REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Urlop za staż: (2+2) dni urlopu albo (2+2+2) albo (2+2+2+2) albo (2+2+2+2+2) [Co z projektem ustawy?]

Urlop za staż: (2+2) dni urlopu albo (2+2+2) albo (2+2+2+2) albo (2+2+2+2+2) [Co z projektem ustawy?]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2025, 21:02
[Data aktualizacji 29 września 2025, 21:02]
opracował Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Urlop za staż: (2+2) dni urlopu albo (2+2+2) albo (2+2+2+2) albo (2+2+2+2+2) [Co z projektem ustawy?]
Urlop za staż: (2+2) dni urlopu albo (2+2+2) albo (2+2+2+2) albo (2+2+2+2+2) [Co z projektem ustawy?]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W kwietniu 2024 r. Ministerstwo Rodziny zadeklarowało wprowadzenie nowej instytucji do prawa polskiego. To dodatkowy urlop wypoczynkowy (względem 20 albo 26 dni urlopu z kodeksu pracy). Wymiar tego urlopu wynosi 2 dni za każde 5 lat pracy (uwzględniając też okres edukacji). Nowe przepisy będą (o ile propozycję MRPiPS zaakceptuje premier Donald Tusk) adresowane tylko do opiekunów i opiekunek dzieci do lat trzech pracujący w żłobkach. Propozycja spowodowała dyskusję w Internecie. I mocne podniesienie przez Internautów pytania: "Dlaczego taki urlop tylko dla opiekunek i opiekunów, czyli jednej kategorii pracowników? Co z innymi pracownikami".

Pomysł jest prosty. Za każde 5 lat pracy dwa dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego. I co ważne, następuje kumulacja tych 2 dni co 5 lat. W efekcie powstaje taki algorytm nowego urlopu:

REKLAMA

Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczalibyśmy w ten sposób:

  • 5 lat pracy – 2 dni
  • 10 lat pracy – 4 dni (2+2)
  • 15 lat pracy – 6 dni (2+2+2)
  • 20 lat pracy – 8 dni (2+2+2+2)
  • 25 lat pracy – 10 dni (2+2+2+2+2)

Każdy z ww. dni urlopu jest płatny tak jak "normalny" urlop wypoczynkowy. 

Zobacz również:

5 lat pracy – 2 dni, 10 lat pracy – 4 dni, 15 lat pracy - 6 dni, 20 lat pracy – 8 dni, 25 lat pracy – 10 dni

Zobaczmy jak to mogłoby wyglądać dla pracownika ze stażem pracy 25 lat.

Przykład

Jan Kowalski ma 25 lat stażu pracy (uwzględniając w tym studia 8 lat). Dodatkowy urlop wynosi 10 dni. Całościowy urlop to 26 dni (obecny urlop) + 10 dni (przyszły dodatkowy urlop). Łącznie 36 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop otrzymujemy z (2+2+2+2+2).

Aktualizacja artykułu: Rząd o pracach nad nowym typem urlopu: https://kadry.infor.pl/urlopy/6699675,zapytalismy-rzad-co-sie-dzieje-z-urlopem-w-formule-2-dni-urlopu-za-5-lat-pracy-4-dni-za-10-lat-6-dni-za-15-lat-itd.html

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ruchomy urlop za staż pracy [Nowa instytucja w prawie]

Wymiar urlopu miałby charakter ruchomy w tym znaczeniu, że zwiększa się co 5 lat o 2 dni. Ale to nie musi być reguła. Równie dobrze przyrost urlopu może być skokowy. 

Np. dla niektórych pracowników byłaby formuła "5 dni za 5 lat". Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczalibyśmy w poniższy sposób (nową regułę dla 25 lat pracy boldujemy):

  • 5 lat pracy – 2 dni
  • 10 lat pracy – 4 dni (2+2)
  • 15 lat pracy – 6 dni (2+2+2)
  • 20 lat pracy – 8 dni (2+2+2+2)
  • 25 lat pracy – 13 dni (2+2+2+2+5)

Dla 25 lat pracy zwiększenie urlopu następowałoby o 5 dni. Dlaczego tak? To premia za wiek, staż pracy, doświadczenie. Zmodyfikujmy o tą regułę przykład nr 1. 

Przykład 2

Jan Kowalski ma 25 lat stażu pracy (uwzględniając w tym studia 8 lat). Dodatkowy urlop wynosi 13 dni. Całościowy urlop to: 26 dni (obecny urlop) + 13 dni (przyszły dodatkowy urlop) = 39 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop otrzymujemy z (2+2+2+2+5).

Zobacz również:

Promocja tekstu - polecamy artykuł: Czy można pozbawić spadku za brak alimentów? Przepisy się zmieniły

Czy i kiedy dodatkowe 10 dni urlopu dla wszystkich pracowników ze stażem od 5 do 25 lat?

W kwietniu 2024 r. w Internecie pojawiło się pytanie: "Dlaczego tylko pracownicy żłobków? Czy taki urlop nie powinien być dla wszystkich? Pytanie jest wciąż aktualne. Być może rozwiązania podobne do tego urlopu to alternatywa dla 4-tygodniowego tygodnia pracy, który - jako koncepcja - jest znany już chyba każdemu z nas. W przypadku obu instytucji następuje zmniejszenie wymiaru pracy.

Wady nowego typu urlopu?

Koszt zatrudnienia pracownika w wieku 45-50 lat wynosi więcej niż pracownika w wieku 30 lat. Może to pogarszać perspektywy zawodowe osób zbliżających się do wieku emerytalnego.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rzecznik TSUE w sprawie WIBOR potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków
29 wrz 2025

Stanowisko Rzeczniczki Generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie WIBOR porządkuje dyskusję wokół stosowania wskaźników referencyjnych i potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków: wyraźny podział ról między ich ustalaniem, stosowaniem a informowaniem o nich – piszą Marcin Bartczak i Marek Trzos-Rastawiecki, partnerzy kancelarii ITMA.

Czy z nadciśnieniem dostanę orzeczenie o niepełnosprawności?
29 wrz 2025

Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego czy wskutek nadciśnienia doszło do naruszenia sprawności organizmu. Jakie są aktualne przepisy? Czy osoby z nadciśnieniem mogą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?
Dodatkowe 900 złotych brutto do wynagrodzenia już w październiku. Tych pieniędzy nie dostaną zleceniobiorcy. Jakie są zasady?
29 wrz 2025

Wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, ale często również szereg dodatków do niej. Wysokość niektórych z nich może być inna w poszczególnych miesiącach roku. Dlaczego tak się dzieje i od czego to zależy?
Najem senioralny i coś jeszcze – dwa projekty ustaw dotyczących wsparcia mieszkaniowego dla osób starszych
29 wrz 2025

W ostatnim czasie zarówno część posłów, jak i rząd starają się poprawić warunki mieszkaniowe osób starszych tj. takich, które ukończyły 60 rok życia. Procedowane są w tym zakresie obecnie dwa projekty ustaw. Jakie korzyści dla seniorów wynikają z tych projektów?

REKLAMA

Czy można łatwo zarobić stawiając u siebie paczkomat? Mówi się, że tak. Wiele osób zapomina o tym, że zapłacą za niego podatek
29 wrz 2025

Czy potrafilibyśmy jeszcze żyć bez paczkomatów? Stały się one normalnym elementem krajobrazu i bywają atutem przy sprzedaży nieruchomości. Jednak zanim osoba prywata zdecyduje się postawić taki automat na swoim gruncie, powinna zapoznać się z przepisami.
Sejm: Transmisja on-line przesłuchania Zbigniewa Ziobro na komisji śledczej 29 września 2025 r.
29 wrz 2025

W Sejmie od godz. 12.00 trwają prace komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Na dziś zaplanowane jest przesłuchanie Zbigniewa Ziobry.
Tak rodzice tracą korzystając ze zwolnienia na dziecko. Wiele działów kadr wprowadza pracowników w błąd i pozbawia ich uprawnień
29 wrz 2025

Choć pracownicy powinni mieć możliwość uzyskania od pracodawcy jako podmiotu profesjonalnego informacji o swoich prawach, często zdarza się, że nie jest to najlepsze źródło informacji. Tak bywa w przypadku korzystania z dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami
29 wrz 2025

Już od 1 października w Polsce startuje system kaucyjny, ale zamiast porządku i wygody czeka nas chaos, rozczarowanie i tysiące nieporozumień. Eksperci ostrzegają, że przez najbliższe miesiące klienci będą masowo odsyłani od kas, a sklepy – nawet te duże – mogą mieć ogromne problemy z przyjmowaniem opakowań. Wielu Polaków, którzy z nadzieją przyniosą do sklepu butelki czy puszki, usłyszy jedno: „nie przyjmujemy”.

REKLAMA

Umowy w codziennym życiu – 6 błędów najczęściej popełnianych przez konsumentów i przedsiębiorców
29 wrz 2025

Umowy są nieodłącznym elementem życia codziennego – zawieramy je kupując telefon, wynajmując mieszkanie, korzystając z usług Internetu czy podpisując umowę o pracę. Choć często traktujemy je jako formalność, niedopatrzenia w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Błędy przy zawieraniu umów popełniają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy – nierzadko z powodu pośpiechu, niewiedzy lub braku należytej staranności. W niniejszym artykule omawiamy najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów i przedstawiamy praktyczne wskazówki, jak ich unikać.
Płatności kartą w podróży zagranicznej: co trzeba wiedzieć (i zrobić) by nie przepłacać
29 wrz 2025

Płatności kartą to dla osób podróżujących za granicę ogromne ułatwienie oraz bezpieczeństwo. Nie wszyscy są jednak świadomi kosztów, możliwości i ograniczeń jakie wiążą się z tą wygodną forma płatności. Wybór odpowiedniej karty – debetowej, kredytowej, walutowej czy wielowalutowej – może decydować o tym, ile faktycznie zapłacimy za zakupy czy wypłaty gotówki za granicą. Zagraniczne wakacje z kartą płatniczą mogą być znacznie tańsze, jeśli wie się, jak jej używać i jak zadbać o bezpieczeństwo swojego portfela.

REKLAMA