REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tysiące złotych dla osób z tym orzeczeniem. Sprawdź pełną listę ulg i zniżek w 2026 roku

Tysiące złotych dla osób z tym orzeczeniem. Sprawdź pełną listę ulg i zniżek w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lipca 2026, 10:22
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
stopień niepełnosprawności
Masz to orzeczenie? Otwiera drogę do ponad 20 ulg w 2026 roku. Oto lista
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to dla wielu osób klucz do potężnych ulg i dodatkowych pieniędzy, o których istnieniu często nie mają pojęcia. Lekki, umiarkowany czy znaczny stopień – każdy z nich otwiera drzwi do zupełnie innych przywilejów w 2026 roku. Sprawdź, jak umiarkowany stopień pozwala drastycznie obniżyć podatki dzięki uldze rehabilitacyjnej, zdobyć gotówkę z PFRON czy odebrać kartę parkingową bez zbędnych odmów ze strony urzędników.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - co oznacza w 2026 roku?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, w Polsce wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu to taka, która:

REKLAMA

REKLAMA

  • ma naruszoną sprawność organizmu,
  • jest zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
  • wymaga odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy do swoich potrzeb.

Czas pracy i uprawnienia pracownicze

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystają ze szczególnych przywilejów w Kodeksie Pracy:

  • Skrócony czas pracy: Nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnej wysokości wynagrodzenia).
  • Dodatkowy urlop: Przysługuje 10 dni roboczych dodatkowego urlopu wypoczynkowego rocznie (po przepracowaniu roku od dnia uzyskania stopnia).
  • Przerwa w pracy: Dodatkowe 15 minut na gimnastykę lub wypoczynek, wliczane do czasu pracy.
  • Zwolnienia celowe: Prawo do płatnego zwolnienia z pracy (do 21 dni w roku) na turnus rehabilitacyjny lub wykonanie badań specjalistycznych, jeśli nie można ich zrobić poza godzinami pracy.

Świadczenia i ulgi - kwoty obowiązujące od 1 marca 2026 roku

W marcu 2026 roku, po corocznej waloryzacji, kwoty świadczeń prezentują się następująco:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: Wynosi 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje m.in. osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.
  • Świadczenie wspierające: Nowoczesna forma pomocy (wprowadzona w 2024 roku). Osoby z umiarkowanym stopniem mogą się o nie ubiegać, jeśli uzyskają odpowiednią liczbę punktów (od 70 pkt wzór) w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (WZON). Kwota wynosi od ok. 800 zł do ponad 4000 zł, zależnie od punktacji.
  • Zasiłek stały (MOPS): Dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności, których dochód jest niski. Maksymalna kwota to obecnie 1229 zł.
  • Renta socjalna: Wynosi 1908,88 zł brutto (po waloryzacji z marca 2026 roku).
  • Ulga rehabilitacyjna: Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki, sprzęt rehabilitacyjny, adaptację mieszkania czy używanie samochodu (limit ryczałtowy).
  • Karta parkingowa: Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem tylko przy symbolach 04-O (wzrok), 05-R (ruch), 10-N (neurologia) lub 07-S (układ krążenia/oddechowy) oraz przy stwierdzonych "znacznie ograniczonych możliwościach samodzielnego poruszania się".
  • Dofinansowania PFRON: Środki na likwidację barier (np. winda, remont łazienki), zakup aparatów słuchowych, protez, wózków aktywnych oraz dofinansowanie do studiów (program "Aktywny Samorząd").

Jakie schorzenia kwalifikują do orzeczenia?

Katalog schorzeń jest otwarty. Kluczowe jest nie samo rozpoznanie, a wpływ choroby na funkcjonowanie. Najczęstsze przyczyny to:

REKLAMA

  • schorzenia neurologiczne (SM, padaczka, stany po udarach),
  • choroby narządu ruchu (zmiany zwyrodnieniowe, amputacje),
  • choroby układu krążenia i oddechowego (trwała niewydolność),
  • zaburzenia psychiczne i intelektualne,
  • choroby narządu wzroku i słuchu.
Powiązane
Dodatek, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku – czym się różnią i kto może je otrzymać
Dodatek, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku – czym się różnią i kto może je otrzymać
Emerytura może być wyższa nawet o 400 zł! Wystarczy złożyć wniosek EPD-21
Emerytura może być wyższa nawet o 400 zł! Wystarczy złożyć wniosek EPD-21
Świadczenie uzupełniające 500+ w 2025 roku – warunki, progi dochodowe i zasady wypłaty
Świadczenie uzupełniające 500+ w 2025 roku – warunki, progi dochodowe i zasady wypłaty
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Samorządowcy protestują przeciwko podziałowi pieniędzy na oświatę
13 lip 2026

Związek Miast Polskich wydał negatywną opinię do projektu rozporządzenia w sprawie podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027. Zdaniem ZMP zaproponowana kwota nie pokrywa realnych wydatków, jakie samorządy ponoszą na oświatę.
„Pułapka dla prezydenta". Branża paliwowa alarmuje w sprawie windfall tax i apeluje o kontrolę prewencyjną TK
13 lip 2026

Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Polska Grupa Paliwowa w opublikowanej 13 lipca 2026 r. informacji prasowej apeluje o weto albo skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Zdaniem organizacji problemem nie jest sama wysokość daniny, lecz to, że ustawa działa wstecz – a złamany raz zakaz retroakcji może w przyszłości uderzyć w każdego podatnika.
Rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla sektora finansów publicznych [tekst jednolity]
13 lip 2026

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla sektora finansów publicznych. Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone w 2025 roku, które wpływają na sposób prowadzenia ksiąg oraz sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego (JST) i budżetu państwa.
Matka dała córce dużą gotówkę na mieszkanie. Fiskus nie naliczył podatku
13 lip 2026

Duża gotówka od najbliższej rodziny zwykle oznacza konieczność dopełnienia formalności podatkowych. W jednej ze spraw rozpatrywanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kobieta otrzymała od matki pieniądze w gotówce na zakup mieszkania, ale fiskus uznał, że podatek od darowizny nie jest należny. O wszystkim przesądził jej status pobytu w Polsce oraz kilka warunków zapisanych w przepisach.

REKLAMA

Masz ponad 1 ha ziemi? Nawet jeśli nic nie uprawiasz, możesz mieć obowiązek zapłaty za brak OC
13 lip 2026

Wielu właścicieli ziemi rolnej jest przekonanych, że skoro niczego nie uprawiają i nie prowadzą gospodarstwa, nie muszą kupować OC rolnika. To jeden z najczęstszych błędów. Obowiązek posiadania ubezpieczenia powstaje już przy samym posiadaniu gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha – nawet wtedy, gdy pole stoi puste, zostało odziedziczone albo jest jedynie inwestycją. W 2026 roku za brak ważnej polisy grozi kara, a w razie wypadku koszty mogą sięgać milionów złotych.
ZUS otwiera okienko transferowe dla rodziców. Wiemy, do kiedy musisz wysłać wniosek, aby dostać 300 zł na konto jeszcze przed wrześniem
13 lip 2026

Szkolny dzwonek zabrzmi dopiero za kilka tygodni, ale gorączka zakupowa i kompletowanie podręczników ruszają już teraz. Dla domowych budżetów to co roku potężny cios, dlatego ZUS uruchomił już przyjmowanie zgłoszeń po darmowe wsparcie. Pieniądze z programu "Dobry Start" przysługują bez względu na to, ile zarabiasz, ale urzędnicy postawili twardy warunek: system nie przyzna środków automatycznie. Przegapienie kluczowego terminu oznacza bezpowrotną utratę gotówki.
Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na nowych zasadach, ale czy te przepisy są konstytucyjne?
13 lip 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował kluczowy przepis projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi o zastąpienie obecnego wymogu pobytu „dłużej niż dobę" nowym kryterium – zakwaterowania przez „co najmniej jedną noc". Problem? Nikt nie wie, kiedy dokładnie zaczyna się i kończy „noc" – zimą może to być już godzina 16:00. Jednocześnie RPO chwali pomysł zwolnienia z opłat osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i ich opiekunów.
Rząd szykuje duże zmiany w raportowaniu ESG. Tysiące firm unikną nowych obowiązków
13 lip 2026

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, która znacząco ograniczy obowiązki związane ze sprawozdawczością ESG. Zmiany wynikają z nowych regulacji unijnych i mają zawęzić grono firm zobowiązanych do raportowania zrównoważonego rozwoju.

REKLAMA

KAS weszła do spółek komunalnych. Do zapłaty blisko 20 mln zł
13 lip 2026

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy wykrył nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych spółek z branży komunalnej. Jak poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa, firmy bezpodstawnie korzystały ze zwolnienia z podatku, a łączne zobowiązania wraz z odsetkami sięgnęły blisko 20 mln zł.
Dochód jednorazowy w pomocy społecznej a prawo do zasiłku – rozliczać wstecz czy na przyszłość?
13 lip 2026

Jednorazowa wypłata zaległej emerytury, renty czy alimentów może pozbawić prawa do zasiłku z pomocy społecznej – ale to, na jak długo, zależy od tego, na jaki sąd trafisz. Jedne składy orzekające rozliczają taki dochód „wstecz" (za miesiące, których dotyczy), inne – „na przyszłość" (od dnia wypłaty). RPO przyłączył się do sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i domaga się uchwały, która skończy z tą loterią. Stawka? Realne pieniądze dla tysięcy najuboższych rodzin w Polsce.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA