Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Czy 26.10.2025 jest niedziela handlowa? Czy 26 października zrobimy zakupy? Które sklepy są otwarte 26.10.?

Czy 26.10.2025 jest niedziela handlowa? Czy 26 października zrobimy zakupy? Które sklepy są otwarte 26.10.?

24 października 2025, 16:00
oprac. Anna Kot
niedziela handlowa, sklep, zakupy
Czy 26.10.2025 jest niedziela handlowa? Czy 26 października zrobimy zakupy? Które sklepy są otwarte 26.10.?
Czy 26 października 2025 roku jest niedziela handlowa? Czy tego dnia uda się zrobić zakupy np. w większych supermarketach lub galeriach handlowych? Czy w październiku 2025 roku któraś niedziela jest handlowa? Czy wszystkie są niehandlowe? Oto szczegóły.

Czy dzisiaj, 19.10.2025 roku, jest niedziela handlowa? Czy 19 października zrobimy zakupy? W których sklepach? Które sklepy są otwarte?

W Polsce w 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych, czyli dni, w które większość sklepów i galerii handlowych będzie otwarta mimo zakazu handlu w niedziele. Warto pamiętać, że za złamanie zakazu handlu w niedziele grożą kary finansowe, a w przypadku uporczywego naruszania przepisów nawet kara ograniczenia wolności.

Czy 26 października 2025 roku to niedziela handlowa?

W październiku roku nie ma ani jednej niedzieli handlowej. A to oznacza, że 26 października 2025 sklepy będą zamknięte. Następna okazja do zrobienia zakupów nastąpi dopiero 7 grudnia 2025 roku.

W tych miejscach zrobimy zakupy w niedziele niehandlowe

Zakaz handlu w niedziele nie dotyczy jednak niektórych placówek, takich jak sklepy na stacjach benzynowych, apteki, cukiernie, kwiaciarnie czy punkty gastronomiczne, a także sklepów, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel. W niedziele niehandlowe otwarte więc mogą być:

  • apteki i punkty apteczne,
  • stacje paliw płynnych,
  • zakłady lecznicze dla zwierząt,
  • placówki handlowe, gdzie przeważa sprzedaż kwiatów,
  • placówki handlowe, których działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, kuponów z grami i wyrobów tytoniowych,
  • placówki pocztowe, gdzie przeważa działalność usług związana z pocztą,
  • placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej,
  • placówki handlowe w zakładach hotelarskich,
  • placówki handlowe w zakresie kultury, sportu, turystyki, wypoczynku i oświaty,
  • miejscach handlu organizowanych na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez,
  • piekarnie, cukiernie, lodziarnie.

Harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku

Niedziele handlowe w 2025 roku wypadają w następujące dni:

  • 26 stycznia,
  • 13 kwietnia,
  • 27 kwietnia,
  • 29 czerwca,
  • 31 sierpnia,
  • 7 grudnia,
  • 14 grudnia,
  • 21 grudnia.

W grudniu 2025 roku wprowadzono trzy niedziele handlowe (7, 14 i 21 grudnia), co jest zmianą względem wcześniejszych lat, aby umożliwić dłuższy okres zakupów przedświątecznych. Wyjątkiem jest Wigilia (24 grudnia), która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Podsumowując, w 2025 roku handel w niedziele jest możliwy tylko w wymienione wyżej osiem dni, a poza nimi sklepy są zamknięte, z wyjątkiem placówek zwolnionych z zakazu.

Źródło: INFOR
