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690 zł na dojazdy do szkoły w roku szkolnym 2026/2027. Dla kogo?

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27 lipca 2026, 11:14
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
rok szkolny, rodzina, dziecko, pomoc
690 zł na dojazdy do szkoły w roku szkolnym 2026/2027. Dla kogo?
Shutterstock

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Na jaką pomoc będą mogli liczyć w roku szkolnym 2026/2027 rodzice uczniów? Ta dostępna dla każdego, niezależnie od kryterium dochodowego, jest powszechnie znana. Warto jednak pamiętać również o tej przeznaczonej dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

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Nowy rok szkolny, to nowe wydatki

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego wiąże się dla rodziców uczniów ze zwiększonymi wydatkami. Bo choć wszyscy uczniowie szkół podstawowych są objęci programem, w ramach którego mają zapewniony dostęp do darmowych podręczników, to i tak koszt zakupu wyprawki szkolnej i uczestnictwa dzieci w dodatkowych zajęciach edukacyjnych nadal jest istotnym obciążeniem dla domowego budżetu. Ze znacznie większymi wydatkami muszą liczyć się rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy muszą zapłacić również za podręczniki, a te, szczególnie gdy mowa o podręcznikach dotyczących przedmiotów zawodowych, po prostu są drogie. W przypadku starszych uczniów często pojawia się również koszt związany z koniecznością dojazdu do szkoły. Szkoły ponadpodstawowe nie zawsze bowiem są tak łatwo dostępne w pobliżu miejsca zamieszkania, jak szkoły podstawowe.

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Podstawowe świadczenie to 800 plus

W Polsce podstawową formą pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest świadczenie Rodzina 800 plus nazywane też świadczeniem wychowawczym. Przysługuje bez kryterium dochodowego, a przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ubiegać się o nie można na dziecko od dnia narodzin do (co do zasady) ukończenia przez nie 18 roku życia. Rodzice uczniów mogą liczyć również na dodatkową pomoc, jaką jest świadczenie Dobry Start nazywane również świadczeniem na wyprawkę szkolną. Również ono przysługuję niezależnie od poziomu dochodów. Ubiegać się o nie można na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24 roku życia). Również obsługą tego świadczenia zajmuje się ZUS.

Dla najbardziej potrzebujących, zasiłek rodzinny

Niezależnie od tych powszechnie dostępnych świadczeń, do których prawo nie jest uzależnione od poziomu dochodów rodziców, osoby pozostające w najtrudniejszej sytuacji materialnej mogą ubiegać się również o dodatkową pomoc. O ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego wniosek składa się na okres zasiłkowy. Do 31 października 2026 r. będzie trwał okres, który rozpoczął się 1 listopada 2025 r., jednak już od 1 lipca można składać w formie elektronicznej wnioski o zasiłek na kolejny okres, a od 1 sierpnia będzie również można zrobić to w wersji papierowej. Wysokość zasiłku rodzinnego to:
- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki związane z wychowaniem dzieci

Do zasiłku rodzinnego można otrzymać szereg dodatków, w tym m.in. związanych z wychowaniem dzieci. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Wysokość dodatku to 100,00 zł na każde dziecko. Przysługuje także na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nauki dziecka w zerówce. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony. Na specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego mogą także liczyć osoby samotnie wychowujące dziecko, czyli matka, ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Przysługuje on w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Przysługuje on również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

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690 zł na dojazdy do szkoły w roku szkolnym 2026/2027

Kolejny dodatek, który można uzyskać do zasiłku rodzinnego ma związek z podjęciem nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się (pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów) przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Może on wynosić 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania. Oznacza to, że w skali roku szkolnego można z tego tytułu liczyć na pomoc w wysokości 690 zł albo 1130 zł.

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Trzeba spełnić kryterium dochodowe

Prawo do świadczeń rodzinnych jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764 zł. Trzeba pamiętać, że przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych obowiązuje tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę", zgodnie z którym przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego nie skutkuje automatyczną utratą prawa do świadczeń, a wnioskująca o nie osoba może otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Podstawa prawna

ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)

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Źródło: INFOR
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