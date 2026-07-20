REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Zwolnienie z podatku od darowizny: czy przelew za mieszkanie dziecka bezpośrednio na konto dewelopera zwalnia z podatku?

Zwolnienie z podatku od darowizny: czy przelew za mieszkanie dziecka bezpośrednio na konto dewelopera zwalnia z podatku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lipca 2026, 09:23
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
domek ułożony z polskich banknotów, obok klucze do mieszkania i stos banknotów
Rodzice przelali pieniądze prosto do dewelopera. Fiskus odmawia ulgi od darowizny - czy słusznie?
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie naciska na Ministerstwo Finansów w sprawie zwolnienia z podatku od darowizny dla najbliższej rodziny. Chodzi o przelewy robione bezpośrednio na konto wierzyciela obdarowanego, np. dewelopera, banku czy sprzedawcy mieszkania. Fiskus często odmawia wtedy ulgi, choć sądy od lat w wielu takich sprawach przyznają rację podatnikom. Co zatem nowego w tej sprawie?

rozwiń >
Ważne
  • RPO ponownie interweniuje w sprawie zwolnienia z podatku od darowizny dla najbliższej rodziny
  • Problem dotyczy sytuacji, gdy darczyńca przelewa pieniądze nie na konto obdarowanego, lecz od razu na konto jego wierzyciela – np. dewelopera
  • Sądy często stają po stronie podatników, ale fiskus nadal trzyma się restrykcyjnej wykładni
  • 20 lipca 2026 r. Biuro RPO upomniało się w resorcie finansów o wyniki obiecanej wcześniej analizy

Dla kogo, ile i od kiedy zwolnienie z podatku od darowizn? Krótkie wyjaśnienie

To temat ważny dla rodzin, które przekazują sobie większe pieniądze – na mieszkanie, spłatę zobowiązań albo ważny życiowy wydatek.

REKLAMA

REKLAMA

Dla kogo jest zwolnienie?

Dla najbliższej rodziny, czyli m.in. dla:

  • małżonka,
  • dzieci i wnuków,
  • rodziców i dziadków,
  • rodzeństwa,
  • pasierba,
  • ojczyma i macochy.

Kiedy trzeba szczególnie uważać?

Gdy chodzi o darowiznę pieniędzy przekraczającą 36 120 zł od tej samej osoby, liczoną łącznie z wcześniejszymi nabyciami z 5 lat.

Od kiedy jest problem?

Spór trwa od lat, ale 20 lipca 2026 r. wrócił na nowo, bo RPO zażądał od resortu finansów wyników zapowiedzianej wcześniej analizy.

REKLAMA

Na czym dokładnie polega problem ze zwolnieniem z podatku od darowizn?

Przepisy mówią, że aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy,
  • a przy większych kwotach pieniędzy udokumentować ich otrzymanie przelewem lub przekazem pocztowym.

I właśnie o to drugie toczy się spór. W praktyce wiele rodzin działa tak: rodzic albo dziadek nie przelewa pieniędzy najpierw dziecku, a potem dziecko dalej, tylko od razu płaci za nie konkretną należność bezpośrednio tam, gdzie pieniądze i tak mają trafić. Najczęstszy przykład to wpłata na konto dewelopera za mieszkanie kupowane przez syna lub córkę. Z punktu widzenia życia to wygodne i całkowicie przejrzyste. Z punktu widzenia fiskusa – już niekoniecznie.

Ważne

Organy podatkowe często twierdzą, że skoro pieniądze nie trafiły na konto obdarowanego, to warunek zwolnienia nie został spełniony. Efekt? Rodzina, która realnie przekazała legalną darowiznę, może usłyszeć: ulgi nie ma, trzeba zapłacić podatek.

DAROWIZNY, TESTAMENTY, SPADKI 2026

Co mówią sądy, a co mówi fiskus na temat zwolnienia z podatku od darowizn?

Tu właśnie zaczyna się największy chaos. Sądy administracyjne od lat w wielu wyrokach przyjmują korzystne dla obywateli stanowisko. Uznają, że wymóg przelewu ma przede wszystkim potwierdzać rzeczywisty przepływ pieniędzy i pozwalać sprawdzić:

  • kto dał pieniądze,
  • komu,
  • w jakiej kwocie,
  • i na jaki cel.

Jeżeli więc rodzic przelewa środki bezpośrednio na konto wierzyciela dziecka, ale wyraźnie robi to w jego imieniu i na jego rzecz, to – według licznych wyroków – cel przepisu jest osiągnięty. Nie ma tu anonimowej gotówki ani znikających nie wiadomo gdzie pieniędzy.

Inaczej patrzy na to resort finansów. W odpowiedzi z 11 marca 2026 r. Ministerstwo Finansów i Gospodarki wyraźnie stwierdziło, że na ten moment nie widzi podstaw do zmiany linii interpretacyjnej. Według ministerstwa zwolnienia podatkowe trzeba interpretować ściśle, a przelew na konto osoby trzeciej może utrudniać kontrolę i tworzyć pole do nadużyć.

KALKULATOR DAT

Dlaczego uchwała NSA z 2023 r. dodatkowo namieszała w sprawie zwolnienia z podatku od darowizn?

W 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę dotyczącą tzw. darowizn gotówkowych. Chodziło o sytuację, gdy obdarowany najpierw dostaje pieniądze do ręki, a potem sam wpłaca je na swoje konto. NSA wypowiedział się wtedy na tle właśnie takiego stanu faktycznego.

Zdaniem RPO organy podatkowe zaczęły jednak traktować tę uchwałę zbyt szeroko i stosować ją także do innych spraw, czyli np. wtedy, gdy darczyńca robi przelew na konto wierzyciela obdarowanego. A to – według Rzecznika – jest błąd, bo to po prostu inny przypadek. RPO podkreśla, że nie można automatycznie przenosić wniosków z darowizn gotówkowych na przelewy wykonywane w imieniu i na rzecz obdarowanego.

RPO: to stanowisko w sprawie zwolnienia z podatku od darowizn jest zbyt profiskalne

W pierwszym piśmie z lutego 2026 r. Rzecznik napisał wprost, że nie do zaakceptowania jest profiskalne stanowisko organów podatkowych, które prowadzi do zbyt wąskiej interpretacji przepisu i odbiera rodzinom realną możliwość skorzystania ze zwolnienia.

To ważny argument, bo zwolnienie z podatku od darowizny dla najbliższych nie jest przypadkowym wyjątkiem. Ma ono charakter prorodzinny i ma ułatwiać transfer majątku między członkami rodziny – np. gdy rodzice pomagają dzieciom kupić mieszkanie.

RPO zwraca też uwagę na bardzo praktyczny problem: dla obywateli kompletnie niezrozumiałe jest to, dlaczego w bardzo podobnych sprawach jedni korzystają ze zwolnienia, a inni nie. To podważa zaufanie do państwa i przewidywalność systemu podatkowego.

Co odpowiedziało ministerstwo i co oznacza nowe pismo RPO z 20 lipca 2026 r. w kwestii zwolnienia z podatku od darowizn?

Resort finansów w marcu nie zmienił stanowiska, ale jednocześnie przyznał, że widzi praktyczny problem rzetelnych podatników. Zapowiedział analizę możliwości wprowadzenia ułatwień, oczywiście z zachowaniem „szczelności systemu”. I właśnie do tego wraca najnowsza aktualizacja w sprawie ze strony RPO.

20 lipca 2026 r. Biuro RPO poinformowało, że ponownie zwróciło się do Ministerstwa Finansów o przedstawienie:

  • wyników zapowiedzianej analizy,
  • oraz wniosków, jakie z niej wyciągnięto.
Ważne

Krótko mówiąc: RPO sprawdza, czy po marcowej obietnicy resortu finansów cokolwiek realnie się wydarzyło w sprawie zwolnienia z podatku od darowizn.

Co to wszystko w sprawie zwolnienia z podatku od darowizn oznacza dla podatników już teraz?

Na dziś sytuacja nie jest komfortowa. Są korzystne wyroki sądów, ale fiskus nie wycofał się ze swojego podejścia. Dlatego osoby planujące większą darowiznę w rodzinie powinny zachować ostrożność. Najbezpieczniejsze praktycznie rozwiązanie to dziś wciąż:

  • przelać środki na konto obdarowanego,
  • zachować potwierdzenie przelewu,
  • i złożyć w terminie formularz SD-Z2, jeśli jest wymagany.

Jeżeli jednak przelew poszedł już bezpośrednio do wierzyciela, warto zadbać o pełną dokumentację:

  • umowę darowizny,
  • potwierdzenie przelewu,
  • dokument pokazujący zobowiązanie obdarowanego wobec wierzyciela,
  • opis tytułu przelewu,
  • oraz terminowe zgłoszenie do urzędu.

To nie daje dziś pełnej gwarancji spokoju, ale może mieć duże znaczenie w ewentualnym sporze z urzędem.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi o zwolnienie podatkowe przy darowiźnie dla rodziny (FAQ)

Czy rodzic może przelać pieniądze od razu na konto dewelopera mieszkania dziecka?

Technicznie może. Problem polega na tym, że fiskus może później kwestionować prawo do zwolnienia z podatku od darowizny, jeśli pieniądze nie przeszły przez Twoje konto. Trzeba wówczas walczyć o zwolnienie podatkowe w sądzie.

Czy sądy dopuszczają takie zwolnienie?

Tak, w wielu wyrokach sądy administracyjne uznawały, że przelew na konto wierzyciela obdarowanego może spełniać wymóg dokumentacyjny, jeśli jasno wynika z niego, że to darowizna na rzecz obdarowanego.

Czy ministerstwo zgadza się z sądami?

Na razie nie. W piśmie z 11 marca 2026 r. resort finansów nie zgodził się na zmianę dotychczasowej linii interpretacyjnej, choć zapowiedział analizę problemu.

Co zrobił RPO 20 lipca 2026 r.?

RPO ponownie zwrócił się do Ministerstwa Finansów o przedstawienie wyników obiecanej analizy i informacji, czy resort planuje konkretne działania.

Kiedy trzeba zgłosić darowiznę do urzędu, żeby mieć zwolnienie?

Co do zasady w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. W praktyce najczęściej robi się to na formularzu SD-Z2.

Jaki jest limit kwoty przy darowiźnie dla najbliższej rodziny?

Przy środkach pieniężnych problem dokumentowania dotyczy sytuacji, gdy wartość darowizn od tej samej osoby przekracza 36 120 zł w ustawowym okresie rozliczeniowym, czyli ostatnich 5 latach.

Czy sprawa dotyczy tylko dewelopera?

Nie. Deweloper to tylko najgłośniejszy przykład. Taki sam problem może dotyczyć innych wierzycieli obdarowanego, którym robione są bezpośrednio przelewy.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Powiązane
Renciści z ZUS czują się oszukani. Płacili składki, a dostają o 2700 zł mniej niż na rencie socjalnej
Renciści z ZUS czują się oszukani. Płacili składki, a dostają o 2700 zł mniej niż na rencie socjalnej
Niemiecki fiskus zablokował konto Polki za długi byłego męża
Niemiecki fiskus zablokował konto Polki za długi byłego męża
Czy senior musi mieć aplikację na bon senioralny, żeby skorzystać?
Czy senior musi mieć aplikację na bon senioralny, żeby skorzystać?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Masz pomysł na biznes? Sprawdź to, zanim zrobisz pierwszy krok
20 lip 2026

Masz 22, 25, może 28 lat. Skończyłaś kurs PMU, robisz zdjęcia na Instagramie, prowadzisz zajęcia fitness albo właśnie wystawiłaś pierwszy produkt na Allegro? Biznes rusza, klienci piszą, a Ty zastanawiasz się, czy w ogóle trzeba coś "prawnie" ogarniać, czy można iść na żywioł. Można, ale krótko. Poniżej lista rzeczy, które warto sprawdzić na starcie, żeby entuzjazm nie zderzył się z pierwszą karą, sporem albo zaległością.
Mieszkańcy tej gminy mogą dostać 1 tysiąc złotych na zbieranie deszczówki
20 lip 2026

Jeszcze do 31 sierpnia mieszkańcy gminy Łomianki mogą składać wnioski do Gminnego Programu Gromadzenia Wody w ramach dotacji celowej na zakup i montaż przydomowego, naziemnego zbiornika na deszczówkę i wody roztopowe lub budowę przydomowego ogrodu deszczowego. Kto może się ubiegać?
Podatek cyfrowy coraz bliżej. Rząd rusza z konsultacjami. USA też zapłacą nową daninę
20 lip 2026

W lipcu rozpoczną się konsultacje i uzgodnienia rządowe projektu ustawy o tzw. podatku cyfrowym. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiada, że nowe przepisy obejmą największe firmy działające w Polsce, w tym również koncerny ze Stanów Zjednoczonych. Budżet państwa może zyskać nawet kilka miliardów złotych rocznie.
Łóżka-klatki w domach pomocy społecznej - czy to już tortury na seniorach?
20 lip 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich zażądał od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pilnych działań w sprawie tzw. łóżek-klatek używanych w domach pomocy społecznej i placówkach całodobowej opieki. Według RPO już sama konstrukcja takich łóżek może prowadzić do nieludzkiego i poniżającego traktowania, a dodatkowo zwiększa ryzyko nadużyć i utrudnia ewakuację w razie pożaru.

REKLAMA

Nowe technologie decydują o zakupie auta. Polacy wskazali, co jest dla nich najważniejsze
20 lip 2026

Nowoczesne technologie coraz częściej wpływają na decyzje zakupowe kierowców. Najnowsze badanie pokazuje, że dla ponad połowy respondentów wyposażenie technologiczne samochodu jest istotnym kryterium wyboru, a 44 proc. badanych Polaków jest gotowych dopłacić za systemy bezpieczeństwa przy zakupie samochodu - wynika z badania „Za kierownicą innowacji”. Nie wszyscy jednak podążają za motoryzacyjnymi nowinkami – część kierowców wciąż stawia na prostotę i sprawdzone rozwiązania.
Zwolnienie z podatku od darowizny: czy przelew za mieszkanie dziecka bezpośrednio na konto dewelopera zwalnia z podatku?
20 lip 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie naciska na Ministerstwo Finansów w sprawie zwolnienia z podatku od darowizny dla najbliższej rodziny. Chodzi o przelewy robione bezpośrednio na konto wierzyciela obdarowanego, np. dewelopera, banku czy sprzedawcy mieszkania. Fiskus często odmawia wtedy ulgi, choć sądy od lat w wielu takich sprawach przyznają rację podatnikom. Co zatem nowego w tej sprawie?
Pracownik sam musi pilnować tych terminów. Pracodawca nie musi przypominać mu o konieczności złożenia wniosku
20 lip 2026

Pracodawców obciąża wobec pracowników szereg obowiązków informacyjnych. Nie są one jednak nieograniczone. Nadal to pracownik musi we własnym zakresie dbać o swoje prawa, pilnować terminów i dopełniać obowiązków.
Koordynacja polityki senioralnej i opieki długoterminowej – ustawa podpisana
20 lip 2026

Prezydent podpisał ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, która porządkuje kwestie które funkcjonowały w rozproszeniu – politykę senioralną oraz system opieki długoterminowej. Jaki jest zakres nowej regulacji prawnej?

REKLAMA

E-TOLL 2026: auta do 3,5 t z przyczepą bez opłat. Jak odzyskać pieniądze z konta [nowe przepisy]
20 lip 2026

Prezydent podpisał 17 lipca 2026 r. nowelizację ustawy o drogach publicznych. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, inne niż autobusy, nie będą już podlegały opłacie w systemie e-TOLL tylko dlatego, że wraz z przyczepą lub naczepą przekraczają 3,5 t. Firmy i kierowcy, którzy mają niewykorzystane środki w trybie przedpłaty, będą mogli odzyskać pieniądze, ale jest warunek.
Rewolucja na medycynie UJ. Z rekrutacji znika przepis, który dyskwalifikował setki kandydatów
19 lip 2026

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie decyduje się na radykalny krok, który całkowicie zmieni zasady rekrutacji na Wydział Lekarski. Rektor uczelni, prof. Piotr Jedynak, otwarcie przyznaje: dotychczasowy system był dla maturzystów barierą. Skutki tej decyzji odczuje cała akademicka Polska.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA