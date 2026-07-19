Płaciłeś składki? ZUS da ci 2000 zł renty. A kto nie płacił, ma... prawie 5000 zł

Wyobraź sobie, że przez lata opłacasz składki ZUS, a gdy tracisz zdrowie, dostajesz zaledwie 2000 zł renty. W tym samym czasie osoba z identyczną niepełnosprawnością, która nie pracowała, może liczyć na blisko 5000 zł. Ten potężny absurd prawny wyklucza tysiące chorych Polaków. Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się natychmiastowego równego traktowania.

Ważne O czym przeczytasz w tym artykule: Dlaczego osoby z identyczną niepełnosprawnością dostają z ZUS drastycznie różne pieniądze?

Jak przepisy o dodatku dopełniającym stworzyły gigantyczną lukę finansową (różnica do 2700 zł miesięcznie)?

Dlaczego płacenie składek ZUS przez lata okazuje się dziś pułapką dla najciężej chorych?

Co w tej sprawie robi Rzecznik Praw Obywatelskich i co obiecuje ministerstwo?

Od połowy 2025 roku ZUS wypłaca tzw. dodatek dopełniający. To ogromny zastrzyk gotówki dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji – wynosi do ok. 2700 zł miesięcznie.

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Gdzie tkwi haczyk? Rząd przyznał te pieniądze wyłącznie osobom na rencie socjalnej (czyli zazwyczaj tym, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, zanim zdążyli wejść na rynek pracy). Jeśli zsumujemy ich rentę i nowy dodatek, otrzymują oni co miesiąc kwotę sięgającą nawet 4700–5000 zł brutto.

Tymczasem ustawa całkowicie pomija osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy (z systemu ZUS lub służb mundurowych). Nawet jeśli ich stan zdrowia jest identyczny, zostają z gołą rentą, która często wynosi zaledwie około 2000 zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) nie przebiera w słowach. W swoim wystąpieniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wskazuje wprost: te przepisy mogą łamać art. 32 Konstytucji, czyli zasadę równości.

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To sytuacja bez precedensu. Państwo wysyła obywatelom sygnał: osoba, która latami pracowała i odprowadzała składki na ZUS, po utracie zdrowia jest traktowana gorzej niż ktoś, kto składek nie płacił. Koszty życia, leków, rehabilitacji i opieki są przecież dla obu tych grup dokładnie takie same.

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Co porównujemy? Osoba na rencie socjalnej Osoba na rencie z tytułu niezdolności do pracy Stan zdrowia Całkowicie niezdolny do pracy i wymaga opieki Całkowicie niezdolny do pracy i wymaga opieki Historia składek Z reguły brak stażu pracy Latami odprowadzane składki do ZUS Dodatek dopełniający DOSTAJE (do ok. 2700 zł) NIE DOSTAJE (0 zł) Miesięczne świadczenie brutto ok. 4700 zł ok. 2000 zł

Co najbardziej oburzające, legislatorzy wiedzieli o tym problemie od dawna. Już na etapie tworzenia ustawy, w 2024 roku, Biuro Legislacyjne Senatu alarmowało, że przepisy są dziurawe i krzywdzące. Senat rekomendował wtedy „pilne podjęcie prac”, aby ratować osoby na rentach pracowniczych. Uwagi te zignorowano.

Czy jest szansa na zmianę i wyrównanie świadczeń? Tak, ale wciąż brakuje konkretów. Z najnowszych informacji, które RPO uzyskał od ministerstwa pracy wynika, że rząd w końcu dostrzegł nierówność i rozpoczął prace legislacyjne nad nowymi przepisami.

Ważne Problem w tym, że chorzy ludzie potrzebują pieniędzy na leki i opiekę już teraz, a nie w bliżej nieokreślonej przyszłości. Z każdym miesiącem obowiązywania obecnych przepisów, renciści z ZUS tracą blisko 3000 złotych wsparcia.

Czy jako rencista z ZUS mogę złożyć wniosek o dodatek dopełniający?

Możesz, ale według obecnych, dziurawych przepisów ZUS odrzuci Twój wniosek. Świadczenie (ok. 2700 zł) jest wypłacane wyłącznie rencistom socjalnym.

Co musi się stać, abym dostał te same pieniądze?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej musi zmienić ustawę, poszerzając grupę uprawnionych o osoby pobierające renty pracownicze, które posiadają orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Resort twierdzi, że nad tym pracuje.

Dlaczego renciści socjalni dostali dodatek jako pierwsi?

Zostało to wywalczone podczas głośnych protestów w Sejmie. Ustawodawca skupił się na szybkiej pomocy dla tej konkretnej grupy, pomijając całkowicie resztę systemu emerytalno-rentowego.

Co mogę zrobić, jeśli dostałem odmowę z ZUS?

Od decyzji ZUS zawsze można odwołać się do sądu. Jednak w tym przypadku - gdy rencista ZUS-owski chce dodatek dopełniający - odmowa wynika wprost z zapisu ustawy. Jedyną realną szansą na zyskanie pieniędzy jest zmiana prawa, o którą obecnie walczy Rzecznik Praw Obywatelskich.

Źródło: Biuro RPO