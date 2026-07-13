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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS otwiera okienko transferowe dla rodziców. Wiemy, do kiedy musisz wysłać wniosek, aby dostać 300 zł na konto jeszcze przed wrześniem

ZUS otwiera okienko transferowe dla rodziców. Wiemy, do kiedy musisz wysłać wniosek, aby dostać 300 zł na konto jeszcze przed wrześniem

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13 lipca 2026, 10:35
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
300 plus 300 zł dobry start wyprawka szkolna
ZUS otwiera okienko transferowe dla rodziców. Wiemy, do kiedy musisz wysłać wniosek, aby dostać 300 zł na konto jeszcze przed wrześniem
Shutterstock

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Szkolny dzwonek zabrzmi dopiero za kilka tygodni, ale gorączka zakupowa i kompletowanie podręczników ruszają już teraz. Dla domowych budżetów to co roku potężny cios, dlatego ZUS uruchomił już przyjmowanie zgłoszeń po darmowe wsparcie. Pieniądze z programu "Dobry Start" przysługują bez względu na to, ile zarabiasz, ale urzędnicy postawili twardy warunek: system nie przyzna środków automatycznie. Przegapienie kluczowego terminu oznacza bezpowrotną utratę gotówki.

Wyślij formularz w te dni, a przelew przyjdzie błyskawicznie

ZUS przyjmuje elektroniczne zgłoszenia na rok szkolny 2026/2027 od 1 lipca. Czasu na dopełnienie formalności jest sporo, jednak data wysłania dokumentów ma kluczowe znaczenie dla terminu, w którym pieniądze wylądują na Twoim koncie. Harmonogram wypłat i ostateczne terminy:

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  • Lipiec i sierpień: Jeśli złożysz wniosek w tych miesiącach, gwarantowany przelew otrzymasz najpóźniej do 30 września.
  • Wrzesień - listopad: Złożenie dokumentów w tym okresie wydłuża czas oczekiwania. Urząd ma wtedy aż dwa miesiące na weryfikację i wypłatę.
  • 30 listopada 2026 roku: To absolutnie ostateczny dzień na wysłanie wniosku. Po tej dacie system zostanie zablokowany, a szansa na 300 zł przepadnie.

Pamiętaj, że tradycyjne papierowe wnioski odeszły w przeszłość. Zgłoszenie złożysz wyłącznie przez internet, korzystając z aplikacji mZUS, platformy eZUS, portalu Emp@tia lub systemów bankowości internetowej.

Kto dostanie wsparcie, a kogo system bezwzględnie odrzuci?

Świadczenie ma jasne kryteria wiekowe i edukacyjne. Przed uruchomieniem komputera warto upewnić się, czy Twoje dziecko spełnia ustawowe wymagania, aby uniknąć frustracji i odrzucenia wniosku przez system. Komu przysługuje 300 zł na wyprawkę?

  • Uczniowie w wieku do 20 lat (oraz do 24 lat w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
  • Pełnoletni uczniowie, którzy sami utrzymują się i kontynuują naukę w szkole.

Ważne wykluczenia: Pieniądze nie zostaną przyznane na dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz te realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówki). Program "Dobry Start" całkowicie omija również studentów uczelni wyższych.

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Kumulacja dodatków. Łącz 300 plus z innymi świadczeniami

Jednorazowe wsparcie na start roku szkolnego nie gryzie się z innymi formami pomocy państwowej. Rodzice mogą legalnie pobierać kilka świadczeń jednocześnie, co pozwala znacznie łatwiej przetrwać jesienny okres wydatków. Lista świadczeń, które możesz pobierać równolegle:

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  • 800 plus: Stałe, comiesięczne wsparcie przysługuje niezależnie od otrzymania 300 zł na wyprawkę.
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: Kwota 100 zł przysługuje osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (tu obowiązuje kryterium dochodowe).
  • Dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania: Wynosi 69 zł lub 113 zł miesięcznie dla dojeżdżających uczniów.
  • Gminne stypendia i zasiłki szkolne: Pomoc socjalna przyznawana przez samorządy dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub po nagłych zdarzeniach losowych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy ZUS przyjmuje wnioski o 300 zł z programu „Dobry Start” na rok szkolny 2026/2027?

ZUS przyjmuje elektroniczne zgłoszenia na rok szkolny 2026/2027 od 1 lipca.

Kiedy przyjdzie przelew z programu „Dobry Start”, jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu?

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, gwarantowany przelew z programu „Dobry Start” ma trafić na konto najpóźniej do 30 września.

Jaki jest ostateczny termin wysłania wniosku o 300 zł z programu „Dobry Start” w 2026 roku?

30 listopada 2026 roku to absolutnie ostateczny dzień na wysłanie wniosku. Po tej dacie system zostanie zablokowany, a szansa na 300 zł przepadnie.

Jak można złożyć wniosek o 300 zł z programu „Dobry Start”?

Wniosek o 300 zł z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie przez internet: przez aplikację mZUS, platformę eZUS, portal Emp@tia lub systemy bankowości internetowej.

Komu przysługuje 300 zł na wyprawkę z programu „Dobry Start”?

300 zł na wyprawkę przysługuje uczniom w wieku do 20 lat oraz do 24 lat w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Przysługuje także pełnoletnim uczniom, którzy sami utrzymują się i kontynuują naukę w szkole.

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Źródło: INFOR
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