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ZUS ostrzega małżeństwa przed utratą nowego świadczenia. Jeden błąd i stracisz całą dopłatę przez sztywny limit

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17 sierpnia 2026, 10:46
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus
ZUS ostrzega małżeństwa przed utratą nowego świadczenia. Jeden błąd i stracisz całą dopłatę przez sztywny limit
Shutterstock

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Wypłaty w ramach nowego programu ruszyły pełną parą, a ZUS przelał już miliardy złotych. Dane za pierwsze półrocze 2026 roku nie pozostawiają złudzeń - mechanizm potocznie nazywany rentą wdowią stał się finansowym ratunkiem dla ponad 1,1 miliona wdów i wdowców w Polsce. Choć średnia wypłata kusi, ZUS przypomina o surowym limicie: 5935,47 zł brutto. Kto zbliży się do tej kwoty, musi liczyć się z cięciami.

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Ponad 22 miliardy złotych w zaledwie pół roku. Kosmiczna skala programu przerosła oczekiwania

ZUS podsumował gigantyczne wydatki na wsparcie dla osób, które straciły swoich współmałżonków. Tylko od stycznia do czerwca 2026 roku państwo przeznaczyło na ten cel ponad 22,8 miliarda złotych. Sam mechanizm polega na rewolucyjnym połączeniu własnej emerytury seniora z rentą rodzinną po zmarłym partnerze. W samym czerwcu 2026 roku z tego rozwiązania skorzystało 993,4 tysiąca osób. Średnia kwota łączonego świadczenia, jaka trafiała na konta Polaków, to 3949,43 zł.

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Pułapka limitu dorabiania do emerytury i renty. Zobacz, przy jakich zarobkach ZUS bezwzględnie zabierze Ci pieniądze

Wprowadzone przepisy posiadają tak zwany bezpiecznik, który chroni budżet przed nadmiernymi wypłatami. Maksymalna suma, jaką senior może otrzymać z połączenia dwóch świadczeń, wynosi równowartość trzykrotności najniższej emerytury - czyli obecnie dokładnie 5935,47 zł brutto. Co to oznacza w praktyce?

  • Jeśli wyliczona suma Twojej emerytury i procentu z renty po małżonku wyniesie np. 6100 zł brutto, ZUS nie wypłaci całości.
  • Urzędnicy automatycznie pomniejszą wypłatę o kwotę przekroczenia limitu.
  • Próg ten dotyczy sumy obu świadczeń brutto, bez względu na wybrany wariant.

Jak zyskać najwięcej na rencie wdowiej? Masz dwa układy do wyboru, ale jeden z nich przyniesie Ci znacznie większe pieniądze z ZUS

Seniorzy mają pełne prawo do decydowania, która konfiguracja finansowa jest dla nich bardziej opłacalna. Do wyboru są dwa warianty:

  1. 100% renty rodzinnej po zmarłym oraz 15% własnego świadczenia emerytalnego.
  2. 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Większość osób wybiera wariant, w którym wyższa podstawa jest wypłacana w całości. Statystyki pokazują, że sam dodatkowy bonus (czyli te 15% z drugiego świadczenia) powiększa comiesięczny budżet emeryta średnio o 379,10 zł. Co kluczowe, już 1 stycznia 2027 roku wskaźnik ten wzrośnie z 15% do 25%, co przyniesie kolejne podwyżki.

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ZUS wprowadza cztery warunki i jedną pułapkę. Zobacz, kiedy prawo do nowych pieniędzy bezpowrotnie przepada

ZUS skrupulatnie weryfikuje każdego wnioskodawcę. Pieniądze przysługują wyłącznie osobom, które spełniają łącznie cztery kryteria: osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), trwały w małżeństwie do dnia śmierci partnera, a prawo do renty rodzinnej nabyły mając co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Pamiętaj o najważniejszej zasadzie: łączenie świadczeń dotyczy wyłącznie renty po ostatnim zmarłym małżonku. Jeśli zdecydujesz się na ponowny ślub i zawrzesz nowy związek małżeński, prawo do pobierania łączonych świadczeń z ZUS przepada natychmiastowo i bezpowrotnie.

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Nie ryzykuj w ciemno - sprawdź oficjalny kalkulator ZUS i zobacz, który układ renty wdowiej przyniesie Ci największe pieniądze

Aby ułatwić seniorom podjęcie decyzji i oszczędzić im wizyt w urzędach, ZUS uruchomił na swojej platformie internetowej dwa bezpłatne rozwiązania:

  • Szybką ankietę - kilka pytań o wiek i sytuację rodzinną, które od razu dają odpowiedź, czy masz prawo do pieniędzy.
  • Kalkulator renty wdowiej - intuicyjne narzędzie, które samodzielnie symuluje oba warianty i wskazuje, który z nich przeleje na Twoje konto większą gotówkę.

Jak i kiedy złożyć wniosek do ZUS? Formalności krok po kroku, dzięki którym nie stracisz ani jednej złotówki z nowego świadczenia

Przejście przez procedurę urzędową nie musi być skomplikowane, ale wymaga zachowania odpowiedniej kolejności działań. Kluczowym dokumentem, który należy dostarczyć do urzędu, jest oficjalny wniosek o symbolu ERWD. Seniorzy mogą złożyć go na dwa sposoby: tradycyjnie w formie papierowej podczas wizyty w najbliższej placówce ZUS lub całkowicie zdalnie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Warto pamiętać o żelaznej zasadzie terminowości, ponieważ ZUS nie wypłaca wyrównania wstecz. Świadczenie zostanie przyznane i naliczone dopiero od miesiąca, w którym dokumenty wpłynęły do urzędu. Jeśli dane o zgonie małżonka lub historii jego zatrudnienia nie są kompletne w bazie danych, do wniosku trzeba będzie dołączyć także akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające okresy składkowe zmarłego partnera.

Miliardy złotych na nowe świadczenia dla seniorów. Koszt dla budżetu państwa poraża, ale kto naprawdę zapłaci za wielką rewolucję w ZUS?

Gigantyczne kwoty wypłacane seniorom to ogromne obciążenie dla finansów publicznych, które w kolejnych latach będzie jedynie rosło. Skoro w zaledwie sześć miesięcy państwo wydało ponad 22 miliardy złotych, roczny koszt programu szybko przekroczy barierę 40 miliardów złotych, a po planowanym zwiększeniu wskaźnika do 25% liczby te poszybują jeszcze mocniej w górę. Tak potężny transfer socjalny zmusza rząd do szukania dodatkowych wpływów i głębokich przesunięć w budżecie państwa. Eksperci ekonomiczni zwracają uwagę, że ostateczny koszt reformy spadnie na barki młodszych pokoleń. Rosnąca presja składkowa na osoby aktualnie pracujące oraz pogłębiający się deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) to długofalowe wyzwania, z którymi system emerytalny będzie musiał się zmierzyć w obliczu starzejącego się społeczeństwa.

Stary vs nowy system emerytalny. ZUS podał oficjalne wyliczenia - sprawdź, kto zyskał najwięcej na rewolucyjnych zmianach w przepisach

Wprowadzenie nowych przepisów całkowicie zburzyło dotychczasową, surową doktrynę ubezpieczeń społecznych w Polsce. W starym systemie prawo było bezwzględne - po śmierci współmałżonka senior stawał przed dramatycznym wyborem: musiał całkowicie zrezygnować z własnej, wypracowanej przez lata emerytury i przejść na 85% świadczenia po zmarłym lub pozostać przy swojej dotychczasowej wypłacie. Taki układ powodował, że dekady pracy zawodowej i odprowadzania składek przez jednego z partnerów po prostu przepadały w państwowej kasie. Nowy mechanizm przyniósł największy zastrzyk gotówki tym osobom, których własne emerytury były zbliżone wysokością do świadczeń zmarłego partnera. Reforma wprowadziła realny element sprawiedliwości społecznej, w końcu doceniając finansowy wkład obojga małżonków w budowanie polskiego systemu emerytalnego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaki limit brutto obowiązuje przy mechanizmie potocznie nazywanym rentą wdowią?

Maksymalna suma z połączenia dwóch świadczeń wynosi równowartość trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5935,47 zł brutto. Próg dotyczy sumy obu świadczeń brutto, bez względu na wybrany wariant.

Co zrobi ZUS, gdy suma emerytury i renty rodzinnej przekroczy 5935,47 zł brutto?

ZUS nie wypłaci całości świadczenia. Urzędnicy automatycznie pomniejszą wypłatę o kwotę przekroczenia limitu 5935,47 zł brutto.

Jakie dwa warianty łączenia świadczeń mogą wybrać seniorzy w rencie wdowiej?

Do wyboru są dwa warianty: 100% renty rodzinnej po zmarłym oraz 15% własnego świadczenia emerytalnego albo 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Kiedy wskaźnik drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15% do 25%?

Wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z 15% do 25% już 1 stycznia 2027 roku. Według źródła przyniesie to kolejne podwyżki.

Jak można złożyć wniosek ERWD o rentę wdowią w ZUS?

Wniosek ERWD można złożyć tradycyjnie w formie papierowej podczas wizyty w najbliższej placówce ZUS albo zdalnie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

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Źródło: INFOR
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