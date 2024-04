Zapalisz papierosa w lesie, zapłacisz 500 zł mandatu. Uważaj szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach!

Nie pal papierosów w lasach, a tym bardziej parkach narodowych i rezerwatach! Palenie tytoniu w lasach jest zakazane. Zapłacisz 500 zł mandatu! Sprawdź, gdzie możesz palić legalnie.

Palenie papierosów w lesie

Palenie papierosów w lasach grozi wystawieniem mandatu przez strażnika leśnego lub pracownika służby leśnej. Wynika to z § 40 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zakazuje się czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów. Zabrania się w szczególności:

rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Art. 83 § 3 Kodeksu wykroczeń na osobę palącą tytoń na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m pali tytoń nakłada karę:

aresztu,

ograniczenia wolności,

grzywny albo

karę nagany.

Prawo reguluje jednak pewne wyjątki. Gdzie można więc palić papierosy legalnie? Na terenie lasu dopuszcza się palenie tytoniu na drogach utwardzonych i w miejscach wyznaczonych do pobytu ludzi.

Palenie papierosów i ogniska w górach - przepisy

Co do zasady, w górach obowiązują takie same zasady rozpalania ogniska jak w pozostałej części kraju. W polskich górach mamy jednak ogromne obszary leśne, a więc obowiązują w nich zasady z ustawy o lasach, a także rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i Kodeksu wykroczeń.

Szczególnie należy się pilnować w parkach narodowych. Tutaj wszelkie zasady dotyczące porządku, niezakłócania rytmu przyrody i ciszy są bardziej restrykcyjne. Obowiązuje ustawa o ochronie przyrody. W zasadach zwiedzania Tatrzańskiego Parku Narodowego czytamy „Nie pal ognisk ani tytoniu, nie używaj otwartego ognia z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc.”

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu. Wyjątki są tutaj bardziej rygorystyczne niż w zwykłych lasach. Palić można tylko w miejscach wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Dlaczego w parkach narodowych nie można palić papierosów? Niedopałki stanowią zbyt duże zagrożenie w tak cennych przyrodniczo miejscach. Można to robić tylko w wyznaczonych miejscach, do których należą zwykle bazy noclegowe i punkty gastronomiczne.

Mandat za palenie papierosów w lesie i parku narodowym

Za palenie papierosów i rozpalenie ogniska w lesie lub parku narodowym można otrzymać mandat od 50 do 500 zł. Jeśli popełni się kilka wykroczeń, wówczas mandat może wzrosnąć nawet do 1000 zł.