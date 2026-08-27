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Ceny paliw 28 sierpnia 2026 r. Sprawdź, ile zapłacisz za benzynę i diesla

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27 sierpnia 2026, 14:09
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ceny paliw benzyna diesel
Ceny paliw 28 sierpnia 2026 r. Sprawdź, ile zapłacisz za benzynę i diesla
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Ceny paliw w piątek, 28 sierpnia, przyniosą kierowcom kolejne spadki, szczególnie w przypadku diesla. Maksymalna cena benzyny Pb95 pozostanie na poziomie 6,57 zł za litr, Pb98 spadnie do 7,37 zł, a oleju napędowego aż do 7,36 zł za litr. To oznacza, że w ciągu dwóch dni limit dla diesla obniżył się o 18 groszy na litrze. Sprawdzamy, ile kierowcy zapłacą za paliwo i jak zmieniały się maksymalne ceny w ostatnich dniach.

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Sprawdź, ile zapłacisz za paliwo w piątek 28 sierpnia 2026 r.

Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w piątek 28 sierpnia 2026 r. Kierowców czekają kolejne obniżki, choć tym razem skala zmian jest różna w zależności od rodzaju paliwa. Cena benzyny Pb95 pozostanie na poziomie z czwartku, Pb98 potanieje o 2 grosze na litrze, a olej napędowy będzie tańszy aż o 11 groszy.

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Maksymalne ceny paliw na 28 sierpnia wyniosą:

  • benzyna 95 – 6,57 zł/l,
  • benzyna 98 – 7,37 zł/l,
  • olej napędowy – 7,36 zł/l.

W porównaniu z limitami obowiązującymi w czwartek 27 sierpnia cena maksymalna Pb95 pozostanie bez zmian. Limit dla benzyny Pb98 zostanie obniżony o 2 grosze na litrze, natomiast maksymalna cena diesla spadnie aż o 11 groszy na litrze.

Paliwo

Maksymalna cena 28 sierpnia

Benzyna Pb95

6,57 zł/l

Benzyna Pb98

7,37 zł/l

Olej napędowy

7,36 zł/l

Są to maksymalne ceny detaliczne, a więc ustawowe górne limity. Sprzedawca nie może zaoferować paliwa drożej niż wskazana kwota, ale może ustalić cenę niższą. Rzeczywista cena przy dystrybutorze może więc być niższa od maksymalnego limitu. Nowe ceny wynikają z obwieszczenia Ministra Energii z 27 sierpnia 2026 r., opublikowanego w „Monitorze Polskim” pod poz. 878.

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Ile zmienią się ceny z 27 na 28 sierpnia?

  • Pb95: z 6,57 zł/l do 6,57 zł/l, czyli bez zmiany,
  • Pb98: z 7,39 zł/l do 7,37 zł/l, czyli -2 gr/l,
  • ON: z 7,47 zł/l do 7,36 zł/l, czyli -11 gr/l.

Dla kierowcy tankującego 50 litrów oznacza to brak zmiany rachunku za Pb95, 1 zł mniej za 50 litrów Pb98 oraz aż 5,50 zł mniej przy tankowaniu 50 litrów oleju napędowego.

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Ważne zasady dotyczące maksymalnych cen paliw

Przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit.

Nowa cena zaczyna obowiązywać od dnia następującego po publikacji odpowiedniego obwieszczenia w „Monitorze Polskim”. W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem, świętem lub innym dniem wolnym, a następnie jest stosowana do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem.

W przypadku piątku 28 sierpnia nie ma więc problemu z interpretacją terminu. Limit ogłoszony 27 sierpnia zaczyna obowiązywać 28 sierpnia. Kolejne obwieszczenie będzie dotyczyć następnego dnia, dla którego zgodnie z zasadami trzeba ustalić nowy limit.

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Ile za paliwo 27 sierpnia 2026 r.?

W czwartek 27 sierpnia maksymalną cenę benzyny Pb95 ustalono na 6,57 zł/l. W przypadku benzyny Pb98 limit wyniósł 7,39 zł/l, natomiast za litr oleju napędowego kierowcy mogli zapłacić maksymalnie 7,47 zł.

Paliwo

Maksymalna cena 27 sierpnia

Benzyna Pb95

6,57 zł/l

Benzyna Pb98

7,39 zł/l

Olej napędowy

7,47 zł/l

Była to kolejna seria obniżek. W porównaniu ze środą limit dla Pb95 spadł o 1 grosz, Pb98 również o 1 grosz, a diesel potaniał aż o 7 groszy na litrze. Dla 50 litrów oznaczało to oszczędność wynoszącą 50 groszy w przypadku każdej z benzyn oraz 3,50 zł w przypadku oleju napędowego.

Maksymalne ceny paliw 26 sierpnia. Tyle wyniosły limity

W środę 26 sierpnia maksymalną cenę benzyny Pb95 ustalono na 6,58 zł/l. W przypadku benzyny Pb98 limit wyniósł 7,40 zł/l, natomiast za litr oleju napędowego kierowcy mogli zapłacić maksymalnie 7,54 zł.

Paliwo

Maksymalna cena 26 sierpnia

Benzyna Pb95

6,58 zł/l

Benzyna Pb98

7,40 zł/l

Olej napędowy

7,54 zł/l

Oznaczało to początek wyraźnego trendu spadkowego. W środę diesel potaniał w limicie o 7 groszy względem wtorku, a dzień później jego maksymalna cena została obniżona ponownie.

Jak zmieniały się maksymalne ceny od 26 do 28 sierpnia?

  • Pb95: 6,58 → 6,57 → 6,57 zł/l,
  • Pb98: 7,40 → 7,39 → 7,37 zł/l,
  • ON: 7,54 → 7,47 → 7,36 zł/l.

Największa zmiana dotyczy więc diesla. W ciągu zaledwie dwóch dni maksymalny limit spadnie z 7,54 do 7,36 zł/l, czyli o 18 groszy na litrze. Przy 50-litrowym baku różnica wynosi 9 zł.

Ceny paliw 26 sierpnia były już niższe dla diesla

W środę 26 sierpnia maksymalna cena Pb95 wynosiła 6,58 zł/l, Pb98 7,40 zł/l, a oleju napędowego 7,54 zł/l. Już wtedy widać było wyraźną zmianę w przypadku diesla — limit spadł o 7 groszy względem wtorku.

W czwartek trend spadkowy rozszerzył się na wszystkie trzy rodzaje paliwa. Pb95 i Pb98 potaniały po groszu, natomiast diesel ponownie zanotował znacznie większą obniżkę.

W piątek sytuacja będzie jeszcze bardziej korzystna dla kierowców diesli. Maksymalny limit zmniejszy się z 7,47 do 7,36 zł/l. Przy 50-litrowym baku daje to kolejne 5,50 zł oszczędności względem czwartkowego limitu.

Ceny paliw w poniedziałek były wyższe

Warto przypomnieć również limity obowiązujące w poniedziałek 24 sierpnia. Maksymalna cena benzyny Pb95 wynosiła wówczas 6,54 zł/l, benzyny Pb98 7,36 zł/l, a oleju napędowego 7,59 zł/l.

Oznaczało to, że w ciągu jednego dnia, z poniedziałku na wtorek, maksymalna cena wzrosła o:

  • 3 grosze na litrze w przypadku Pb95,
  • 4 grosze na litrze w przypadku Pb98,
  • 2 grosze na litrze w przypadku ON.

Przy tankowaniu 50 litrów różnica między poniedziałkowym a wtorkowym limitem wynosiła odpowiednio 1,50 zł, 2 zł i 1 zł. W środę sytuacja zaczęła się zmieniać. Limit dla Pb95 wzrósł tylko o 1 grosz względem wtorku, Pb98 pozostało na poziomie 7,40 zł/l, a diesel potaniał o 7 groszy. W czwartek obniżka objęła już wszystkie trzy paliwa. W piątek Pb95 pozostanie na poziomie 6,57 zł/l, Pb98 spadnie do 7,37 zł/l, a diesel do 7,36 zł/l.

Patrząc szerzej, od poniedziałku 24 sierpnia do piątku 28 sierpnia maksymalna cena Pb95 wzrośnie z 6,54 do 6,57 zł/l, czyli o 3 grosze. W przypadku Pb98 wzrost wyniesie zaledwie 1 grosz — z 7,36 do 7,37 zł/l. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego spadnie z 7,59 do 7,36 zł/l, czyli aż o 23 grosze na litrze. To bardzo wyraźna zmiana. Jeszcze we wtorek maksymalny limit dla diesla wynosił 7,61 zł/l, natomiast w piątek będzie już o 25 groszy niższy.

Rząd obniżył VAT na paliwa. Co zakłada pakiet „Ceny Paliw Niżej”?

Obowiązujące limity cen są elementem decyzji rządu o częściowym przywróceniu tzw. pakietu „Ceny Paliw Niżej” (CPN). Jednym z jego elementów jest obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie maksymalnych cen sprzedaży paliw. Mechanizm został uruchomiony ponownie 17 sierpnia i ma obowiązywać do 31 sierpnia 2026 r. Oznacza to, że maksymalne ceny publikowane przez ministra energii mają chronić kierowców przed nadmiernym wzrostem cen paliw w okresie obowiązywania pakietu. Informacje o piątkowych limitach potwierdzają, że mechanizm jest aktualizowany wraz ze zmianami cen hurtowych.

Cena maksymalna jest wyliczana według określonego mechanizmu. Uwzględnia on m.in. średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Wcześniejsza odsłona pakietu CPN obowiązywała do końca czerwca. Jak informowano, jego pierwsza edycja obejmowała m.in. obniżoną stawkę VAT oraz maksymalne ceny paliw, a czasowa obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. Koszt dotychczasowego programu szacowano na około 4,7 mld zł. Obecna odsłona programu ma zakończyć się wraz z końcem sierpnia. 31 sierpnia 2026 r. będzie ostatnim dniem obowiązywania ogłoszonych w tym mechanizmie maksymalnych cen paliw.

Ile kierowca zapłaci za pełny bak 28 sierpnia?

Dla kierowcy tankującego 50 litrów paliwa piątkowe limity oznaczają maksymalny wydatek:

  • 328,50 zł za 50 litrów Pb95,
  • 368,50 zł za 50 litrów Pb98,
  • 368 zł za 50 litrów oleju napędowego.

To oznacza, że w porównaniu z czwartkiem tankowanie 50 litrów Pb95 będzie kosztować dokładnie tyle samo. W przypadku Pb98 rachunek będzie niższy o 1 zł, a przy tankowaniu 50 litrów diesla kierowca zaoszczędzi aż 5,50 zł.

Jeszcze większa jest różnica względem wcześniejszych dni. W porównaniu ze środą 50 litrów oleju napędowego będzie tańsze według maksymalnych limitów aż o 9 zł.

W porównaniu z wtorkiem różnica jest jeszcze bardziej widoczna. 50 litrów oleju napędowego kosztowało według maksymalnego limitu 380,50 zł, podczas gdy w piątek będzie to maksymalnie 368 zł. Daje to 12,50 zł różnicy na jednym 50-litrowym tankowaniu.

W praktyce rachunek może być niższy, ponieważ maksymalna cena nie oznacza, że każda stacja musi sprzedawać paliwo właśnie po tej stawce.

Ceny paliw 28 sierpnia – co warto wiedzieć?

Najważniejszą informacją dla kierowców jest to, że diesel ponownie mocno potanieje w maksymalnym limicie. W piątek litr oleju napędowego nie będzie mógł kosztować więcej niż 7,36 zł. To o 11 groszy mniej niż w czwartek i aż o 25 groszy mniej niż we wtorek.

Kierowcy samochodów benzynowych zobaczą mniejsze zmiany. Maksymalna cena Pb95 pozostanie na poziomie 6,57 zł/l, natomiast Pb98 spadnie z 7,39 do 7,37 zł/l.

Warto też pamiętać, że obwieszczenie określa górną granicę ceny, a nie jednolitą cenę obowiązującą na wszystkich stacjach. Ostateczna kwota przy dystrybutorze może więc być niższa od wskazanego limitu.

Różnice między stacjami mogą być zauważalne. Przykładowo, 27 sierpnia ceny części paliw na niektórych stacjach były niższe od ustawowych limitów.

Maksymalne ceny paliw w tym tygodniu, czyli od 24 do 28 sierpnia

Paliwo

24 sierpnia

25 sierpnia

26 sierpnia

27 sierpnia

28 sierpnia

Benzyna Pb95

6,54 zł/l

6,57 zł/l

6,58 zł/l

6,57 zł/l

6,57 zł/l

Benzyna Pb98

7,36 zł/l

7,40 zł/l

7,40 zł/l

7,39 zł/l

7,37 zł/l

Olej napędowy

7,59 zł/l

7,61 zł/l

7,54 zł/l

7,47 zł/l

7,36 zł/l

Z zestawienia widać, że maksymalna cena Pb95 po początkowych wzrostach ustabilizowała się na poziomie 6,57 zł/l. W przypadku Pb98 po wtorkowym i środowym wzroście limit zaczął spadać i w piątek wyniesie już 7,37 zł/l.

Największą zmianę w analizowanym okresie przeszedł diesel. Jego maksymalna cena najpierw wzrosła z 7,59 zł/l w poniedziałek do 7,61 zł/l we wtorek, po czym zaczęła szybko spadać: do 7,54 zł/l w środę, 7,47 zł/l w czwartek i 7,36 zł/l w piątek.

Od 24 do 28 sierpnia limit dla oleju napędowego obniży się więc łącznie o 23 grosze na litrze. Przy tankowaniu 50 litrów daje to 11,50 zł mniej niż przy poniedziałkowym limicie.

Co dalej z cenami paliw?

Piątkowe limity nie są końcem obowiązywania mechanizmu. Program „Ceny Paliw Niżej” ma obowiązywać do 31 sierpnia 2026 r., dlatego przed końcem miesiąca kierowcy mogą spodziewać się jeszcze kolejnych obwieszczeń ministra energii.

Zasady przewidują, że nowe limity są ogłaszane wraz ze zmianami sytuacji na rynku. W efekcie maksymalna cena może zmieniać się z dnia na dzień, co dobrze widać na przykładzie oleju napędowego.

Kierowcy powinni więc zwracać uwagę nie tylko na ceny widoczne na pylonach, ale również na aktualne obwieszczenia ministra energii. Maksymalny limit jest bowiem jedynie górną granicą — stacja może sprzedawać paliwo taniej.

Najważniejsza informacja na 28 sierpnia jest więc taka: maksymalna cena benzyny Pb95 wyniesie 6,57 zł/l, Pb98 – 7,37 zł/l, a oleju napędowego – 7,36 zł/l. Największą zmianę ponownie odczują kierowcy tankujący diesla. W ciągu dwóch dni jego maksymalna cena spadnie o 18 groszy na litrze, a od wtorkowego maksimum będzie niższa już o 25 groszy.

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Źródło: INFOR
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