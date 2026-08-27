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ZUS tnie limity dla dorabiających. Od września dostaniesz mniej pieniędzy?

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27 sierpnia 2026, 14:00
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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ZUS tnie limity dla dorabiających. Od września dostaniesz mniej pieniędzy?
Shutterstock

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Wielu pracujących emerytów i rencistów od 1 września musi mocniej kontrolować swoje comiesięczne zarobki. ZUS obniża progi, których przekroczenie oznacza mniejsze świadczenie lub nawet jego całkowite zawieszenie. Sprawdź nowe stawki, aby nie stracić pieniędzy.

Niższe zarobki, większe ryzyko. Dlaczego progi spadają?

Wszystko zależy od kondycji gospodarki. Limity dorabiania dla osób na wcześniejszej emeryturze lub rencie są ściśle powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił, że średnia krajowa za II kwartał spadła o niemal 330 zł w porównaniu do początku roku. Efekt? Od września do listopada limity będą niższe:

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  • Pierwszy próg (bezpieczny) spada o 230,90 zł brutto.
  • Drugi próg (zawieszenia) kurczy się aż o 428,70 zł brutto.

Ile można dorobić od września? Nowe kwoty brutto

Jeśli chcesz pobierać świadczenie w pełnej wysokości, musisz pilnować dwóch kluczowych kwot:

  • 6 463,20 zł - to nowy limit bezpiecznego dorabiania. Zarobki do tej kwoty nie wpłyną na Twoje pieniądze z ZUS.
  • 12 003,10 zł - to absolutny sufit. Jeśli zarobisz więcej, ZUS całkowicie wstrzyma wypłatę Twojego świadczenia.

Co jeśli Twoja pensja wpadnie pomiędzy te dwie kwoty? ZUS pomniejszy Twoją emeryturę lub rentę o kwotę przekroczenia, ale tylko do określonego limitu. Maksymalne potrącenia wynoszą:

  • 989,41 zł - dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
  • 841,05 zł - dla rent rodzinnych (dla jednej osoby).
  • 742,10 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Kto musi uważać na nowe przepisy?

Zmiany nie dotyczą każdego. Czerwona lampka powinna zapalić się osobom, które pracują, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

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Kto może spać spokojnie i zarabiać bez limitu?

Pełna swoboda zarobkowa bez obaw o reakcję ZUS-u przysługuje:

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  • Emerytom po 60. (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni).
  • Osobom z rentą inwalidy wojennego lub wojskowego (jeśli uszczerbek na zdrowiu wiąże się ze służbą).
  • Osobom pobierającym rentę rodzinną po takich inwalidach.

Ważny wyjątek: Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale ZUS podwyższył ich świadczenie do gwarantowanego minimum (obecnie 1 978,49 zł brutto), również muszą uważać. Jeśli zarobią za dużo, stracą dopłatę do minimalnej emerytury i otrzymają z ZUS-u niższą, bazową kwotę.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie są nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów od września do listopada?

Od września do listopada limit bezpiecznego dorabiania wynosi 6 463,20 zł brutto, a próg całkowitego wstrzymania świadczenia wynosi 12 003,10 zł brutto.

Co zrobi ZUS, jeśli zarobki osoby na wcześniejszej emeryturze lub rencie przekroczą 12 003,10 zł brutto?

Jeśli zarobki przekroczą 12 003,10 zł brutto, ZUS całkowicie wstrzyma wypłatę świadczenia.

Co zrobi ZUS, gdy pensja osoby na wcześniejszej emeryturze lub rencie jest między 6 463,20 zł a 12 003,10 zł?

ZUS pomniejszy emeryturę lub rentę o kwotę przekroczenia, ale tylko do określonego limitu.

Jakie są maksymalne potrącenia ZUS po przekroczeniu niższego limitu dorabiania?

Maksymalne potrącenia wynoszą: 989,41 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 841,05 zł dla rent rodzinnych dla jednej osoby oraz 742,10 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Kogo dotyczą obniżone limity dorabiania ZUS od września?

Obniżone limity dotyczą osób, które pracują, ale nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

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Źródło: INFOR
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