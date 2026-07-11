Emerytura w wieku 40 lat i to bez podatku? Ponad 5100 zł co miesiąc dla wybranych

Dla zdecydowanej większości Polaków wizja przejścia na zasłużony odpoczynek materializuje się dopiero po osiągnięciu 60 lub 65 lat. Istnieje jednak wyjątkowa, elitarna grupa osób, która na stały i dożywotni zastrzyk gotówki od państwa może liczyć już po ukończeniu 40. roku życia. Mowa o tzw. emeryturze olimpijskiej, której stawka wzrosła i wynosi obecnie dokładnie 5116,99 zł miesięcznie. Te pieniądze nie podlegają żadnemu opodatkowaniu, a urzędnicy przeleją pełną kwotę bez względu na to, ile wynosi Twoja standardowa pensja czy kapitał w ZUS.

Czym jest emerytura olimpijska i dlaczego kwoty tak szybko rosną?

Świadczenie olimpijskie to specjalna forma uhonorowania oraz wsparcia materialnego dla wybitnych reprezentantów kraju, którzy po latach morderczych treningów kończą wyczynową karierę sportową. Wysokość tego świadczenia jest bezpośrednio powiązana z kwotą bazową dla korpusu służby cywilnej (ustalaną co roku w ustawie budżetowej) i stanowi jej 1,8-krotność. Dzięki temu świadczenie regularnie rośnie:

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W 2024 roku - wynosiło 4203,00 zł miesięcznie.

W 2025 roku - sięgało 4967,95 zł miesięcznie.

W 2026 roku - wzrosło do poziomu 5116,99 zł miesięcznie.

Z danych Ministerstwa Sportu wynika, że to prestiżowe wsparcie trafia obecnie do zaledwie około 600 osób w całej Polsce.

Cztery twarde warunki. Kto ma prawo do wypłaty emerytury olimpijskiej?

Pieniądze te nie są przyznawane automatycznie za sam udział w zawodach międzynarodowych. Aby minister sportu wydał pozytywną decyzję, wnioskodawca musi spełnić łącznie cztery rygorystyczne kryteria:

Medal olimpijski: Zdobycie co najmniej jednego medalu (złotego, srebrnego lub brązowego) na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych. Wiek: Ukończenie 40. roku życia. Status prawny: Posiadanie polskiego obywatelstwa oraz pełna niekaralność (brak prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne lub skarbowe, a także brak dyskwalifikacji za stosowanie dopingu). Koniec kariery: Oficjalne zakończenie kariery sportowej i zaprzestanie udziału w oficjalnych zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe.

Finansowy raj. Brak podatku, składek i limitów dochodowych

Świadczenie olimpijskie rządzi się zupełnie innymi prawami niż tradycyjne emerytury z systemu powszechnego:

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0 proc. podatku: Od kwoty 5116,99 zł nie jest potrącana zaliczka na podatek dochodowy (PIT) ani składka zdrowotna. Na konto sportowca wpływa dokładnie taka sama kwota, jaka widnieje w ustawie.

Pełna niezależność: Emerytura ta jest wypłacana całkowicie niezależnie od tego, czy laureat pobiera już tradycyjną emeryturę lub rentę z ZUS bądź KRUS.

Brak limitów: Liczba oraz kruszec zdobytych medali nie mają wpływu na wysokość przelewu. Zdobywca jednego brązowego krążka otrzymuje dokładnie taką samą kwotę, jak wielokrotny mistrz olimpijski.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o emeryturę olimpijską

Ile dokładnie wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku? W 2026 roku wysokość tego specjalnego świadczenia wynosi dokładnie 5116,99 zł miesięcznie. Kwota ta jest wypłacana w całości "na rękę".

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Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie tych pieniędzy? Wniosek o przyznanie emerytury olimpijskiej nie trafia do ZUS ani KRUS. Należy go skierować bezpośrednio do urzędu Ministra Sportu i Turystyki, który po weryfikacji dokumentów wydaje decyzję administracyjną.

Czy czynny sportowiec, który skończył 40 lat, może pobierać dodatek? Nie. Podstawowym warunkiem wypłaty pieniędzy jest definitywne zakończenie kariery wyczynowej. Dopóki sportowiec startuje w oficjalnych zawodach pod egidą polskiego związku sportowego, wypłata jest zablokowana.

Czy od emerytury olimpijskiej potrąca się podatek dochodowy? Nie. Świadczenie to jest prawnie zwolnione z jakichkolwiek potrąceń podatkowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota brutto jest równa kwocie netto.

Co z projektem emerytur stażowych, o którym głośno w lipcu 2026 roku? Projekt wprowadzający emerytury stażowe (pozwalające na zakończenie pracy po wypracowaniu odpowiednich lat stażu, bez względu na wiek) w lipcu 2026 roku wciąż nie obowiązuje. Reforma od dwóch lat jest zablokowana przez spory wewnątrz rządu.