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ZUS uruchomił wypłaty dla rodziców. Wiemy, do kiedy złożyć wniosek, aby szybko dostać 300 zł

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21 lipca 2026, 06:30
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
300 plus 300 zł dobry start wyprawka szkolna
ZUS uruchomił wypłaty dla rodziców. Wiemy, do kiedy złożyć wniosek, aby szybko dostać 300 zł
Shutterstock

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ZUS ruszył z przyjmowaniem wniosków o dodatkowe pieniądze na wyprawkę szkolną, ale rodzice muszą pamiętać o twardych regułach gry. 300 złotych z programu "Dobry Start" przysługuje bez względu na dochody, jednak system nie wypłaci środków automatycznie. Kluczem do otrzymania przelewu jeszcze przed wrześniowym dzwonkiem jest dopełnienie jednej, ważnej formalności w konkretnym czasie.

Wyślij formularz w te dni, a przelew przyjdzie błyskawicznie

ZUS przyjmuje elektroniczne zgłoszenia na rok szkolny 2026/2027 od 1 lipca. Czasu na dopełnienie formalności jest sporo, jednak data wysłania dokumentów ma kluczowe znaczenie dla terminu, w którym pieniądze wylądują na Twoim koncie. Harmonogram wypłat i ostateczne terminy:

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  • Lipiec i sierpień: Jeśli złożysz wniosek w tych miesiącach, gwarantowany przelew otrzymasz najpóźniej do 30 września.
  • Wrzesień - listopad: Złożenie dokumentów w tym okresie wydłuża czas oczekiwania. Urząd ma wtedy aż dwa miesiące na weryfikację i wypłatę.
  • 30 listopada 2026 roku: To absolutnie ostateczny dzień na wysłanie wniosku. Po tej dacie system zostanie zablokowany, a szansa na 300 zł przepadnie.

Pamiętaj, że tradycyjne papierowe wnioski odeszły w przeszłość. Zgłoszenie złożysz wyłącznie przez internet, korzystając z aplikacji mZUS, platformy eZUS, portalu Emp@tia lub systemów bankowości internetowej.

Kto dostanie wsparcie, a kogo system bezwzględnie odrzuci?

Świadczenie ma jasne kryteria wiekowe i edukacyjne. Przed uruchomieniem komputera warto upewnić się, czy Twoje dziecko spełnia ustawowe wymagania, aby uniknąć frustracji i odrzucenia wniosku przez system. Komu przysługuje 300 zł na wyprawkę?

  • Uczniowie w wieku do 20 lat (oraz do 24 lat w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
  • Pełnoletni uczniowie, którzy sami utrzymują się i kontynuują naukę w szkole.

Ważne wykluczenia: Pieniądze nie zostaną przyznane na dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz te realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówki). Program "Dobry Start" całkowicie omija również studentów uczelni wyższych.

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Kumulacja dodatków. Łącz 300 plus z innymi świadczeniami

Jednorazowe wsparcie na start roku szkolnego nie gryzie się z innymi formami pomocy państwowej. Rodzice mogą legalnie pobierać kilka świadczeń jednocześnie, co pozwala znacznie łatwiej przetrwać jesienny okres wydatków. Lista świadczeń, które możesz pobierać równolegle:

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  • 800 plus: Stałe, comiesięczne wsparcie przysługuje niezależnie od otrzymania 300 zł na wyprawkę.
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: Kwota 100 zł przysługuje osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (tu obowiązuje kryterium dochodowe).
  • Dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania: Wynosi 69 zł lub 113 zł miesięcznie dla dojeżdżających uczniów.
  • Gminne stypendia i zasiłki szkolne: Pomoc socjalna przyznawana przez samorządy dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub po nagłych zdarzeniach losowych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy ZUS przyjmuje wnioski o 300 zł z programu „Dobry Start” na rok szkolny 2026/2027?

ZUS przyjmuje elektroniczne zgłoszenia na rok szkolny 2026/2027 od 1 lipca.

Kiedy przyjdzie przelew z programu „Dobry Start”, jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu?

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, gwarantowany przelew z programu „Dobry Start” ma trafić na konto najpóźniej do 30 września.

Jaki jest ostateczny termin wysłania wniosku o 300 zł z programu „Dobry Start” w 2026 roku?

30 listopada 2026 roku to absolutnie ostateczny dzień na wysłanie wniosku. Po tej dacie system zostanie zablokowany, a szansa na 300 zł przepadnie.

Jak można złożyć wniosek o 300 zł z programu „Dobry Start”?

Wniosek o 300 zł z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie przez internet: przez aplikację mZUS, platformę eZUS, portal Emp@tia lub systemy bankowości internetowej.

Komu przysługuje 300 zł na wyprawkę z programu „Dobry Start”?

300 zł na wyprawkę przysługuje uczniom w wieku do 20 lat oraz do 24 lat w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Przysługuje także pełnoletnim uczniom, którzy sami utrzymują się i kontynuują naukę w szkole.

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Źródło: INFOR
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