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ZUS wypłaci jednorazowo 4000 zł bez względu na dochód. Jeden twardy warunek decyduje o pieniądzach

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10 lipca 2026, 15:15
[Data aktualizacji 11 lipca 2026, 15:36]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, świadczenie
Świadczenie "Za życiem" w 2026 roku. Jak odebrać 4000 zł i kto ma prawo do rządowego wsparcia?
Shutterstock

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Świadczenie "Za życiem" to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 4000 zł przyznawane rodzinom bez względu na ich dochód. Pieniądze te przysługują z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

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Rządowy program "Za Życiem" realizowany w edycji 2022-2026 skupia się na zabezpieczeniu potrzeb najmłodszych pacjentów i ich opiekunów, oferując nie tylko bezpośredni zastrzyk gotówki, ale i bezpłatne wsparcie systemowe.

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Kto może złożyć wniosek o 4000 zł z programu "Za życiem"?

O jednorazową pomoc finansową z budżetu państwa może ubiegać się matka lub ojciec noworodka. Prawo to przysługuje również opiekunowi prawnemu (osobie, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem) oraz opiekunowi faktycznemu, czyli osobie, która faktycznie zajmuje się maluchem i złożyła do sądu rodzinnego wniosek o jego adopcję. Państwo wypłaca świadczenie "Za życiem" bez względu na zarobki rodziców, co oznacza, że kryterium dochodowe tutaj w ogóle nie obowiązuje. Pieniądze nie zostaną jednak przyznane, jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej.

Zaświadczenia lekarskie. Kluczowy warunek przyznania pieniędzy

Fundamentem do wydania pozytywnej decyzji administracyjnej jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji medycznej. Przepisy precyzyjnie określają kompetencje lekarzy mogących wystawić kluczowy dokument potwierdzający wadę letalną, ciężkie upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka. Zaświadczenie musi wydać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w jednej z następujących dziedzin:

  • Położnictwo i ginekologia,
  • Perinatologia,
  • Neonatologia,
  • Neurologia dziecięca,
  • Kardiologia dziecięca,
  • Chirurgia dziecięca.

Drugim niezbędnym dokumentem dla biologicznych rodziców jest zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod stałą opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do momentu porodu. Taki dokument wystawia lekarz ginekolog lub położna. Warto wiedzieć: z tego obowiązku całkowicie zwolnieni są opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni oraz osoby, które adoptowały dziecko.

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Gdzie złożyć dokumenty i ile trwa procedura?

Wnioski o wypłatę jednorazowego wsparcia przyjmują urzędy miast, urzędy gmin oraz lokalne ośrodki pomocy społecznej (np. MOPS lub GOPS) właściwe dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Odpowiednie formularze można pobrać bezpośrednio w placówkach lub na stronach internetowych urzędów. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, urzędnicy mają jeden miesiąc na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku. W sprawach skomplikowanych, wymagających szczegółowych analiz dokumentacji medycznej, czas oczekiwania na decyzję może wydłużyć się do dwóch miesięcy. W przypadku odmowy przyznania środków rodzicowi przysługuje prawo do wniesienia bezpłatnego odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma.

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Bezwzględny termin roczny. Nie spóźnij się ze złożeniem wniosku!

Czas na dopełnienie formalności jest ściśle ograniczony przepisami prawa. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia musisz złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Jeżeli sprawa dotyczy dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adopcją, termin 12 miesięcy liczy się od dnia oficjalnego objęcia dziecka tą opieką, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Przepisy są pod tym względem nieubłagane. Każdy wniosek, który wpłynie do urzędu choćby jeden dzień po upływie ustawowego roku, zostanie automatycznie pozostawiony bez rozpoznania.

Asystent rodziny. Dodatkowe wsparcie dla domowników

Program "Za życiem" to nie tylko jednorazowy przelew bankowy. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" gwarantuje rodzinom prawo do bezpłatnego wsparcia ze strony asystenta rodziny. Asystent pełni funkcję koordynatora i przewodnika po skomplikowanym systemie prawno-medycznym. Jego zadaniem jest pomoc w załatwianiu bieżących spraw urzędowych, doradztwo w obszarze pozyskiwania specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, a także koordynowanie dostępu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego czy wsparcia psychologicznego i hospicyjnego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o świadczenie "Za życiem"

Ile dokładnie wynosi świadczenie "Za życiem" w 2026 roku?

Wypłata ma charakter jednorazowy i wynosi dokładnie 4000 zł na jedno dziecko. Kwota ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy ubiegając się o to wsparcie, muszę przedstawić dochody rodziny?

Nie. Świadczenie "Za życiem" przysługuje całkowicie niezależnie od kryterium dochodowego. Majątek oraz zarobki rodziców czy opiekunów nie wpływają na prawo do otrzymania tych pieniędzy.

Czy zaświadczenie o wadzie dziecka może wystawić lekarz rodzinny?

Nie, lekarz POZ lub lekarz rodzinny nie posiada takich uprawnień w ramach tej ustawy. Dokument musi zostać wystawiony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty m.in. z zakresu neonatologii, perinatologii, ginekologii, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Co się stanie, jeśli kobieta zgłosiła się do ginekologa w 11. tygodniu ciąży?

W przypadku biologicznych rodziców prawo do świadczenia zostanie utracone, ponieważ ustawa bezwzględnie wymaga pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Wymóg ten nie dotyczy wyłącznie opiekunów prawnych, faktycznych oraz rodziców adopcyjnych.

Czy świadczenie "Za życiem" wyklucza pobieranie innych zasiłków na dziecko?

Nie. Uzyskanie 4000 zł z programu "Za życiem" nie koliduje z prawem do pobierania innych form wsparcia, takich jak świadczenie wychowawcze 800 plus, tzw. becikowe, świadczenia z programu „Aktywny Rodzic” czy zasiłki rodzinne i opiekuńcze.

Ile wynosi jednorazowe świadczenie „Za życiem” w 2026 roku?

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” wynosi 4000 zł na jedno dziecko. Kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Komu przysługuje jednorazowa pomoc finansowa z programu „Za życiem”?

O jednorazową pomoc finansową może ubiegać się matka lub ojciec noworodka. Prawo przysługuje także opiekunowi prawnemu oraz opiekunowi faktycznemu, który złożył do sądu rodzinnego wniosek o adopcję.

Jakie zaświadczenia są potrzebne biologicznym rodzicom do świadczenia „Za życiem”?

Potrzebne jest zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wymaganą specjalizacją oraz zaświadczenie, że matka pozostawała pod stałą opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do porodu.

Jaki jest termin złożenia wniosku o świadczenie „Za życiem”?

Wniosek trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Przy opiece prawnej, faktycznej lub adopcji termin liczy się od dnia objęcia dziecka opieką, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia „Za życiem” i ile trwa rozpatrzenie?

Wnioski przyjmują urzędy miast, urzędy gmin oraz lokalne ośrodki pomocy społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Urzędnicy mają jeden miesiąc na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

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Źródło: INFOR
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