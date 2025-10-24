Od 5 listopada 2025 roku wejdą w życie przepisy zmieniające procedurę przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma usprawnić tok rozpoznawania spraw, ograniczyć przewlekłość postępowań i wprowadzić nowe uprawnienia sądów, w tym możliwość zwrócenia się do organizacji społecznych lub organów administracji publicznej o przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu. Zmiany mają charakter systemowy i dotyczą także zasad potwierdzania umocowania przedstawicieli ustawowych.

Nowe narzędzia dla sądów administracyjnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę nowelizującą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akt ten wprowadza kilka istotnych zmian proceduralnych, których głównym celem jest zwiększenie efektywności działania sądów administracyjnych i skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie spraw. Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest doprecyzowanie zasad łączenia spraw, które pozostają w ścisłym związku przedmiotowym.

Zgodnie z nowymi przepisami sąd administracyjny będzie mógł zarządzić połączenie kilku spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania, a nawet rozstrzygnięcia, o ile sprawy te mogłyby być objęte jedną skargą. Warunkiem połączenia będzie jednak brak ryzyka nadmiernego przedłużenia postępowania. W praktyce oznacza to, że sądy będą mogły skuteczniej zarządzać wpływem spraw i unikać powielania czynności dowodowych czy proceduralnych.

Nowa rola organizacji społecznych i administracji publicznej

Kolejnym istotnym elementem nowelizacji jest wprowadzenie możliwości zwrócenia się przez sąd do organizacji społecznych lub organów administracji publicznej o przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu. Jest to rozwiązanie wzorowane częściowo na konstrukcji tzw. „amicus curiae” (przyjaciela sądu), znanej z systemów anglosaskich.

Zgodnie z nowym przepisem, sąd – działając z urzędu – będzie mógł wystąpić do wybranej organizacji społecznej lub właściwego organu administracji o przedstawienie opinii, jeśli uzna to za przydatne do wyjaśnienia wątpliwości faktycznych lub prawnych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Celem tej zmiany jest umożliwienie sądom dostępu do specjalistycznej wiedzy oraz szerszej perspektywy w sprawach, które mogą mieć znaczenie społeczne lub systemowe.

Ustawodawca zastrzegł jednak, że skorzystanie z tego narzędzia nie może prowadzić do nadmiernego przedłużenia postępowania. W praktyce sądy będą musiały wyważyć potrzebę pogłębienia wiedzy o sprawie z zasadą szybkości postępowania.

Elektroniczny dostęp do rejestrów i uproszczenie formalności

Nowelizacja przewiduje również zmiany dotyczące przedstawicieli ustawowych i sposobu potwierdzania ich umocowania. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, złożenie dokumentu wykazującego umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie będzie konieczne, jeżeli sąd może samodzielnie stwierdzić to umocowanie na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego ma dostęp drogą elektroniczną.

Rozwiązanie to wpisuje się w proces cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości i ma na celu redukcję zbędnych formalności. W praktyce oznacza to, że sądy administracyjne będą mogły korzystać z dostępnych rejestrów – takich jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – bez konieczności żądania od pełnomocników dodatkowych dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Cel nowelizacji – usprawnienie i skrócenie postępowań

Nowelizacja ma charakter techniczno-organizacyjny, ale jej skutki mogą być odczuwalne w praktyce już w pierwszych miesiącach obowiązywania. Ustawodawca podkreśla, że zmiany mają służyć ograniczeniu przewlekłości postępowań oraz ujednoliceniu praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych.

Wprowadzenie możliwości łączenia spraw ma na celu nie tylko racjonalizację pracy sądów, lecz także zwiększenie spójności rozstrzygnięć w podobnych stanach faktycznych. Z kolei uprawnienie sądu do pozyskania opinii od organizacji społecznych może przyczynić się do lepszego zrozumienia kontekstu społecznego i gospodarczego rozpatrywanych spraw, co w dłuższej perspektywie może podnieść jakość orzecznictwa.

Przepisy przejściowe i wejście w życie

Zgodnie z ustawą, nowe regulacje wejdą w życie 5 listopada 2025 roku. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tą datą będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że zmiany obejmą jedynie nowe sprawy lub te, które zostaną zainicjowane po wejściu w życie ustawy.

Eksperci podkreślają, że kierunek zmian jest zgodny z dążeniem do usprawnienia postępowań sądowoadministracyjnych i zwiększenia dostępności wymiaru sprawiedliwości dla obywateli. Elektronizacja czynności procesowych, uproszczenie wymogów formalnych oraz dopuszczenie szerszego udziału organizacji społecznych to kroki, które wpisują się w szerszy trend modernizacji procedur sądowych w Polsce.

Nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości administracyjnej. Choć zmiany mają charakter proceduralny, ich praktyczne znaczenie może być istotne – zarówno dla stron postępowania, jak i samych sądów. Ułatwienie łączenia spraw, uproszczenie procedur dotyczących umocowania oraz możliwość konsultacji z organizacjami społecznymi mogą w dłuższej perspektywie przełożyć się na większą efektywność i transparentność działania sądów administracyjnych w Polsce.