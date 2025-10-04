Czy najbliższa niedziela 05.10.2025 będzie niedzielą handlową – czy możemy zaplanować zakupy w Lidlu, Biedronce i galeriach handlowych? Jakie sklepy będą otwarte?

Początek października, pogoda coraz mniej sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, a coraz chętniej wybieramy galerie handlowe i sklepy jako cel weekendowych planów. Wiele osób zastanawia się więc, czy najbliższa niedziela 05 października 2025 roku będzie niedzielą handlową i czy na ten dzień będziemy mogli zaplanować zakupy.

Czy 05 października 2025 r. będzie niedzielą handlową?

Niestety nie. Niedziela 05.10.2025 nie należy do tzw. niedziel handlowych i podlega zakazowi handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów, dyskontów i galerii handlowych będzie zamknięta. Zakupów nie zrobimy w Lidlu, Biedronce, Kauflandzie, Auchan, Dino czy Stokrotce.

Gdzie zatem będzie można zrobić zakupy w niedzielę 05 października?

Mimo że przepisy o zakazie handlu w niedziele są restrykcyjne, ustawa przewiduje wyjątki. Zakupy można zrobić w miejscach, w których za ladą nie stoją pracownicy etatowi, a obsługą zajmuje się właściciel lub franczyzobiorca. Dlatego czynne będą m.in.: Żabka i Carrefour Express – większość placówek franczyzowych działa w każdą niedzielę, choć godziny otwarcia mogą być krótsze niż w tygodniu. Część otwiera się już o 6:00 rano, inne dopiero około 9:00. Małe sklepy osiedlowe, prowadzone przez właścicieli. Stacje benzynowe, gdzie poza paliwem można kupić podstawowe produkty spożywcze i przemysłowe. Piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, a także lokale gastronomiczne. Sklepy internetowe – coraz więcej sieci oferuje dostawy także w niedziele, szczególnie w dużych miastach. Warto dodać, że w ostatnich miesiącach część sieci zaczęła testować sklepy samoobsługowe, w których nie pracuje tradycyjna obsługa. Dzięki temu mogą one funkcjonować również w niedziele objęte zakazem handlu.

Dlaczego sklepy będą zamknięte w niedzielę 05.10.2025 r.?

Obowiązuje nadal ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, uchwalona w 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami, handel w pełnym zakresie możliwy jest tylko w wyznaczone niedziele w roku. Co prawda w Sejmie pojawiły się projekty nowelizacji ustawy, które zakładają większą liberalizację przepisów – m.in. wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu – jednak prace nad nią nie zostały zakończone. Na razie więc obowiązuje stary porządek prawny.

Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista

W 2025 roku wypada osiem niedziel handlowych. Dzięki zmianom wprowadzonym wraz z uznaniem Wigilii za dzień wolny od pracy, w grudniu zyskaliśmy dodatkową – trzecią – niedzielę handlową. Kalendarz wygląda następująco: 26 stycznia 13 kwietnia 27 kwietnia 29 czerwca 31 sierpnia 7 grudnia 14 grudnia 21 grudnia W październiku, jak łatwo zauważyć, nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Ostatnia miała miejsce 31 sierpnia, a następna dopiero 7 grudnia – na trzy tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Co z planowaną nowelizacją ustawy?

Politycy od kilku lat rozważają złagodzenie przepisów. Najdalej idący projekt zakłada, że zakaz obowiązywałby jedynie w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, a w pozostałe handel byłby dozwolony. W zamian pracownicy sklepów mieliby zagwarantowane podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Na razie jednak los nowelizacji pozostaje niepewny. Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość, najpewniej oznacza brak większych zmian w najbliższym czasie. W 2026 liczba niedziel handlowych będzie również wynosić osiem, dokładnie tak jak w roku 2025. Sklepy będą otwarte w wyznaczone dni: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

05.10. 2025 r. będzie niedzielą z zakazem handlu. Duże sklepy, galerie handlowe i dyskonty (Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino) będą zamknięte. Zakupy można zrobić w Żabce, małych sklepach, na stacjach benzynowych oraz online. Na najbliższą niedzielę handlową musimy poczekać do 7 grudnia 2025 r.