REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Czy najbliższa niedziela 05.10.2025 będzie niedzielą handlową – czy możemy zaplanować zakupy w Lidlu, Biedronce i galeriach handlowych? Jakie sklepy będą otwarte?

Czy najbliższa niedziela 05.10.2025 będzie niedzielą handlową – czy możemy zaplanować zakupy w Lidlu, Biedronce i galeriach handlowych? Jakie sklepy będą otwarte?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2025, 19:34
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Czy najbliższa niedziela 05 października będzie niedzielą handlową?
Czy najbliższa niedziela 05 października będzie niedzielą handlową?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Początek października, pogoda coraz mniej sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, a coraz chętniej wybieramy galerie handlowe i sklepy jako cel weekendowych planów. Wiele osób zastanawia się więc, czy najbliższa niedziela 05 października 2025 roku będzie niedzielą handlową i czy na ten dzień będziemy mogli zaplanować zakupy.

Czy 05 października 2025 r. będzie niedzielą handlową?

Niestety nie. Niedziela 05.10.2025 nie należy do tzw. niedziel handlowych i podlega zakazowi handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów, dyskontów i galerii handlowych będzie zamknięta. Zakupów nie zrobimy w Lidlu, Biedronce, Kauflandzie, Auchan, Dino czy Stokrotce.

REKLAMA

REKLAMA

Gdzie zatem będzie można zrobić zakupy w niedzielę 05 października?

Mimo że przepisy o zakazie handlu w niedziele są restrykcyjne, ustawa przewiduje wyjątki. Zakupy można zrobić w miejscach, w których za ladą nie stoją pracownicy etatowi, a obsługą zajmuje się właściciel lub franczyzobiorca. Dlatego czynne będą m.in.: Żabka i Carrefour Express – większość placówek franczyzowych działa w każdą niedzielę, choć godziny otwarcia mogą być krótsze niż w tygodniu. Część otwiera się już o 6:00 rano, inne dopiero około 9:00. Małe sklepy osiedlowe, prowadzone przez właścicieli. Stacje benzynowe, gdzie poza paliwem można kupić podstawowe produkty spożywcze i przemysłowe. Piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, a także lokale gastronomiczne. Sklepy internetowe – coraz więcej sieci oferuje dostawy także w niedziele, szczególnie w dużych miastach. Warto dodać, że w ostatnich miesiącach część sieci zaczęła testować sklepy samoobsługowe, w których nie pracuje tradycyjna obsługa. Dzięki temu mogą one funkcjonować również w niedziele objęte zakazem handlu.

Dlaczego sklepy będą zamknięte?

Obowiązuje nadal ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, uchwalona w 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami, handel w pełnym zakresie możliwy jest tylko w wyznaczone niedziele w roku. Co prawda w Sejmie pojawiły się projekty nowelizacji ustawy, które zakładają większą liberalizację przepisów – m.in. wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu – jednak prace nad nią nie zostały zakończone. Na razie więc obowiązuje stary porządek prawny.

Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista

W 2025 roku wypada osiem niedziel handlowych. Dzięki zmianom wprowadzonym wraz z uznaniem Wigilii za dzień wolny od pracy, w grudniu zyskaliśmy dodatkową – trzecią – niedzielę handlową. Kalendarz wygląda następująco: 26 stycznia 13 kwietnia 27 kwietnia 29 czerwca 31 sierpnia 7 grudnia 14 grudnia 21 grudnia W październiku, jak łatwo zauważyć, nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Ostatnia miała miejsce 31 sierpnia, a następna dopiero 7 grudnia – na trzy tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

REKLAMA

Co z planowaną nowelizacją ustawy?

Politycy od kilku lat rozważają złagodzenie przepisów. Najdalej idący projekt zakłada, że zakaz obowiązywałby jedynie w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, a w pozostałe handel byłby dozwolony. W zamian pracownicy sklepów mieliby zagwarantowane podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Na razie jednak los nowelizacji pozostaje niepewny. Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość, najpewniej oznacza brak większych zmian w najbliższym czasie. W 2026 liczba niedziel handlowych będzie również wynosić osiem, dokładnie tak jak w roku 2025. Sklepy będą otwarte w wyznaczone dni: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

05.10. 2025 r. będzie niedzielą z zakazem handlu. Duże sklepy, galerie handlowe i dyskonty (Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino) będą zamknięte. Zakupy można zrobić w Żabce, małych sklepach, na stacjach benzynowych oraz online. Na najbliższą niedzielę handlową musimy poczekać do 7 grudnia 2025 r.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ruszyły masowe kontrole kart lunchowych. Co sprawdza ZUS?
29 wrz 2025

Karty lunchowe od kilku lat są jednym z najczęściej wybieranych pozapłacowych benefitów pracowniczych. Do września 2023 r. karty mogły być wykorzystywane wyłącznie w restauracjach i innych punktach gastronomicznych. Od tego momentu ich popularność dodatkowo wzrosła – z uwagi na możliwość korzystania z nich również w sklepach spożywczych i supermarketach. Ta zmiana, choć dla pracowników korzystna, wywołała lawinę kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który coraz uważniej przygląda się temu, w jaki sposób firmy stosują zwolnienie ze składek.
Czy najbliższa niedziela 05.10.2025 będzie niedzielą handlową – czy możemy zaplanować zakupy w Lidlu, Biedronce i galeriach handlowych? Jakie sklepy będą otwarte?
29 wrz 2025

Początek października, pogoda coraz mniej sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, a coraz chętniej wybieramy galerie handlowe i sklepy jako cel weekendowych planów. Wiele osób zastanawia się więc, czy najbliższa niedziela 05 października 2025 roku będzie niedzielą handlową i czy na ten dzień będziemy mogli zaplanować zakupy.
Rzecznik TSUE w sprawie WIBOR potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków
29 wrz 2025

Stanowisko Rzeczniczki Generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie WIBOR porządkuje dyskusję wokół stosowania wskaźników referencyjnych i potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków: wyraźny podział ról między ich ustalaniem, stosowaniem a informowaniem o nich – piszą Marcin Bartczak i Marek Trzos-Rastawiecki, partnerzy kancelarii ITMA.

Czy z nadciśnieniem dostanę orzeczenie o niepełnosprawności?
29 wrz 2025

Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego czy wskutek nadciśnienia doszło do naruszenia sprawności organizmu. Jakie są aktualne przepisy? Czy osoby z nadciśnieniem mogą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?

REKLAMA

Zastrzeżenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co dalej z przekształceniem zlecenia w umowę o pracę?
29 wrz 2025

zastrzeżenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Dodatkowe 900 złotych brutto do wynagrodzenia już w październiku. Tych pieniędzy nie dostaną zleceniobiorcy. Jakie są zasady?
29 wrz 2025

Wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, ale często również szereg dodatków do niej. Wysokość niektórych z nich może być inna w poszczególnych miesiącach roku. Dlaczego tak się dzieje i od czego to zależy?
30.09.2025: ważny dzień dla KSeF - Krajowego Systemu eFaktur. Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję systemu
29 wrz 2025

30 września Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0). To sygnał dla firm, że czas intensywnych przygotowań właśnie się rozpoczął. Jak ten czas na testowanie należy optymalnie wykorzystać?
Odpis na ZFŚS – II transza do 30 września 2025 r.
29 wrz 2025

Do 30 września trzeba przekazać na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) odpis za 2025 rok. W przypadku naruszenia tego terminu kierownikowi jednostki grozi kara grzywny.

REKLAMA

Najem senioralny i coś jeszcze – dwa projekty ustaw dotyczących wsparcia mieszkaniowego dla osób starszych
29 wrz 2025

W ostatnim czasie zarówno część posłów, jak i rząd starają się poprawić warunki mieszkaniowe osób starszych tj. takich, które ukończyły 60 rok życia. Procedowane są w tym zakresie obecnie dwa projekty ustaw. Jakie korzyści dla seniorów wynikają z tych projektów?
Koniec darmowego leczenia i refundowanych leków. Prezydent Nawrocki złożył podpis i nie zostawił złudzeń. Ukraińcy stracą przywileje, Polacy zyskają sprawiedliwość
29 wrz 2025

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis. To koniec darmowego leczenia i refundowanych leków dla Ukraińców oraz ograniczenie dostępu do świadczeń socjalnych. Nowe przepisy mają przynieść miliardowe oszczędności i – jak podkreśla Pałac Prezydencki – „zakończyć turystykę socjalną na koszt polskiego podatnika”.

REKLAMA