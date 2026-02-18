Ceny kawy w górę: mielona o 30 proc., rozpuszczalna o 15 proc. Co nas czeka w 2026 roku?

W ubiegłym roku kawa mielona podrożała o 30,1 proc., a rozpuszczalna o 15,7 proc. - wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Ceny zostały wywindowane głównie przez rosnące koszty surowca. Eksperci prognozują podwyżki cen kawy mielonej w pierwszym półroczu br. o 4-8 proc. rdr.

Wzrost cen kawy mielonej i rozpuszczalnej

Autorzy raportu tłumaczą różnice w wysokości podwyżek kawy mielonej i rozpuszczalnej mniejszym udziałem arabiki w składzie tej drugiej. Kawa mielona zdrożała rok do roku o 30,1 proc., podczas gdy ceny kawy rozpuszczalnej poszły w górę o 15,7 proc..

REKLAMA

REKLAMA

„Kiedy dwukrotnie zdrożała arabika, mocniej odczuł to segment kawy mielonej. Kawa rozpuszczalna jest w głównej mierze oparta na robuście, czyli na tańszym gatunku ziaren. Dane International Coffee Organization wskazują, że wzrost cen tego surowca nie był aż tak trwały i gwałtowny jak w przypadku arabiki, stanowiącej dominujący składnik kaw mielonych. Między marcem 2024 roku i marcem 2025 roku robusta zdrożała o ok. 50 proc., czyli dwukrotnie mniej niż arabika” – zwrócił uwagę dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

Czynniki wpływające na ceny kawy

Jak zauważył Łukasz Moszyński, konsultant merytoryczny raportu z Grupy Blix, ceny arabiki mocno wzrosły z powodu problemów podażowych i zmienności na rynkach globalnych. Dodatkowo handel szybciej przeniósł na ceny kawy mielonej rosnące koszty energii, logistyki i finansowania, bo w tym przypadku margines marży zapewniający zyskowność sprzedaży tego produktu jest mniejszy niż w przypadku kawy rozpuszczalnej.

„W segmencie kawy mielonej łańcuch dostaw był w ostatnich kwartałach najbardziej napięty. To przełożyło się na wyższe ceny zakupu i mniejszą skłonność do głębokich promocji” – wskazała Julita Pryzmont, ekspert z Hiper-Com Poland.

REKLAMA

W ocenie Marcina Lenkiewicza z Grupy Blix kawa rozpuszczalna drożała wolniej również dzięki długoterminowym kontraktom i wyższym marżom producentów, które pozwoliły amortyzować presję kosztową. Sieci handlowe ograniczały promocje w segmencie kaw mielonych, utrwalając wyższe ceny bazowe, podczas gdy w przypadku kawy rozpuszczalnej presja cenowa konsumentów ograniczała skalę podwyżek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Z perspektywy handlu obecny poziom cen kawy należy traktować jako etap przejściowy. Część wzrostów została już zakotwiczona w strukturze kosztów i marż, więc powrotu do cen sprzed 2024 roku nie będzie, ale dalsza dynamika zależy od stabilizacji podaży surowca i kosztu pieniądza. W najbliższym czasie handel będzie testował elastyczność popytu poprzez promocje i zmiany pack-price (sprzedaży większej liczby opakowań w niższej cenie niż pojedynczego produktu), co może ograniczyć tempo wzrostów, ale nie oznacza realnych obniżek cen bazowych” – prognozuje Łukasz Moszyński.

Autorzy raportu podkreślili, że w tym roku kluczową rolę odegra dostępność surowca, która wymaga stabilnych zbiorów, bo to one w pierwszej kolejności wyznaczają punkt wyjścia do negocjacji cenowych. Drugim istotnym czynnikiem pozostaną koszty finansowania i kursy walut. Po stronie handlu coraz większe znaczenie będzie miało z kolei zachowanie konsumentów. Większa wrażliwość cenowa, poszukiwanie promocji i korzystanie z oferty należących do sieci handlowych marek własnych ograniczą przestrzeń do dalszych podwyżek cen bazowych.

Marek Szymański zwrócił uwagę, że większość presji kosztowej wynikającej z cen surowca znalazła już odbicie w podwyżkach, więc w tym roku nie powinno być szoków cenowych. Wciąż jednak mielona arabika jest bardziej narażona na wzrosty cen w porównaniu z rozpuszczalną kawą produkowaną głównie z robusty.

Z przytoczonych w raporcie danych International Coffee Organization wynika, że udział robusty w światowym eksporcie kawy wzrósł. W ocenie autorów raportu pozwala to uznać, że presja cenowa w przypadku tej odmiany będzie niższa. Eksperci wskazują jednak, że na koszty kawy rozpuszczalnej wpływają również inne czynniki, np. koszty energii.

Prognozy cen kawy na 2026 rok

„W I półroczu br. najbardziej prawdopodobne są wzrosty obecnych średnich cen kawy mielonej o 4-8 proc. rok do roku. Kawa rozpuszczalna zdrożeje o 2-5 proc. W skali całego roku spodziewałabym się podwyżek na poziomie 3-7 proc. w przypadku mielonej i 1-4 proc rozpuszczalnej” - przewiduje Julita Pryzmont.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że obecnie ceny kawy na rynkach światowych utrzymują się wyraźnie poniżej szczytów z ub.r. Za surowiec trzeba zapłacić o 7 proc. mniej niż rok temu. Ogranicza to presję na wzrost cen w sklepach, ale ryzyko podwyżek nie zostało wyeliminowane z powodu wahania kursów walut i rosnących kosztów finansowania zapasów.

Dane pochodzą z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Raport powstał we współpracy agencji analityczno-badawczej Hiper-Com Poland i Grupy Blix. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 44 tys. cen detalicznych kawy. Badaniem objęto dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.