Tylko w Polsce 2 dni urlopu za 5 lat pracy, 4 dni za 10 lat, 6 dni za 15 lat, 8 dni za 20 lat i 10 dni za 25 lat stażu

W Azji pracownicy z 64 godzinami pracy w tygodniu. Takie zasady wprowadzono w dziale badań i rozwoju jednego ze światowych koncernów. Tydzień pracy z 52 godzin tygodniowo zwiększono do 64 godzin. Zdarzenie jest dzisiaj szeroko komentowane w polskim Internecie. Jeżeli informacja jest prawdziwa, to ten model pracy stoi w opozycji do dyskusji w Europie o stopniowej redukcji tygodniowego czasu pracy tak, aby normą stał się czterodniowy tydzień pracy (albo 5 dni pracy po 7h dziennie, czyli 35 h tygodniowo). Alternatywnym pomysłem na skrócenie czasu pracy w Europie miało było wydłużanie urlopu wypoczynkowego (w Polsce zamiast 26 dni do 36 dni dla pracowników ze stażem 25 lat).

Przykład zastosowania formuły "5 lat pracy 2 dni urlopu", czyli nawet 10 dni dodatkowego urlopu za 25 lat pracy

Dodatkowy urlop wypoczynkowy ma formułę „2 dni za 5 lat pracy” i sumujemy te lat:

5 lat pracy – 2 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego

10 lat pracy – 4 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego

15 lat pracy – 6 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego

20 lat pracy – 8 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego

25 lat pracy – 10 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni).

Na stronie www Kancelarii Premiera pojawił się opis "Projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw" a w nim fragment:

"(...) wprowadzenie dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennego opiekuna dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia 2 dni, który będzie wzrastał o 2 dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym 5 lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni"

Link do tego projektu

Prace nad nowym urlopem się dłużą - do rządu trafiła nawet petycja nr 71-2025 dotycząca poprawy warunków pracy opiekunek dziecięcych w żłobkach publicznych i niepublicznych, a w niej propozycja jeszcze innego typu urlopu, czyli "zapewnienie dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny".

Poniżej odpowiedź rządu: "W zakresie wprowadzenia dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny, ułatwienie dostępu do profilaktyki zdrowotnej oraz uznanie zawodu opiekunki dziecięcej za zawód wymagający szczególnej ochrony prawnej informuję, iż są to kwestie rozważane w ramach nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3."

Powyższy fragment pochodzi z poniższego dokumentu rządowego:

urlop dla opiekunek urlop dla opiekunek

W Polsce: 5 lat pracy da aż 2 dni urlopu, 10 lat pracy 4 dni, 15 lat pracy 6 dni, 20 lat pracy 8 dni, 25 lat pracy 10 dni?

Powyższy fragment pochodzi z poniższego dokumentu rządowego: