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Wyższe świadczenia z ZUS dla emerytów od 1 stycznia. Podwyżki od 100 do 450 zł. Nie każdy dostanie tyle samo

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25 sierpnia 2026, 17:39
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Seniorzy dostaną wyższe przelewy z ZUS. Zmiana od 1 stycznia 2027
Seniorzy dostaną wyższe przelewy z ZUS. Zmiana od 1 stycznia 2027
Blaszko
Shutterstock

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Prawie milion wdów i wdowców korzysta już z możliwości łączenia dwóch świadczeń. Aktualnie ZUS wypłaca im jedno świadczenie w pełnej wysokości oraz 15 proc. drugiego. To jednak dopiero pierwszy etap zmian. Od 1 stycznia 2027 udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc., a przelewy wielu seniorów będą wyższe nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Nie wszyscy otrzymają jednak taką samą podwyżkę.

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Seniorzy dostaną wyższe przelewy z ZUS. Zmiana od 1 stycznia 2027

Renta wdowia zaczęła być wypłacana w lipcu 2025 roku. Pozwala ona połączyć rentę rodzinną po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. Osoba spełniająca warunki może obecnie otrzymywać:

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  • 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo
  • 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Najczęściej w pełnej wysokości wypłacane jest świadczenie wyższe, a do niego doliczana jest część niższego. Ostateczny wybór należy jednak do osoby uprawnionej.

Od 1 stycznia 2027 roku zasada stanie się korzystniejsza. ZUS nadal będzie wypłacał jedno świadczenie w całości, ale udział drugiego wzrośnie z 15 do 25 proc. Oznacza to, że wdowa lub wdowiec otrzyma dodatkowo jedną czwartą drugiego świadczenia.

O ile wzrośnie renta wdowia w 2027 roku?

Nie będzie jednej, jednakowej dla wszystkich kwoty podwyżki. Jej wysokość zależy od wartości świadczenia wypłacanego obecnie w 15 proc. Od 2027 roku ZUS uwzględni 25 proc. tej kwoty, a więc o 10 punktów procentowych więcej.

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Przykładowo, jeżeli drugie świadczenie wynosi 2000 zł brutto, obecnie wypłacane 15 proc. daje 300 zł. Po zmianie będzie to 500 zł, czyli o 200 zł więcej. Przy świadczeniu 3000 zł dodatek wzrośnie z 450 do 750 zł, a miesięcznie różnica wyniesie 300 zł. Po zmianie będzie to 500 zł, czyli o 200 zł więcej. Są to uproszczone kwoty brutto, nieuwzględniające ustawowego limitu łącznej wypłaty oraz indywidualnych potrąceń. Pokazują jednak, jak zmiana wskaźnika z15 do 25 proc. może przełożyć się na wysokość przelewu.

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ZUS informuje, że w zależności od wysokości świadczeń, miesięczny wzrost świadczenia może wynieść od ok. 100 zł do nawet 400-450 zł.

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Prawie milion osób pobiera rentę wdowią

Z danych ZUS wynika, że w czerwcu 2026 roku rentę wdowią otrzymywało 993,4 tys. osób. Od uruchomienia programu przynajmniej jedną wypłatę dostało około 1,1 mln uprawnionych.

Od stycznia do czerwca 2026 roku na świadczenia wypłacane w ramach tego rozwiązania przeznaczono ponad 22,8 mld zł. Z tej kwoty 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe pieniądze wynikające z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia.

Przeciętna łączna wypłata renty wdowiej wyniosła w czerwcu 3949,43 zł. Samo doliczenie części drugiego świadczenia zwiększało przelew średnio o 379,10 zł miesięcznie.

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Kto ma prawo do renty wdowiej? Trzeba spełnić wszystkie warunki

Sama śmierć współmałżonka oraz pobieranie emerytury nie wystarczą, aby połączyć świadczenia. Prawo do renty wdowiej przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące wymagania:

  • ukończyła 60 lat w przypadku kobiety albo 65 lat w przypadku mężczyzny,
  • do dnia śmierci współmałżonka pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej,
  • nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat w przypadku kobiety lub 60 lat w przypadku mężczyzny,
  • nie pozostaje obecnie w nowym związku małżeńskim.

Możliwość łączenia wypłat dotyczy renty rodzinnej po ostatnim zmarłym współmałżonku. Zawarcie kolejnego małżeństwa powoduje ustanie prawa do pobierania świadczeń w zbiegu.

Renta rodzinna nie musi być wypłacana wyłącznie przez ZUS. Przepisy obejmują również świadczenia po zmarłym małżonku wypłacane między innymi przez KRUS oraz wojskowe i policyjne organy emerytalne.

Wyższy wskaźnik nie zawsze oznacza pełną podwyżkę. Obowiązuje limit

Przy wyliczaniu renty wdowiej ZUS musi przestrzegać ustawowego ograniczenia. Łączna suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie limit wynosi 5935,47 zł brutto.

Jeżeli suma pełnego świadczenia i odpowiedniej części drugiego przekroczy tę granicę, wypłata zostanie pomniejszona o nadwyżkę. Oznacza to, że nie każda osoba odczuje cały wzrost z 15 do 25 proc. Seniorzy, których łączna wypłata już teraz zbliża się do limitu, mogą otrzymać mniejszą podwyżkę, niż wynikałoby to z prostego obliczenia.

Limit jest powiązany z wysokością najniższej emerytury. Jeżeli minimalne świadczenie zostanie zwaloryzowane, zmieni się również maksymalna dopuszczalna kwota renty wdowiej.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Osoba, która spełnia warunki, ale jeszcze nie korzysta z łączenia świadczeń, powinna złożyć formularz ERWD, czyli wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Dokument można przekazać elektronicznie przez eZUS albo złożyć w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić, który wariant będzie korzystniejszy. Na stronie ZUS udostępniono specjalny kalkulator renty wdowiej. Po wpisaniu wysokości własnego świadczenia oraz renty rodzinnej narzędzie pokazuje szacunkową kwotę wypłaty. Można też udać się do placówki ZUS, gdzie pracownicy pomogą ustalić najbardziej korzystny wariant.

Ile wyniesie drugie świadczenie od 1 stycznia 2027 roku?

ZUS nadal będzie wypłacał jedno świadczenie w całości, ale udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. Wdowa lub wdowiec otrzyma dodatkowo jedną czwartą drugiego świadczenia.

O ile może wzrosnąć renta wdowia po zmianie wskaźnika z 15 do 25 proc.?

Nie będzie jednej, jednakowej dla wszystkich kwoty podwyżki. ZUS informuje, że w zależności od wysokości świadczeń miesięczny wzrost świadczenia może wynieść od ok. 100 zł do nawet 400-450 zł.

Kto ma prawo do renty wdowiej według warunków opisanych przez ZUS?

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobie, która ukończyła 60 lat jako kobieta albo 65 lat jako mężczyzna, pozostawała we wspólności małżeńskiej, nabyła prawo do renty rodzinnej po 55 lub 60 latach i nie jest w nowym związku małżeńskim.

Jaki limit łącznej wypłaty obowiązuje przy rencie wdowiej?

Łączna suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie limit wynosi 5935,47 zł brutto, a po przekroczeniu tej granicy wypłata zostanie pomniejszona o nadwyżkę.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią i sprawdzić korzystniejszy wariant?

Osoba spełniająca warunki powinna złożyć formularz ERWD przez eZUS albo w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Korzystniejszy wariant można sprawdzić w kalkulatorze renty wdowiej na stronie ZUS lub w placówce ZUS.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, komunikat z 12 sierpnia 2026.

Źródło: INFOR
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