Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowano petycję dotyczącą wprowadzenia prawa do odbioru dni wolnych za święta przypadające w niedzielę. Resort ma zająć stanowisko w tej sprawie najpóźniej do 14 kwietnia.

Postulat zmian w Kodeksie pracy

Petycję w sprawie dni wolnych za święta przypadające w niedzielę złożyła do MRPiPS Fundacja „Można Lepiej!”. Chodzi o zmiany w Kodeksie pracy, które umożliwiłyby pracownikom odebranie dodatkowego dnia wolnego, analogicznie jak w przypadku, gdy święto przypada w sobotę. Obecnie, kiedy określone w ustawie święto przypada na sobotę, każdy zatrudniony może w innym terminie odebrać w zamian dzień wolny. W przypadku niedziel ten przepis nie obowiązuje.

„Mimo, że sytuacja jest właściwie identyczna dla większości zatrudnionych to Kodeks pracy oba przypadki traktuje zupełniej inaczej. Postulujemy, żeby pracownicy mogli odbierać wolne niezależnie od tego czy święto wypada w sobotę lub niedziele, co wydaje się po prostu konsekwentnym rozwiązaniem” – wskazano w petycji.

Spójne zasady

Jak wskazano w petycji, nie chodzi o dodatkowe skrócenie czasu pracy, a o wprowadzenie spójnych zasad dotyczących dni wolnych.

„Gdyby rozszerzyć zasadę na niedzielę to liczba dni wolnych w każdym roku byłaby zawsze taka sama, co wydaje się sprawiedliwym rozwiązaniem” – podkreślono. „Tym bardziej, że zdarza się przecież, że przez parę lat żadne święto nie wypada w weekend i sytuacja, gdy pracownikom przysługuje cała pula dni wolnych nie jest dużym obciążeniem dla gospodarki” – dodano.

Oczekujemy na opinię pracodawców

Autorzy petycji otwarci są również na opinię pracodawców w tym zakresie.

W petycji wskazano również, że w Kodeksie pracy sobota nie ma specjalnego statusu i jest dniem roboczym jak każdy inny.

„Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jakiegoś przepisu, a jest tylko pośrednim efektem wprowadzenia kilku zasad takich jak na przykład konieczność, co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmującego niedzielę czy pięciodniowego tygodnia pracy” – wyjaśniono.

Zdaniem autorów petycji przyczyną niespójnych przepisów dotyczących odbioru wolnego za święta są nieprecyzyjne regulacje dotyczące obniżania wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Dni wolne od pracy

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy obowiązuje 14 takich dni. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. Zgodnie z kalendarzem świąt religijnych pierwszy dzień Wielkiej Nocy i Zielonych Świątek przypadają zawsze w niedzielę.

W 2026 roku w niedzielę wypada Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz dzień Wszystkich Świętych i za te święta pracownikom nie będzie przysługiwał dodatkowy dzień wolny. Natomiast w sobotę przypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i drugi dzień Bożego Narodzenia, za które będzie można odebrać dodatkowe dni wolne.

Źródło: SSPAP