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Dają 4000 zł z MOPS bez względu na zarobki. Wystarczy spełnić tylko jeden warunek

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30 sierpnia 2026, 10:38
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze
Dają 4000 zł z MOPS bez względu na zarobki. Wystarczy spełnić tylko jeden warunek
Shutterstock

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Wiele rodzin w Polsce wciąż nie wie, że ośrodki pomocy społecznej wypłacają specjalne, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, przy którym urzędnicy w ogóle nie badają sytuacji finansowej rodziców. Pieniądze te nie podlegają opodatkowaniu, co oznacza, że cała kwota trafia prosto na konto. Aby jednak otrzymać wsparcie z programu "Za życiem", należy spełnić rygorystyczne wymagania medyczne i formalne. O czym trzeba pamiętać, żeby wniosek nie został odrzucony?

Świadczenie "Za życiem" 2026. Dla kogo 4000 zł?

Jednorazowa pomoc finansowa w kwocie 4000 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Przepisy jasno określają, że wady te muszą powstać w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub bezpośrednio w trakcie porodu. O pieniądze mogą wnioskować:

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  • Matka lub ojciec dziecka.
  • Opiekun prawny dziecka.
  • Opiekun faktyczny (osoba, która wystąpiła do sądu o przysposobienie malucha).

Co najważniejsze dla wielu rodzin - w tym przypadku nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Pieniądze otrzyma zarówno rodzina o niskich zarobkach, jak i ta z wysokim przychodem. Ważne dla domowego budżetu: Jednorazowa wypłata 4000 zł z programu "Za życiem" nie koliduje z żadnymi innymi zasiłkami. Rodzina, która otrzyma te pieniądze, może jednocześnie starać się o standardowe becikowe (1000 zł), zasiłek pielęgnacyjny z MOPS (215,84 zł), a w późniejszym etapie o nowe świadczenie wspierające z ZUS, które wynosi nawet do 4352 zł miesięcznie.

Kluczowy warunek: Kto musi wystawić zaświadczenie?

Samo stwierdzenie choroby u dziecka nie wystarczy do przyznania środków. Urzędnicy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) bezwzględnie wymagają odpowiedniego dokumentu medycznego. Zaświadczenie potwierdzające chorobę lub upośledzenie dziecka musi być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w jednej z następujących dziedzin:

  • pediatria,
  • położnictwo i ginekologia,
  • perinatologia,
  • neonatologia.

Warto pamiętać, że lekarze innych specjalizacji dziecięcych (jak neurologia, kardiologia czy chirurgia dziecięca) mogą wystawiać zaświadczenia uprawniające do innych form wsparcia z ustawy "Za życiem" (np. wyrobów medycznych czy rehabilitacji bez kolejek), jednak przy wniosku o pierwsze 4000 zł w MOPS kluczowa jest opinia jednego z czterech wyżej wymienionych lekarzy (w tym najpopularniejszego pediatry). Zwykłe zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub lekarza bez odpowiedniej specjalizacji sprawi, że wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

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Pułapka 10. tygodnia ciąży. Bez tego nie dostaniesz pieniędzy

Drugim, równie istotnym warunkiem uzyskania 4000 zł jest przedstawienie zaświadczenia o tym, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do dnia porodu. Dokument taki może wystawić lekarz ginekolog lub położna. Warto wiedzieć: Ten restrykcyjny wymóg dotyczący 10. tygodnia ciąży nie dotyczy jedynie opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych, którzy przejęli opiekę nad dzieckiem już po jego narodzinach.

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Ważne zmiany w sierpniu 2026 r. Rząd dofinansuje asystentów rodziny

Ustawa "Za życiem" to nie tylko jednorazowe 4000 zł, ale też prawo do wsparcia tzw. asystenta rodziny, który pomaga rodzicom przejść przez biurokrację i organizację leczenia. Ponieważ wiele gmin wciąż ma z tym problem, pod koniec sierpnia 2026 roku Ministerstwo Rodziny ogłosiło uruchomienie dodatkowych funduszy dla samorządów na rozwój i dofinansowanie tej kadry. Rodzice wnioskujący o świadczenie w MOPS powinni od razu dowiadywać się o możliwość przydzielenia takiego opiekuna w swoim regionie.

Ważny termin. Masz tylko 12 miesięcy

Rodzice muszą pamiętać o nieprzekraczalnym terminie na złożenie dokumentów. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli wniosek zostanie dostarczony choćby jeden dzień później, MOPS lub GOPS z urzędu odmówi wypłaty pieniędzy, a spóźnienie nie zostanie usprawiedliwione. Wnioski można składać tradycyjnie w formie papierowej w lokalnym ośrodku pomocy społecznej lub drogą elektroniczną (np. za pomocą portalu Emp@tia przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

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Źródło: INFOR
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