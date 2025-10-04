REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Czy najbliższa niedziela 05.10.2025 będzie niedzielą handlową – czy możemy zaplanować zakupy w Lidlu, Biedronce i galeriach handlowych? Jakie sklepy będą otwarte?

Czy najbliższa niedziela 05.10.2025 będzie niedzielą handlową – czy możemy zaplanować zakupy w Lidlu, Biedronce i galeriach handlowych? Jakie sklepy będą otwarte?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 października 2025, 05:39
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Czy najbliższa niedziela 05 października będzie niedzielą handlową?
Czy najbliższa niedziela 05 października będzie niedzielą handlową?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Początek października, pogoda coraz mniej sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, a coraz chętniej wybieramy galerie handlowe i sklepy jako cel weekendowych planów. Wiele osób zastanawia się więc, czy najbliższa niedziela 05 października 2025 roku będzie niedzielą handlową i czy na ten dzień będziemy mogli zaplanować zakupy.

Czy 05 października 2025 r. będzie niedzielą handlową?

Niestety nie. Niedziela 05.10.2025 nie należy do tzw. niedziel handlowych i podlega zakazowi handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów, dyskontów i galerii handlowych będzie zamknięta. Zakupów nie zrobimy w Lidlu, Biedronce, Kauflandzie, Auchan, Dino czy Stokrotce.

REKLAMA

REKLAMA

Gdzie zatem będzie można zrobić zakupy w niedzielę 05 października?

Mimo że przepisy o zakazie handlu w niedziele są restrykcyjne, ustawa przewiduje wyjątki. Zakupy można zrobić w miejscach, w których za ladą nie stoją pracownicy etatowi, a obsługą zajmuje się właściciel lub franczyzobiorca. Dlatego czynne będą m.in.: Żabka i Carrefour Express – większość placówek franczyzowych działa w każdą niedzielę, choć godziny otwarcia mogą być krótsze niż w tygodniu. Część otwiera się już o 6:00 rano, inne dopiero około 9:00. Małe sklepy osiedlowe, prowadzone przez właścicieli. Stacje benzynowe, gdzie poza paliwem można kupić podstawowe produkty spożywcze i przemysłowe. Piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, a także lokale gastronomiczne. Sklepy internetowe – coraz więcej sieci oferuje dostawy także w niedziele, szczególnie w dużych miastach. Warto dodać, że w ostatnich miesiącach część sieci zaczęła testować sklepy samoobsługowe, w których nie pracuje tradycyjna obsługa. Dzięki temu mogą one funkcjonować również w niedziele objęte zakazem handlu.

Dlaczego sklepy będą zamknięte w niedzielę 05.10.2025 r.?

Obowiązuje nadal ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, uchwalona w 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami, handel w pełnym zakresie możliwy jest tylko w wyznaczone niedziele w roku. Co prawda w Sejmie pojawiły się projekty nowelizacji ustawy, które zakładają większą liberalizację przepisów – m.in. wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu – jednak prace nad nią nie zostały zakończone. Na razie więc obowiązuje stary porządek prawny.

Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista

W 2025 roku wypada osiem niedziel handlowych. Dzięki zmianom wprowadzonym wraz z uznaniem Wigilii za dzień wolny od pracy, w grudniu zyskaliśmy dodatkową – trzecią – niedzielę handlową. Kalendarz wygląda następująco: 26 stycznia 13 kwietnia 27 kwietnia 29 czerwca 31 sierpnia 7 grudnia 14 grudnia 21 grudnia W październiku, jak łatwo zauważyć, nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Ostatnia miała miejsce 31 sierpnia, a następna dopiero 7 grudnia – na trzy tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

REKLAMA

Co z planowaną nowelizacją ustawy?

Politycy od kilku lat rozważają złagodzenie przepisów. Najdalej idący projekt zakłada, że zakaz obowiązywałby jedynie w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, a w pozostałe handel byłby dozwolony. W zamian pracownicy sklepów mieliby zagwarantowane podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Na razie jednak los nowelizacji pozostaje niepewny. Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość, najpewniej oznacza brak większych zmian w najbliższym czasie. W 2026 liczba niedziel handlowych będzie również wynosić osiem, dokładnie tak jak w roku 2025. Sklepy będą otwarte w wyznaczone dni: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

05.10. 2025 r. będzie niedzielą z zakazem handlu. Duże sklepy, galerie handlowe i dyskonty (Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino) będą zamknięte. Zakupy można zrobić w Żabce, małych sklepach, na stacjach benzynowych oraz online. Na najbliższą niedzielę handlową musimy poczekać do 7 grudnia 2025 r.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
1300 plus miesięcznie dla każdego? Ministerstwo Finansów oszacowało koszty propozycji na 480 mld zł rocznie
04 paź 2025

1300 zł plus, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy w kwocie 1300 złotych na każdego dorosłego obywatela kosztowałby 480 mld zł rocznie. Tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Juranda Dropa na interpelację poselską. Dodał, że Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie wprowadzenia takiego rozwiązania.
Rewolucyjne zmiany w bankomatach. Koniec z kartami. Co z wypłacaniem gotówki?
04 paź 2025

Portfel coraz lżejszy, ale nie dlatego, że znikają z niego pieniądze. Znika coś innego – plastikowe karty. Amerykański gigant Chase Bank uruchamia bankomaty, które działają bez wsuwania kawałka plastiku do szczeliny. Telefon, aplikacja, biometria – to ma być przyszłość. Czy Polska jest gotowa na taki krok?
Dodatkowe emerytury w 2026. Dla kogo czternastka, czy będzie piętnastka, ile wyniosą wypłaty?
03 paź 2025

Dodatkowe świadczenia dla seniorów, takie jak 13. i 14. emerytura, na stałe weszły do kalendarza wypłat z ZUS. Jednak z każdym rokiem pojawiają się pytania o zasady ich przyznawania oraz o to, czy kalendarz wypłat zostanie rozszerzony o kolejne świadczenia. Czy w 2026 r. seniorzy mogą liczyć na czternastkę i czy piętnastka faktycznie stanie się nowym, stałym dodatkiem do emerytury?
Renta socjalna a praca. Kiedy świadczenie przepada
03 paź 2025

Wiele osób z niepełnosprawnością obawia się, że podjęcie pracy może oznaczać utratę renty. W tym artykule obalamy najczęstsze mity i wyjaśniamy, jak praca zarobkowa wpływa na prawo do renty socjalnej.

REKLAMA

Uważaj! 25 października mija ważny termin. Zapomnisz – zapłacisz 819 zł kary
03 paź 2025

25 października to data, o której wielu Polaków nawet nie pamięta. Tymczasem może ona zdecydować o tym, czy Twój domowy budżet pozostanie bezpieczny, czy też nagle uszczupli się o kilkaset złotych. Chodzi o obowiązek, który od lat istnieje w polskim prawie, ale wciąż zaskakuje tysiące osób. Wystarczy jedno zaniedbanie, by urzędnicy mogli nałożyć wysoką karę i to niezależnie od tego, czy faktycznie korzystasz z urządzenia, które stoi w Twoim domu. Coraz częstsze kontrole sprawiają, że zapomnienie o tym terminie może być naprawdę kosztowne.
Emerytura dla kobiet po urodzeniu dziecka w 2025 i 2026 r. Jak ZUS liczy lata po urlopie macierzyńskim?
03 paź 2025

Narodziny dziecka, urlop macierzyński, rodzicielski, powrót do pracy – dla większości kobiet to czas intensywnych zmian. W tym natłoku spraw łatwo przeoczyć pewien kluczowy szczegół, który może zaważyć na przyszłości finansowej. Chodzi o Twoje składki emerytalne, które po powrocie do pracy nie zawsze są naliczane w prawidłowy sposób. ZUS nie zrobi tego za Ciebie. Musisz wziąć sprawy w swoje ręce.
Gdy zatrudnienie ciężarnej budzi podejrzenia ZUS. Racjonalność, ekonomia i prawne konsekwencje
03 paź 2025

Kwestionowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasadności zawarcia umowy z kobietą w ciąży jest tematem trudnym i wieloaspektowym. Trzeba pamiętać, iż negatywne skutki rozstrzygnięć w tego typu sprawach ponosi nie tylko ciężarna, ale i pracodawca. Dlaczego zatrudnienie kobiety w ciąży może wzbudzić podejrzenia ZUS? Artykuł odpowiada na najważniejsze pytania w oparciu o przykłady z praktyki i orzecznictwa.
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS
03 paź 2025

Blisko milion osób w Polsce korzysta z zasiłku pielęgnacyjnego. W 2025 roku jego wysokość to nadal 215,84 zł miesięcznie. Kwota symboliczna, ale dla wielu seniorów i rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi, wciąż bardzo potrzebna. Od ostatniej podwyżki minęło już ponad pięć lat, a w tym czasie ceny leków, rehabilitacji i codziennego życia znacząco wzrosły. Mimo skromnej wysokości, świadczenie to często stanowi jedyne formalne uznanie i wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych.

REKLAMA

Morska Modernizacja Polski: Trzy programy realizowane przez PGZ [Gość Infor.pl]
03 paź 2025

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) realizuje obecnie najbardziej złożony i zaawansowany technologicznie program w historii polskiej Marynarki Wojennej. Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jan Grabowski podczas Warsaw Security Forum przekazał, że przyszłość polskiej floty opiera się na trzech filarach: najpotężniejszych w historii fregatach Miecznik, okręcie ratowniczym Ratownik oraz strategicznym programie okrętów podwodnych Orka. Ile lat dzieli nas od momentu, w którym Polska w pełni zabezpieczy swoje strategiczne interesy na Bałtyku?
Babcia z wyższą emeryturą? ZUS przypomina o korzystnym rozwiązaniu
03 paź 2025

Dzięki umowie uaktywniającej składki na ubezpieczenie społeczne niani częściowo opłaca państwo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, iż jest to korzystne zwłaszcza dla osób w wieku emerytalnym, bo może zwiększyć wysokość ich emerytury. Od roku podpisanie umowy uaktywniającej z opiekunką jest opłacalne również dla rodziców. Dlaczego?

REKLAMA