miesiące.

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  • Krok 1: Rodzic musi posiadać status osoby z niepełnosprawnością (np. orzeczenie o znacznym stopniu).
  • Krok 2: Składasz wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (PPW) do Wojewódzkiego Zespołu (WZON). Możesz to zrobić online przez rządowy portal Empatia.
  • Krok 3: Po wizycie urzędnika i przyznaniu punktów (min. 70), logujesz się na PUE ZUS i składasz końcowy wniosek o wypłatę gotówki.

Wszystkie oficjalne komunikaty i wzory dokumentów znajdziesz na stronie Gov.pl.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaki próg punktowy WZON uprawnia do świadczenia wspierającego w 2026 roku?

Od stycznia 2026 roku próg punktowy uprawniający do gotówki spadł do minimum 70 punktów w skali WZON. O pieniądze może ubiegać się większa grupa seniorów niż rok czy dwa lata temu.

Ile ZUS przeleje w lipcu 2026 roku przy 95–100 punktach WZON?

W lipcu 2026 roku ZUS przeleje 4353 zł netto, czyli 220 proc. renty socjalnej, przy 95–100 pkt WZON. Kwoty są powiązane z rentą socjalną 1978,49 zł.

Czy świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku przysługuje opiekunowi dorosłego rodzica?

Nie. Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku wynosi 3386 zł, ale przysługuje obecnie wyłącznie na dzieci; wniosek opiekuna dorosłej osoby urząd odrzuci.

Jakie świadczenia działają w lipcu 2026 roku, gdy rodzic ma mniej niż 70 punktów WZON?

W lipcu 2026 roku działają dodatek pielęgnacyjny z ZUS 366,68 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny z MOPS 215,84 zł. Nie można łączyć dodatku z zasiłkiem.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego przez PUE ZUS?

Najpierw rodzic musi mieć status osoby z niepełnosprawnością. Potem składa się wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia do WZON, np. przez portal Empatia; po przyznaniu minimum 70 punktów składa się końcowy wniosek na PUE ZUS.

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Źródło: INFOR
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