Zaległa emerytura lub alimenty jednym przelewem? Możesz stracić prawo do zasiłku

Jednorazowa wypłata zaległej emerytury, renty czy alimentów może pozbawić prawa do zasiłku z pomocy społecznej – ale to, na jak długo, zależy od tego, na jaki sąd trafisz. Jedne składy orzekające rozliczają taki dochód „wstecz" (za miesiące, których dotyczy), inne – „na przyszłość" (od dnia wypłaty). RPO przyłączył się do sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i domaga się uchwały, która skończy z tą loterią. Stawka? Realne pieniądze dla tysięcy najuboższych rodzin w Polsce.

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Dochód jednorazowy a zasiłek - najważniejsze informacje

RPO przystąpił do sprawy z wniosku Prokuratora Generalnego do NSA o wydanie uchwały, która spowoduje jednolitą interpretację rozliczania dochodu jednorazowego w obliczaniu prawa do zasiłku z pomocy społecznej. Dotychczas takie same sprawy są rozstrzygane w różny sposób - jeżeli dostałeś np. wyrównanie emerytury z ZUS, walczyłeś o zasiłek pielęgnacyjny i wygrałeś, albo dostałeś ściągnięte przez komornika zaległe alimenty jednym przelewem - to kwota mogła być uwzględniona w dochodzie "na przyszłość" i spowodować utratę prawa do zasiłku. RPO i Prokurator Generalny chcą, by to się zmieniło, a otrzymane zaległości, które powinno się otrzymywać wcześniej regularnie, nie wpływały na bieżące prawo do zasiłku.

O co właściwie chodzi z dochodem jednorazowym przy zasiłku? Jeden przepis, dwa zupełnie różne wyroki

Wyobraź sobie taką sytuację. Pan Janusz przez dwa lata walczył w sądzie o podwyższenie emerytury. Wygrał. ZUS przelał mu jednym przelewem wyrównanie za 24 miesiące – powiedzmy, że 14 400 zł. Pan Janusz cieszy się, ale jednocześnie korzysta z zasiłku z pomocy społecznej, bo jego bieżąca emerytura jest niska.

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I tu zaczyna się problem. Urząd musi policzyć, jak ta jednorazowa wypłata wpływa na dochód pana Janusza. Przepis, który to reguluje – art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej – mówi tak: jeśli ktoś dostał jednorazowo dochód należny za dany okres, to kwotę tego dochodu uwzględnia się przez okres, za który go uzyskano.

Brzmi prosto? Niestety nie jest. Bo sądy administracyjne czytają ten przepis na dwa kompletnie różne sposoby.

Dochód jednorazowy a zasiłek: „wstecz" czy „na przyszłość"? Dwa obozy w polskich sądach

Wariant 1: Rozliczenie wstecz

Część sądów – w tym Naczelny Sąd Administracyjny w kilku wyrokach – uważa, że skoro wyrównanie dotyczy minionych miesięcy, to trzeba je dopisać do dochodów właśnie z tych minionych miesięcy. W praktyce oznacza to, że jednorazowa wypłata nie zawyża bieżącego dochodu i nie blokuje dostępu do pomocy społecznej na przyszłość.

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Tak orzekł np.: NSA w wyroku z 19 maja 2017 r. (sygn. I OSK 484/17),

NSA w wyroku z 17 czerwca 2025 r. (sygn. I OSK 1552/24),

WSA we Wrocławiu z 27 listopada 2025 r. (sygn. IV SA/Wr 312/25).

Wariant 2: Rozliczenie na przyszłość

Drugi obóz mówi coś zupełnie innego – dochód trzeba rozliczać do przodu, od momentu, kiedy pieniądze faktycznie wpłynęły na konto. Bo skoro ktoś realnie dysponuje gotówką, to nie można udawać, że jej nie ma.

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Tak orzekł np.: WSA w Gliwicach z 21 lutego 2017 r. (sygn. IV SA/Gl 796/16),

NSA z 18 czerwca 2020 r. (sygn. I OSK 243/20),

WSA w Olsztynie z 30 stycznia 2023 r. (sygn. II SA/Ol 534/22).

Dochód jednorazowy a zasiłek: dlaczego to ma ogromne znaczenie dla zwykłych ludzi?

Różnica między tymi dwoma interpretacjami to nie jest akademicka dyskusja prawników. To ma realne, czasem dramatyczne konsekwencje. Wróćmy do przykładu pana Janusza. Jeśli jego wyrównanie za 24 miesiące rozliczymy wstecz – powiększymy dochody z przeszłości, ale bieżący dochód zostaje bez zmian. Pan Janusz nadal spełnia kryterium dochodowe i dalej dostaje zasiłek.

Ale jeśli rozliczymy to na przyszłość – nagle przez kolejne 24 miesiące pan Janusz ma „podwyższony" dochód o 600 zł miesięcznie. Może przekroczyć kryterium dochodowe i stracić prawo do pomocy społecznej na dwa lata, mimo że po prostu dostał pieniądze, które i tak mu się należały wcześniej.

Rozliczenie wstecz Rozliczenie na przyszłość Gdzie trafia dochód Do minionych miesięcy Do przyszłych miesięcy Wpływ na bieżący zasiłek Brak Może zablokować zasiłek na wiele miesięcy Czy na tym tracisz Nie Tak - osoba najuboższa, uprawniona do zasiłku, która dostała należne jej pieniądze, może stracić zasiłek, bo jednorazowa wypłata zaległych świadczeń będzie uwzględniona w dochodzie

Dochód jednorazowy a zasiłek: co robi RPO i Prokurator Generalny?

Prokurator Generalny złożył 4 maja 2026 r. wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie tak zwanej uchwały siedmiu sędziów. To specjalny tryb – kiedy rozbieżności w orzecznictwie są na tyle poważne, że zwykłe rozpatrywanie kolejnych skarg ich nie rozwiąże, poszerzony skład NSA wydaje uchwałę, która jest wiążąca dla sądów administracyjnych w Polsce.

Ważne Prokurator Generalny opowiedział się za rozliczaniem „wstecz". Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do tego postępowania 26 czerwca 2026 r. i poparł stanowisko Prokuratora. W piśmie procesowym RPO wprost stwierdził, że utrzymywanie dwóch sprzecznych interpretacji podważa zaufanie obywateli do państwa.

Dochód jednorazowy a zasiłek: argumenty RPO – dlaczego „wstecz" jest jedyną logiczną odpowiedzią?

RPO w swoim piśmie do NSA przedstawił kilka mocnych argumentów. Warto je znać, bo dobrze tłumaczą, o co chodzi w tym sporze.

Po pierwsze – przepisy celowo rozróżniają dwa typy dochodów jednorazowych. Art. 8 ust. 11 dotyczy prawdziwie jednorazowych przychodów – np. darowizny, spadku, odszkodowania. Takie kwoty rozlicza się na 12 miesięcy od wypłaty. Z kolei art. 8 ust. 12 dotyczy czegoś innego – świadczeń okresowych (emerytura, alimenty, zasiłek rodzinny), które ktoś powinien dostawać co miesiąc, ale z różnych powodów dostał je z opóźnieniem, jednym przelewem. Gdyby oba przepisy rozliczać „na przyszłość", to po co ustawodawca w ogóle je rozdzielił? Po drugie – zaległe świadczenie to nie jest nowy dochód. To pieniądze, które dana osoba powinna była dostać wcześniej. Wyrównanie emerytury za minione 24 miesiące to nie jest tak, jakby ktoś wygrał na loterii. To pieniądze, na które ktoś czekał, często żyjąc w tym czasie poniżej minimum. Po trzecie – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej samo potwierdza taką wykładnię. W piśmie z 20 maja 2026 r. Departament Pomocy Społecznej wprost wskazał, że dochód wypłacony „z dołu" dolicza się do dochodu za minione miesiące. To nie jest wiążąca interpretacja, ale pokazuje intencję ustawodawcy.

Dochód jednorazowy a zasiłek: jakich świadczeń to dotyczy? Praktyczne przykłady

Przepis art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej może dotyczyć wielu sytuacji, z którymi spotykają się pracownicy OPS-ów na co dzień:

wyrównanie emerytury lub renty po wygranej odwołaniu w ZUS,

po wygranej odwołaniu w ZUS, zaległe alimenty wypłacone jednorazowo (np. po egzekucji komorniczej),

wypłacone jednorazowo (np. po egzekucji komorniczej), wyrównanie zasiłku rodzinnego za minione miesiące,

za minione miesiące, zaległy dodatek mieszkaniowy ,

, wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po decyzji sądu.

Ważne We wszystkich tych przypadkach chodzi o to samo: ktoś dostaje jednym przelewem pieniądze, które powinien był otrzymywać regularnie. I od interpretacji jednego przepisu zależy, czy ten przelew odbierze mu prawo do dalszej pomocy.

Dochód jednorazowy a zasiłek: co dalej? Kiedy można spodziewać się uchwały NSA?

Sprawa toczy się przed NSA pod sygnaturą I OPS 1/26. Termin posiedzenia w składzie siedmiu sędziów nie został jeszcze wyznaczony, ale biorąc pod uwagę, że we wniosku uczestniczą już i Prokurator Generalny, i RPO – można spodziewać się, że NSA potraktuje ją priorytetowo.

Uchwała siedmiu sędziów NSA będzie miała ogromne znaczenie praktyczne. Po jej wydaniu:

sądy administracyjne będą musiały stosować jednolitą wykładnię ,

, ośrodki pomocy społecznej zyskają jasną wytyczną, jak liczyć dochód ,

, obywatele przestaną być zakładnikami loterii, w której wynik zależy od tego, w którym województwie mieszkają.

Ważne Co robić, zanim NSA wyda uchwałę? Do tego czasu osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, mogą powoływać się na korzystne orzecznictwo NSA (rozliczanie „wstecz") i składać odwołania od niekorzystnych decyzji OPS.

Dochód jednorazowy a zasiłek - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest dochód jednorazowy w rozumieniu pomocy społecznej?

To kwota wypłacona jednym przelewem, która dotyczy świadczeń należnych za kilka miesięcy – np. wyrównanie emerytury, zaległe alimenty czy zaległy zasiłek rodzinny. Nie mylić z „prawdziwie jednorazowym" dochodem jak darowizna czy spadek – te reguluje inny przepis (art. 8 ust. 11).

Czy jednorazowa wypłata zaległej emerytury może pozbawić mnie zasiłku?

Może – i właśnie na tym polega problem. Jeśli urząd rozliczy ją „na przyszłość", Twój dochód zostanie sztucznie zawyżony na wiele miesięcy i możesz przekroczyć kryterium dochodowe. RPO i Prokurator Generalny uważają, że taka interpretacja jest błędna.

Co to jest uchwała siedmiu sędziów NSA?

To specjalna forma orzeczenia wydawanego przez poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jej celem jest ujednolicenie rozbieżnego orzecznictwa. Po wydaniu uchwały wszystkie sądy administracyjne powinny stosować się do zawartej w niej wykładni.

Ile wynosi kryterium dochodowe w pomocy społecznej w 2026 roku?

Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł na osobę. Nawet niewielkie zawyżenie dochodu przez błędne rozliczenie jednorazowej wypłaty może spowodować przekroczenie tego progu.

Co mogę zrobić, jeśli OPS rozliczył mój dochód „na przyszłość" i odmówił zasiłku?

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W odwołaniu warto powołać się na wyroki NSA przyjmujące rozliczanie „wstecz" – np. wyrok z 17 czerwca 2025 r. (sygn. I OSK 1552/24).

Czy uchwała NSA zmieni przepisy?

Nie – uchwała nie zmienia ustawy, ale ujednolica jej interpretację. Ministerstwo Rodziny sygnalizuje jednak, że zasadność zmian legislacyjnych w tym zakresie będzie rozważana w przyszłości.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich