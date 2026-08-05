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Nowe 200 plus dla wszystkich kobiet od 25 do 64 roku życia – od 1 sierpnia 2026 r. świadczenie przysługuje w ramach nowego programu rządowego

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05 sierpnia 2026, 10:03
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
200 plus, kobiety, świadczenie, program, rząd, HPV, rak szyjki macicy, NFZ
Nowe 200 plus dla wszystkich kobiet od 25 do 64 roku życia – od 1 sierpnia 2026 r. świadczenie przysługuje w ramach nowego programu rządowego
Shutterstock

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Od 1 sierpnia 2026 r. każda kobieta w wieku od 25 do 64 roku życia może zaoszczędzić w budżecie domowym średnio ok. 200 zł, wykonując na NFZ nowoczesne badanie – test HPV HR, który zastępuje tradycyjną cytologię. Nowy program profilaktyki raka szyjki macicy ma pomóc w wykryciu najczęstszej przyczyny rozwoju tego nowotworu u kobiet (HPV jest bowiem odpowiedzialny za 75% przypadków raka płaskonabłonkowego szyjki macicy, 90% przypadków raka gruczołowego szyjki macicy i większość przypadków zmian przednowotworowych szyjki macicy).

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HPV – czym jest wirus brodawczaka ludzkiego i jakie choroby może wywołać?

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a ponadto – jak informuje Ministerstwo Zdrowia – może wywoływać również:

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  • raka pochwy i sromu u kobiet,
  • raka prącia u mężczyzn,
  • raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, okolic głowy i szyi u obu płci.

Wyróżnia się ponad 200 typów HPV, wśród których 40 wywołuje zmiany: skórne, w okolicy narządów płciowych oraz innych okolic ciała. Wyróżniono typy wirusa wysoce rakotwórcze i o małym ryzyku rakotwórczym. Wywołują one m.in. niezłośliwe brodawki narządów płciowych (kłykciny) i brodawczaki oraz typy o wysokim potencjale rakotwórczym, odpowiedzialne za zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy oraz inne choroby nowotworowe.

HPV – jak dochodzi do zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego?

Zakażenia HPV szerzą się głównie drogą płciową, poprzez kontakt bezpośredni ze zmianami skórnymi lub na błonie śluzowej oraz drogą wertykalną w czasie porodu (ryzyko zakażenia określane jest w tym przypadku na niewielkie). Okres wylęgania wynosi od 1 do 8 miesięcy, a okres zakaźności to czas utrzymywania się zmian chorobowych.

HPV – w jaki sposób wirus powoduje u kobiet powstanie raka szyjki macicy?

Wszystkie przypadki raka szyjki macicy poprzedzone są przewlekłą infekcją HPV. Wywołuje to przekształcenia w komórkach nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy. Przewlekłe zakażenie wysoce rakotwórczymi typami HPV prowadzi do przedrakowych zmian na szyjce macicy i w konsekwencji rozwoju raka płaskonabłonkowego szyjki macicy.

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Trzy najczęściej występujące wysoce rakotwórcze typy HPV-16, HPV-18 i HPV-45 są odpowiedzialne za 75% przypadków raka płaskonabłonkowego szyjki macicy, 90% przypadków raka gruczołowego szyjki macicy i większość przypadków zmian przednowotworowych szyjki macicy.

Typy HPV-16 i HPV-18 są odpowiedzialne za 80% przypadków raka płaskonabłonkowego sromu i pochwy oraz ponad 90% przypadków raka odbytu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała typy HPV-16 i HPV-18 za czynnik rakotwórczy dla człowieka.1

Od 1 sierpnia 2026 r. nowe świadczenie dla kobiet w ramach rządowego programu profilaktyki raka szyjki macicy – każda kobieta w wieku 25-64 lat może wykonać nowe, bezpłatne badanie – test HPV HR, które wykrywa przyczynę nowotworu

Ważne

Od 1 sierpnia 2026 r., w ramach nowego programu profilaktyki raka szyjki macicy – każda kobieta w wieku 25-64 lat może bezpłatnie (na NFZ) wykonać nowoczesne badanie – test HPV HR, który zastępuje tradycyjną cytologię i wykrywa różne typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym te, które najbardziej sprzyjają rozwojowi nowotworu.

Jak informuje NFZ – test HPV HR różni się od tradycyjnej cytologii tym, że:

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  • badanie jest bardziej czułe: test HPV HR wykrywa obecność wirusa, który może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, zanim pojawią się zmiany w komórkach. To, co go wyróżnia, to znacznie wyższa czułość niż cytologia. Oznacza to – mniejsze ryzyko uzyskania wyniku fałszywie ujemnego, czyli takiego, w którym wynik wskazuje na brak choroby, mimo że zmiany nowotworowe są już obecne.
  • za jednym pobraniem – wykonywane są aż dwa badania: jeśli wynik testu HPV HR będzie dodatni, nie trzeba wracać na kolejną wizytę. Z tej samej próbki wykonywana jest wówczas cytologia płynna (LBC).
  • częstotliwość kolejnych badań zależy od indywidualnych zaleceń: częstotliwość kolejnych badań zależy od wyników testu, a przy ujemnym wyniku testu (jeżeli nie będzie innych okoliczności przemawiających za częstszym badaniem – tj. czynników ryzyka, stwierdzonych w wywiadzie lekarskim) – następne badanie można wykonać nawet za 5 lat.

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowym porównaniem cytologii klasycznej i testu HPV HR, opracowanym przez NFZ:

Ważne

Rak szyjki macicy to najczęściej diagnozowany nowotwór związany z wirusem brodawczaka ludzkiego. Dzięki badaniom profilaktycznym, takim jak test HPV HR – można wykryć zmiany na wczesnym etapie i zapobiec rozwojowi choroby.

Bezpłatny test HPV HR dla wszystkich kobiet w wieku 25-64 lat – jak można skorzystać ze świadczenia w ramach nowego rządowego programu profilaktyki raka szyjki macicy?

Na bezpłatny test HPV HR można zapisać się na kilka sposobów:

  1. Korzystając z Centralnej E-rejestracji, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (LINK). W tym celu, należy:
    1. zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (LINK),
    2. wybrać „E-rejestracja” > „Umawianie wizyty” > „Umów badanie profilaktyczne”,
    3. wskazać – profilaktyka raka szyjki macicy,
    4. wybrać:
      1. termin, godziny wizyty (przedział czasu),
      2. placówkę (z rozwijanej listy),
      3. obszar (w jakiej odległości od domu szuka się placówki),
    6. wybrać termin i miejsce z wyświetlonych propozycji,
    7. zatwierdzić.
  3. Korzystając z aplikacji mojeIKP (LINK). W tym celu, należy:
    1. pobrać aplikację i zalogować się do niej,
    2. wejść na głównej stronie w sekcję „Usługi zdrowia”, a następnie w „Rejestrację na wizyty”,
    3. wybrać „Umów wizytę lub badanie”, a następnie rodzaj badania > profilaktyka raka szyjki macicy,
    4. wskazać:
      1. termin, godziny wizyty (przedział czasu),
      2. placówkę (z rozwijanej listy),
      3. obszar (w jakiej odległości od domu szuka się placówki),
    6. wybrać termin i miejsce z wyświetlonych propozycji,
    7. zatwierdzić.
  5. Kontaktując się z wybraną placówką, która realizuje program profilaktyczny (lista placówek dostępna jest pod adresem: LINK).
  6. Dzwoniąc na bezpłatną infolinię NFZ, pod numer 800 190 590 – konsultant pomoże znaleźć najbliższą placówkę i poda dostępne terminy badania.
Ważne

Do udziału w programie profilaktyki raka szyjki macicy nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy umówić się na test w poradni, która realizuje badania profilaktyczne w ramach NFZ.

Bezpłatny test HPV HR dla wszystkich kobiet w wieku 25-64 lat w ramach nowego rządowego programu profilaktyki raka szyjki macicy – ile można zaoszczędzić w budżecie domowym, dzięki nowemu świadczeniu w koszyku NFZ?

Przede wszystkim należy podkreślić, że to nie oszczędność, a profilaktyka w kierunku raka szyjki macicy powinna skłaniać wszystkie kobiety do wykonania bezpłatnego testu HPV HR w ramach nowego programu rządowego.

Warto jednak również zaznaczyć, że koszt takiego badania (tj. testu HPV HR), które zastępuje tradycyjną cytologię – w laboratorium diagnostycznym świadczącym usługi komercyjne – oscyluje aktualnie w granicach od 190-250 zł. Ceny pakietów HPV HR i cytologii płynnej LBC (która w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy wykonywana jest na koszt NFZ w przypadku, gdy wynik testu HPV HR wyjdzie dodatni) – wynoszą natomiast obecnie od 270-350 zł. Stąd – decydując się na wykonanie testu HPV HR w ramach darmowego programu profilaktyki szyjki macicy – w budżecie domowym można zaoszczędzić od ok. 200 do nawet 350 zł.

Do koszyka świadczeń NFZ – test HPV HR oraz cytologia płynna (LBC) zostały, co prawda, dodane już z dniem 1 lipca 2025 r. – na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 298), ale wówczas jeszcze jako alternatywa do schematu tradycyjnego przesiewu opartego na cytologii klasycznej (w interwale 3-letnim – jednym z kryteriów kwalifikacji do badania był upływ 36 miesięcy od ostatniego przesiewowego badania cytologicznego w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy). Aktualnie natomiast – od 1 sierpnia 2026 r. – z programu została wycofana cytologia klasyczna. Od tego dnia – na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2026 r., poz. 754) – podstawowym schematem przesiewowym stał się test HPV HR (w określonych przypadkach uzupełniany cytologią płynną (LBC)).

Bezpłatny test HPV HR dla wszystkich kobiet w wieku 25-64 lat w ramach nowego programu rządowego – dlaczego profilaktyka w kierunku raka szyjki macicy jest tak ważna?

NFZ wyjaśnia i przekonuje – dlaczego profilaktyka w kierunku raka szyjki macicy jest tak istotna:

  • Rak szyjki macicy rozwija się po cichu, bez objawów i często wykrywany jest zbyt późno.
  • Każdego roku w Polsce umiera na niego ponad 1800 kobiet.
  • Ty możesz to zmienić – wystarczy kilka minut.
  • Badania w programie profilaktyki raka szyjki macicy są bezpłatne – wykonasz je na NFZ.
  • Masz realną kontrolę nad swoim zdrowiem.

„Dotychczas robiłam cytologię tylko prywatnie. Gdy dowiedziałam się, że test HPV HR jest dostępny na NFZ i nie muszę za niego płacić z własnej kieszeni – postanowiłam skorzystać. Badanie nie różniło się niczym od tradycyjnej cytologii. Wszystko przebiegło bezproblemowo. Czekałam na wizytę krócej niż dwa tygodnie i było to podyktowane dopasowaniem terminu do cyklu miesiączkowego. Cieszę się, że wykonałam to badanie i zyskałam spokój na najbliższe 5 lat.” – opowiada pani Aneta z Warszawy, po wykonaniu badania w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Więcej informacji na temat nowego programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz wykonywanych w ramach niego testów HPV HR, można znaleźć na stronie: LINK.

1 Ministerstwo Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/o-chorobie)

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 298)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2026 r., poz. 754)
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Źródło: INFOR
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