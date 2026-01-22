REKLAMA

Polacy zmieniają nawyki zakupowe. Małe sklepy rosną w siłę, hipermarkety tracą klientów

Polacy zmieniają nawyki zakupowe. Małe sklepy rosną w siłę, hipermarkety tracą klientów

22 stycznia 2026, 10:12
Polacy zmieniają nawyki zakupowe. Małe sklepy rosną w siłę, hipermarkety tracą klientów
Polacy zmieniają nawyki zakupowe. Małe sklepy rosną w siłę, hipermarkety tracą klientów
Dane za 2025 r. pokazują zmianę zachowań Polaków w sklepach spożywczych: robią mniejsze zakupy, ale częściej odwiedzają placówki – wynika z raportu UCE Research i Proxi.cloud. Największy wzrost ruchu odnotowano w małych sklepach osiedlowych, a spadek – w hipermarketach.

Autorzy raportu wskazali, że w 2025 roku ruch w sklepach spożywczych wzrósł w trzech formatach: sieciach convenience (małych sklepach osiedlowych) – o 13,1 proc., w dyskontach – o 6,4 proc., a w supermarketach o 4,5 proc. Z kolei spadł w hipermarketach – o 3,3 proc.

Zmiany w ruchu w poszczególnych formatach sklepów

– Zauważalny wzrost ruchu w sklepach convenience wpisuje się w szerszą zmianę preferencji zakupowych konsumentów w kierunku częstszych, krótszych wizyt, realizowanych blisko miejsca zamieszkania lub pracy. Rozszerzanie asortymentu i usług w części sieci należących do tego formatu wzmacnia ten trend, ale jego źródłem pozostaje zmiana codziennych nawyków zakupowych – stwierdził Mateusz Nowak z Proxi.cloud.

Eksperci zwrócili uwagę, że na zwiększeniu częstotliwości zakupów zyskują też dyskonty i supermarkety, jednak ich wzrost jest niewielki, co sugeruje stabilizację tych formatów jako miejsc regularnych, ale bardziej zaplanowanych wizyt.

Analiza preferencji zakupowych konsumentów

– Spadki w hipermarketach potwierdzają natomiast długoterminowy trend odchodzenia od dużych, czasochłonnych zakupów na rzecz korzystania z formatów lepiej wpisujących się w codzienny rytm życia konsumentów – zauważył Nowak.

Jak wskazano w raporcie, w ubiegłym roku wzrost liczby tzw. unikalnych klientów odnotowano tylko w sieciach convenience – wyniósł on 0,8 proc. Natomiast spadek nastąpił w dyskontach – o 1,4 proc., supermarketach – o 2,8 proc., a także hipermarketach – o 7,2 proc.

W opinii Mateusza Chołuja z Proxi.cloud zmiany te pokazują jeszcze wyraźniej przesunięcia zasięgów poszczególnych formatów.

– W większych sklepach obserwujemy zawężanie bazy klientów przy jednoczesnym wzroście lub stabilizacji częstotliwości wizyt. To sugeruje, że korzysta z nich bardziej lojalna, ale liczebnie mniejsza grupa konsumentów, robiąca zakupy w sposób bardziej zaplanowany. Na tym tle wzrost w kanale convenience – choć liczbowo umiarkowany – należy ocenić jako istotny i strukturalnie znaczący. W dojrzałym i nasyconym rynku spożywczym sam fakt zwiększenia zasięgu jest silnym sygnałem zmiany roli formatu – wskazał Chołuj.

Zmiany w liczbie unikalnych klientów

Z raportu wynika, że w 2025 roku zmienił się udział poszczególnych formatów sklepów w łącznej liczbie wizyt w badanych placówkach. Na czele był segment convenience – 44,6 proc. (w 2024 r. – 42,7 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się dyskonty – 31 proc. (rok wcześniej - 31,5 proc.), a kolejne miejsca zajęły supermarkety – 18,9 proc. (19,6 proc.) oraz hipermarkety – 5,5 proc. (6,1 proc.).

Częstotliwość i czas trwania wizyt

W ub.r. częstotliwość robienia zakupów wzrosła we wszystkich analizowanych formatach: w convenience – o 10,6 proc., dyskontach - 7,8 proc., supermarketach - 5,6 proc. oraz hipermarketach - 3,1 proc. Natomiast tylko w convenience zwiększył się zarówno średni, jak i łączny czas trwania wizyty w sklepie. W pozostałych segmentach spadły oba wskaźniki.

Raport przygotowany przez UCE Research i Proxi.cloud powstał na podstawie analizy zachowania konsumentów odwiedzających dyskonty spożywcze, supermarkety, hipermarkety oraz sklepy convenience. Wielkość próby wyniosła blisko 1,5 mln unikalnych konsumentów. Zbadano ruch w 42,3 tys. placówek.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
