REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Tylko w Polsce 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat, 6 dni za 15 lat, 8 dni za 20 lat i 10 dni za 25 lat stażu

Tylko w Polsce 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat, 6 dni za 15 lat, 8 dni za 20 lat i 10 dni za 25 lat stażu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2025, 20:38
[Data aktualizacji 29 września 2025, 20:26]
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Zmiany w świecie a 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat, 6 dni za 15 lat, 8 dni za 20 lat i 10 dni za 25 lat stażu
Zmiany w świecie a 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat, 6 dni za 15 lat, 8 dni za 20 lat i 10 dni za 25 lat stażu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Azji pracownicy z 64 godzinami pracy w tygodniu. Takie zasady wprowadzono w dziale badań i rozwoju jednego ze światowych koncernów. Tydzień pracy z 52 godzin tygodniowo zwiększono do 64 godzin. Zdarzenie jest dzisiaj szeroko komentowane w polskim Internecie. Jeżeli informacja jest prawdziwa, to ten model pracy stoi w opozycji do dyskusji w Europie o stopniowej redukcji tygodniowego czasu pracy tak, aby normą stał się czterodniowy tydzień pracy (albo 5 dni pracy po 7h dziennie, czyli 35 h tygodniowo). Alternatywnym pomysłem na skrócenie czasu pracy w Europie miało było wydłużanie urlopu wypoczynkowego (w Polsce zamiast 26 dni do 36 dni dla pracowników ze stażem 25 lat).

Przykład zastosowania formuły "5 lat pracy 2 dni urlopu", czyli nawet 10 dni dodatkowego urlopu za 25 lat pracy

Dodatkowy urlop wypoczynkowy ma formułę „2 dni za 5 lat pracy” i sumujemy te lat:

REKLAMA

REKLAMA

5 lat pracy – 2 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego

  • 10 lat pracy – 4 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego
  • 15 lat pracy – 6 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego
  • 20 lat pracy – 8 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego
  • 25 lat pracy – 10 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni).

Na stronie www Kancelarii Premiera pojawił się opis "Projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw" a w nim fragment:

REKLAMA

"(...) wprowadzenie dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennego opiekuna dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia 2 dni, który będzie wzrastał o 2 dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym 5 lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni"

Link do tego projektu

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prace nad nowym urlopem się dłużą - do rządu trafiła nawet petycja nr 71-2025 dotycząca poprawy warunków pracy opiekunek dziecięcych w żłobkach publicznych i niepublicznych, a w niej propozycja jeszcze innego typu urlopu, czyli "zapewnienie dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny".

Poniżej odpowiedź rządu:

"W zakresie wprowadzenia dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny, ułatwienie dostępu do profilaktyki zdrowotnej oraz uznanie zawodu opiekunki dziecięcej za zawód wymagający szczególnej ochrony prawnej informuję, iż są to kwestie rozważane w ramach nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3."

Powyższy fragment pochodzi z poniższego dokumentu rządowego:

urlop dla opiekunek

urlop dla opiekunek

W Polsce: 5 lat pracy da aż 2 dni urlopu, 10 lat pracy 4 dni, 15 lat pracy 6 dni, 20 lat pracy 8 dni, 25 lat pracy 10 dni?

Zobacz również:

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Na stronie www Kancelarii Premiera pojawił się opis "Projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw" a w nim fragment:

"(...) wprowadzenie dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennego opiekuna dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia 2 dni, który będzie wzrastał o 2 dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym 5 lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni"

Link do tego projektu

Prace nad nowym urlopem się dłużą - do rządu trafiła nawet petycja nr 71-2025 dotycząca poprawy warunków pracy opiekunek dziecięcych w żłobkach publicznych i niepublicznych, a w niej propozycja jeszcze innego typu urlopu, czyli "zapewnienie dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny".

Poniżej odpowiedź rządu:

"W zakresie wprowadzenia dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny, ułatwienie dostępu do profilaktyki zdrowotnej oraz uznanie zawodu opiekunki dziecięcej za zawód wymagający szczególnej ochrony prawnej informuję, iż są to kwestie rozważane w ramach nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3."

Powyższy fragment pochodzi z poniższego dokumentu rządowego:

urlop dla opiekunek

urlop dla opiekunek

Powiązane
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
Alimenty dla dziecka – czy MOPS może wystąpić w powództwem?
Alimenty dla dziecka – czy MOPS może wystąpić w powództwem?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rzecznik TSUE w sprawie WIBOR potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków
29 wrz 2025

Stanowisko Rzeczniczki Generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie WIBOR porządkuje dyskusję wokół stosowania wskaźników referencyjnych i potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków: wyraźny podział ról między ich ustalaniem, stosowaniem a informowaniem o nich – piszą Marcin Bartczak i Marek Trzos-Rastawiecki, partnerzy kancelarii ITMA.

Czy z nadciśnieniem dostanę orzeczenie o niepełnosprawności?
29 wrz 2025

Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego czy wskutek nadciśnienia doszło do naruszenia sprawności organizmu. Jakie są aktualne przepisy? Czy osoby z nadciśnieniem mogą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?
Dodatkowe 900 złotych brutto do wynagrodzenia już w październiku. Tych pieniędzy nie dostaną zleceniobiorcy. Jakie są zasady?
29 wrz 2025

Wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, ale często również szereg dodatków do niej. Wysokość niektórych z nich może być inna w poszczególnych miesiącach roku. Dlaczego tak się dzieje i od czego to zależy?
Najem senioralny i coś jeszcze – dwa projekty ustaw dotyczących wsparcia mieszkaniowego dla osób starszych
29 wrz 2025

W ostatnim czasie zarówno część posłów, jak i rząd starają się poprawić warunki mieszkaniowe osób starszych tj. takich, które ukończyły 60 rok życia. Procedowane są w tym zakresie obecnie dwa projekty ustaw. Jakie korzyści dla seniorów wynikają z tych projektów?

REKLAMA

Czy można łatwo zarobić stawiając u siebie paczkomat? Mówi się, że tak. Wiele osób zapomina o tym, że zapłacą za niego podatek
29 wrz 2025

Czy potrafilibyśmy jeszcze żyć bez paczkomatów? Stały się one normalnym elementem krajobrazu i bywają atutem przy sprzedaży nieruchomości. Jednak zanim osoba prywata zdecyduje się postawić taki automat na swoim gruncie, powinna zapoznać się z przepisami.
Sejm: Transmisja on-line przesłuchania Zbigniewa Ziobro na komisji śledczej 29 września 2025 r.
29 wrz 2025

W Sejmie od godz. 12.00 trwają prace komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Na dziś zaplanowane jest przesłuchanie Zbigniewa Ziobry.
Tak rodzice tracą korzystając ze zwolnienia na dziecko. Wiele działów kadr wprowadza pracowników w błąd i pozbawia ich uprawnień
29 wrz 2025

Choć pracownicy powinni mieć możliwość uzyskania od pracodawcy jako podmiotu profesjonalnego informacji o swoich prawach, często zdarza się, że nie jest to najlepsze źródło informacji. Tak bywa w przypadku korzystania z dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami
29 wrz 2025

Już od 1 października w Polsce startuje system kaucyjny, ale zamiast porządku i wygody czeka nas chaos, rozczarowanie i tysiące nieporozumień. Eksperci ostrzegają, że przez najbliższe miesiące klienci będą masowo odsyłani od kas, a sklepy – nawet te duże – mogą mieć ogromne problemy z przyjmowaniem opakowań. Wielu Polaków, którzy z nadzieją przyniosą do sklepu butelki czy puszki, usłyszy jedno: „nie przyjmujemy”.

REKLAMA

Umowy w codziennym życiu – 6 błędów najczęściej popełnianych przez konsumentów i przedsiębiorców
29 wrz 2025

Umowy są nieodłącznym elementem życia codziennego – zawieramy je kupując telefon, wynajmując mieszkanie, korzystając z usług Internetu czy podpisując umowę o pracę. Choć często traktujemy je jako formalność, niedopatrzenia w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Błędy przy zawieraniu umów popełniają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy – nierzadko z powodu pośpiechu, niewiedzy lub braku należytej staranności. W niniejszym artykule omawiamy najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów i przedstawiamy praktyczne wskazówki, jak ich unikać.
Płatności kartą w podróży zagranicznej: co trzeba wiedzieć (i zrobić) by nie przepłacać
29 wrz 2025

Płatności kartą to dla osób podróżujących za granicę ogromne ułatwienie oraz bezpieczeństwo. Nie wszyscy są jednak świadomi kosztów, możliwości i ograniczeń jakie wiążą się z tą wygodną forma płatności. Wybór odpowiedniej karty – debetowej, kredytowej, walutowej czy wielowalutowej – może decydować o tym, ile faktycznie zapłacimy za zakupy czy wypłaty gotówki za granicą. Zagraniczne wakacje z kartą płatniczą mogą być znacznie tańsze, jeśli wie się, jak jej używać i jak zadbać o bezpieczeństwo swojego portfela.

REKLAMA