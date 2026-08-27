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Dają zastrzyk gotówki z ZUS niezależnie od dochodów. Te pieniądze przepadną, jeśli nie złożycie wniosku w konkretnym terminie

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27 sierpnia 2026, 07:47
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Zastrzyk gotówki z ZUS niezależnie od dochodów. Te pieniądze przepadną, jeśli nie złożycie wniosku w konkretnym terminie
Zastrzyk gotówki z ZUS niezależnie od dochodów. Te pieniądze przepadną, jeśli nie złożycie wniosku w konkretnym terminie
Shutterstock

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Tylko nieco ponad dwa tygodnie zostały do rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie jeszcze cieszą się wakacjami, a rodzice już liczą, ile trzeba wydać pieniędzy na podręczniki i przybory. Kołem ratunkowym dla domowych budżetów jest 300 plus z rządowego programu Dobry Start. Nabór wniosków ruszył z początkiem lipca. ZUS, który, wypłacił już blisko 800 milionów przypomina o ważnym, ostatecznych terminie, po którym pieniądze przepadają.

Plecak, piórnik, obuwie na zmianę, przybory piśmiennicze i rysunkowe, a do tego zeszyty, podręczni, często też nowe bidony i śniadaniówki, takie zakupy czekają rodziców przed szkolnym dzwonkiem. Niektóre wydatki wielu sięgają nawet 1500 zł, wynika z badań na które powołuje się serwis „Wiadomości Handlowe”.

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Ten drenaż portfeli częściowo rekompensują pieniądze, o które można się ubiegać z programu Dobry Start. To 300 złotych jednorazowej pomocy. Choć inflacja sprawia, że otrzymywany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przelew z roku na rok traci na wartości, to i tak zainteresowanie rządową pomocą jest rekordowe.

Składanie wniosków ruszyło z początkiem lipca. - W całej Polsce złożono ich już ponad 2 mln 185 tys. na przeszło 3 mln 200 tys. dzieci. Wypłacono już 783 mln zł - informuje ZUS i przypomina o ważnych terminach.

Jeśli wniosek o świadczenie 300 plus zostanie złożony do końca sierpnia 2026 roku, pieniądze powinny trafić na konto najpóźniej do 30 września. W przypadku wniosku złożonego we wrześniu ZUS wypłaci świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia. Tak samo będzie w przypadku wniosku złożonego w październiku – wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy. Listopad jest ostatnim miesiącem na złożenie wniosku. Po tym terminie pieniądze przepadną.

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Kto może otrzymać świadczenie Dobry Start

Świadczenie Dobry Start wynosi 300 zł i przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole. Nie obowiązuje przy tym żadne kryterium dochodowe, dlatego wysokość zarobków rodziców nie ma wpływu na prawo do pieniędzy.

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Wsparcie przysługuje na dzieci do ukończenia 20. roku życia. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności granica wieku została podwyższona do 24 lat.

Środki można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka czy innych artykułów potrzebnych do nauki.

Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do tzw. zerówek ani studentów. Wiek uprawniający do świadczenia liczony jest rocznikowo, dlatego z 300 plus mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, nawet jeśli wymagany wiek ukończyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Jak złożyć wniosek o 300 plus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Można je przesłać za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, serwisu Emp@tia albo bankowości elektronicznej.

Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić numer PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer rachunku bankowego, ponieważ świadczenie jest przekazywane wyłącznie przelewem na konto.

Zmieniły się zasady dla części rodzin z Ukrainy

Od tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej w Polsce. Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie na dzieci uczęszczające do szkół należących do polskiego systemu oświaty.

Dodatkowo obywatele Ukrainy posiadający status UKR, którzy mieszkają w Polsce razem z dzieckiem, muszą wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Źródło: INFOR
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