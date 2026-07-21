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Czy seniorzy będą musieli mieć aplikację do bonu senioralnego po podpisie prezydenta?

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21 lipca 2026, 18:05
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
starsza pani - seniorka - podnosi okulary i patrzy z niedowierzaniem na ekran smartfona w swojej dłoni
Bon Senioralny z podpisem prezydenta: kto teraz musi zainstalować aplikację?
Shutterstock
Shutterstock

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Klamka zapadła – Prezydent RP złożył podpis pod ustawą. Bon Senioralny oficjalnie staje się faktem i ruszy jeszcze w 2026 roku. Choć tysiące rodzin z ulgą czekają na darmową pomoc opiekuńczą, w sieci narasta zamieszanie wokół obsługi programu. Skoro mówi się o wdrażaniu dedykowanych aplikacji, czy to znaczy, że senior będzie musiał obsługiwać smartfona, aby dostać wsparcie? Wyjaśniamy to.

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Co jest najważniejsze w tekście?

  • Prezydent podpisał ustawę – Bon Senioralny wejdzie w życie jeszcze w 2026 roku.
  • W sieci głośno o „aplikacji do bonu”. Wyjaśniamy: to program dla gmin i opiekunów, senior nie musi używać smartfona.
  • Świadczenie to nie gotówka do ręki, lecz darmowe usługi opiekuńcze w domu seniora.
  • Samorządy mają mało czasu na informatyzację. Kto nie wdroży cyfrowych narzędzi, utonie w biurokracji.

Aplikacja do Bonu Senioralnego. Kto tak naprawdę jej potrzebuje?

Wraz z informacją o podpisaniu ustawy, pojawiły się pytania o informatyzację programu. Z danych wynika, że blisko 3/4 seniorów wymaga fizycznej pomocy w domu, a nie nauki nowych technologii.

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Ważne

Odpowiedź jest prosta: senior nie musi instalować żadnej aplikacji.

Cyfrowa rewolucja jest skierowana do urzędników i pracowników socjalnych. Bon Senioralny nakłada na gminy gigantyczny obowiązek raportowania, monitorowania opieki i rozliczania czasu pracy opiekunów. Bez odpowiedniego oprogramowania, urzędy utonęłyby w papierach.

Szybkie cyfrowe rozwiązania są konieczne, by urzędnicy mogli wymieniać dane z przychodniami, a opiekunowie w terenie mieli pod ręką harmonogram wizyt i np. przycisk SOS. Aplikacje, takie jak obecna już na rynku SeniorApp, to koło ratunkowe dla samorządów, a nie wymóg dla emerytów.

Aplikacja do Bonu Senioralnego. Kto dostanie pomoc jako pierwszy? Kolejka gmin

Skoro ustawa ma już podpis prezydenta, samorządy zaczynają wyścig z czasem. Rząd zakłada, że pierwsze bony zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Kto dostanie je najszybciej?

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– W pierwszej kolejności Bon Senioralny będzie mógł być realizowany w gminach, w których nie były realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów i w tych, w których z tych usług korzystało dotychczas nie więcej niż 10 osób. Następne w kolejności są zaś gminy, w których według prognoz, oczekiwana jest najwyższa dynamika wzrostu liczby i odsetka seniorów – tłumaczy Przemysław Mroczek, prezes Fundacji SeniorApp, która prowadzi projekty zapewniające wsparcie osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu.

Ważne

Według szacunków, nawet co trzecia gmina w Polsce spełnia warunki, by wystartować w pierwszej kolejności.

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Aplikacja do Bonu Senioralnego. Biurokratyczny paraliż grozi samorządom

Brak czasu to obecnie największy wróg urzędów. Nowe prawo narzuca rygorystyczne zasady zbierania danych medycznych i opiekuńczych. Jeśli gmina do tej pory nie organizowała takich usług, zderzenie z nowymi wymogami może być bolesne.

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– Zgodnie z zapisami ustawowymi, jednostki samorządu terytorialnego będą musiały spełniać szereg rygorystycznych wymagań w zakresie koordynacji i monitorowania opieki długoterminowej. Szczególnym wyzwaniem mogą okazać się krótkie terminy na wymianę informacji, np. pomiędzy jednostkami pomocy społecznej a podmiotami leczniczymi. Dla samorządów, zwłaszcza tych, które do tej pory nie realizowały usług opiekuńczych, lub robiły to w ograniczonym zakresie, może to okazać się poważnym wyzwaniem – komentuje Przemysław Mroczek.

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Aplikacja do Bonu Senioralnego. Unijne miliony i gotowe programy ratunkiem

Na szczęście ustawa pozwala samorządom korzystać z dotacji państwowych oraz kupować gotowe systemy IT od podmiotów zewnętrznych, zamiast budować wszystko od zera.

– Gotowym rozwiązaniem, które może w bardzo krótkim czasie pomóc sprawnie wdrożyć wszystkie potrzebne narzędzia do obsługi wsparcia w zakresie opieki długoterminowej jest oprogramowanie Opieka w Terenie, które opracowaliśmy w SeniorApp. System umożliwia automatyzację wymiany informacji, które są wymagane przez przepisy ustawy, a także znacząco ułatwia analizę danych i proces raportowania. Dzięki temu samorządy mogą skupić się na szybkiej i bezbłędnej realizacji kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy związanego z digitalizacją i usprawnianiem procesów i skupić swoje zasoby na realnej pomocy dla seniorów – podkreśla Przemysław Mroczek.

Aplikacja do Bonu Senioralnego. 318 „białych plam” na mapie opieki

Podpis prezydenta pod ustawą to przede wszystkim ogromna szansa dla tych obszarów Polski, gdzie instytucjonalna pomoc do tej pory po prostu nie docierała. Prawie 8 na 10 rodzin przyznaje, że samotna opieka nad starzejącymi się bliskimi to potężne obciążenie psychiczne.

– To bardzo ważny program dla seniorów, zwłaszcza tych mieszkających w 318 z 2479 gmin w Polsce, w których do tej pory w ogóle nie były realizowane usługi opiekuńcze. Wdrożenie Bonu Senioralnego niesie ze sobą ogromną szansę na poprawę jakości życia osób starszych w ich własnych domach. Bardzo istotne jest, aby wraz z nowymi obowiązkami, pracownicy JST, a przede wszystkim pracownicy socjalni w Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS) i Centrach Usług Społecznych (CUS), otrzymali jeszcze większe możliwości działania i niesienia realnej pomocy. Dzięki wieloletniemu rozwojowi Platformy SeniorApp, posiadamy bogate doświadczenie i ekspercką wiedzę w tym zakresie – podsumowuje Przemysław Mroczek.

Aplikacja do Bonu Senioralnego. Najczęstsze pytania o Bon Senioralny po podpisaniu ustawy (FAQ)

Czy Prezydent ostatecznie podpisał ustawę o Bonie Senioralnym?

Tak, ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej zyskała podpis Prezydenta RP. Proces legislacyjny został zakończony, a samorządy mają zielone światło do przygotowań do obsługi bonu senioralnego i realizacji świadczeń dla seniorów.

Czy senior musi instalować aplikację w telefonie, żeby dostać pomoc?

Nie. Głośno komentowane aplikacje do obsługi Bonu Senioralnego są przeznaczone dla urzędów (gmin) oraz opiekunów środowiskowych, aby pomóc im w rozliczaniu pracy i raportowaniu. Osobom starszym wsparcie zostanie przyznane w tradycyjnej drodze przez urząd.

Czy Bon Senioralny to pieniądze na konto?

Nie. Jest to świadczenie niepieniężne w formie usługi. Oznacza to, że senior otrzyma darmową pomoc wykwalifikowanej osoby w swoim własnym domu (np. przy zakupach, myciu, sprzątaniu), a koszty pokryje gmina z budżetu państwa.

Od kiedy program wchodzi w życie?

Zgodnie z zapisami, świadczenia mają być realizowane jeszcze w 2026 roku. Jako pierwsze do programu przystąpią te gminy, które dotychczas były tzw. białymi plamami na mapie opieki socjalnej i w ogóle nie zapewniały seniorom usług opiekuńczych.

Źródło: SeniorApp

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Infor.pl
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