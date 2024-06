Palenie na balkonach zostanie zakazane? Jest komentarz Ministra Zdrowia

Minister zdrowia, Izabela Leszczyna, wyraziła swoje wątpliwości co do możliwości wprowadzenia zakazu palenia papierosów na balkonach. "Wygląda na to, że jest to zbyt radykalne. Nie jestem przekonana, czy jest to możliwe do zrealizowania" - powiedziała podczas czwartkowej konferencji.

Podczas konferencji, minister Leszczyna została zapytana o petycję dotyczącą zakazu palenia papierosów na balkonach, która została przesłana do Ministerstwa Zdrowia. Została również zapytana, czy ministerstwo planuje wprowadzić regulacje w tej sprawie.

Zdrowie versus wolność

Minister Leszczyna podkreśliła, że “mamy tu do czynienia z dwoma wartościami - zdrowiem własnym i innych oraz wolnością”. Nie mieliśmy jeszcze okazji omówić tej petycji z moimi współpracownikami z Departamentu Zdrowia Publicznego. Wydaje mi się, że jest to zbyt radykalne. Wydaje mi się to bardzo skomplikowane. Nie jestem przekonana, czy jest to możliwe do wprowadzenia - powiedziała minister zdrowia.

Projekt dotyczący e-papierosów

Minister przypomniała również o projekcie przygotowanym przez resort dotyczącym e-papierosów. Mamy tu do czynienia z dwoma różnymi opiniami, dwoma projektami, które pojawiają się w naszych rozmowach z różnymi ekspertami. (…) To, co jest bliższe, bo wydaje mi się, że moglibyśmy to zrobić naprawdę szybko, to zakaz e-papierosów, które nie zawierają nikotyny, tak aby nie były dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia - podkreśliła Leszczyna. Dodała, że chciałaby “przeforsować ten projekt naprawdę szybko” i w tej sprawie prowadzi rozmowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Petycja o zakaz palenia na balkonach

Petycję dotyczącą wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na balkonach i w oknach budynków wielorodzinnych przesłano do resortu zdrowia 5 maja 2024 r.

Autorzy petycji argumentują, że osoby niepalące nie mogą korzystać z balkonów, ponieważ są narażone na dym papierosowy. Podkreślają, że dla wielu osób starszych, które nie wychodzą z domu, wyjście na balkon to jedyny kontakt z otoczeniem. Dodatkowo, dym papierosowy dostaje się do mieszkań, co naraża na niego jeszcze większą liczbę osób, w tym dzieci.